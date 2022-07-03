«Зенит» обыграл участника Лиги чемпионов. Но «Спартаку» бояться нечего

Для российских команд альтернатива еврокубкам сейчас только одна – международные товарищеские матчи. «Зенит» нашёл себе солидного соперника, пригласив в гости «Црвену Звезду». Сербская команда выступит в этом сезоне в Лиге чемпионов: первый матч в третьем квалификационном раунде сыграет ровно через месяц, 2-3 августа.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему спарринг с «Црвеной Звездой» решили провести не в Санкт-Петербурге, а в Сочи на стадионе «Фишт»:

«За одну ночь подготовить стадион в Санкт-Петербурге для проведения матча непросто, так как там проходил концерт группы «Земляне». Плюс из Белграда в Сочи есть прямой рейс. Мы выбрали этот город, и наши коллеги его поддержали. Состоится ли ответный матч в Сербии? Всё зависит от нашего календаря и календаря второго клуба. Если будет возможность – сыграем. Возможно, во второй половине ноября, когда остановят чемпионаты России и Сербии из-за чемпионата мира. Отпускать игроков в отпуск на 2-2,5 месяца никто не будет».

У сербов был и свой бизнес-интерес в России. Во-первых, два клуба продлили договор о сотрудничестве. Кроме того, руководители «Зенита» и «Црвены Звезды», по слухам, провели очередной раунд переговоров по поводу трансфера центрального защитника Эраковича. Публично стороны пока не подтверждают готовящийся трансфер. Тем не менее в Сербии пишут, что петербуржцы могут заплатить за Страхиню от € 8 до 12 млн.

Эракович вышел на игру с «Зенитом» с первых минут. Что касается состава чемпионов России, то Сергей Семак, вероятно, наигрывал основу на матч со «Спартаком» в Суперкубке. В воротах сыграл Одоевский, в обороне – Сутормин, Чистяков, Алип и Дуглас Сантос, в полузащите – Барриос, Малком, Бакаев, Клаудиньо и Мостовой, в атаке – Сергеев.

«Зенит» — «Црвена Звезда» Фото: РИА Новости

Матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» вызвал интерес у местных и туристов: на трибунах «Фишта» собралось почти 30 тыс. зрителей. Присутствовали болельщики и с российскими флагами, и сербскими. На крупном баннере красовалась надпись «Сербы и русские – братья навек».

Но встреча всё-таки товарищеская, поэтому темп был не слишком высоким. Хотя плотность команды держали хорошую, а по количеству стыков игра вполне дотягивала до официальной. Например, в дебюте матча тот самый Эракович, жёстко пойдя в отбор, попал и по мячу, и по ногам Бакаеву. Зелимхану потребовалось время, чтобы прийти в себя. При этом серб извинился. Что касается позиции Бакаева, то он действовал в непривычной роли «восьмёрки». Иногда уходил на правый фланг, иногда превращался в «десятку». Старания у экс-спартаковца было много, а вот эффективность оказалась низкой – Зелимхан терял мяч, фолил, спорил с судьями. Ему ещё предстоит найти себя в «Зените».

Несколькими красивыми финтами по традиции отметился Клаудиньо, но по-настоящему опасных моментов в первом тайме петербуржцы так и не создали. Зато «Црвена Звезда» имела три шикарных возможности забить. Правда, в двух случаях благодаря самим зенитовцам: Барриос под прессингом зачем-то стал выносить мяч через центр штрафной и подарил его сопернику, Сутормин тоже обрезал у своей штрафной. Будь сербы поточнее, Одоевский вряд ли спас бы «Зенит» от пропущенного гола.

В перерыве Семак поменял Одоевского, Бакаева и Малкома. Интересно, почему именно этим игрокам тренер «Зенита» решил дать всего 45 минут. Место в воротах занял Кержаков, а Кузяев и Вендел составили в центре поля тройку с Барриосом.

Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

Первый голевой момент сине-бело-голубые создали… ударом с центра поля! Клаудиньо совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы перекинуть голкипера. Вообще за семь минут второго тайма Клаудиньо нанёс три удара по воротам «Црвены Звезды». Последний эпизод закончился тем, что Мостовой подобрал отражённый вратарём мяч и забил ударом от штанги. А началась голевая атака с фирменного отбора Барриоса, который поймал на ошибке экс-игрока «Ростова» Гелора Кангу.

В матче с «Црвеной Звездой» состоялись ещё два важных для Семака события: после долгого перерыва вернулся на поле Ловрен и дебютировал новичок Кассьерра. Хорват получил 30 минут, колумбиец – 20. И Кассьерра тут же отметился голом на прекрасно знакомом ему стадионе в Сочи! Нападающий завязал комбинацию с участием Мостового и Вендела и хладнокровно завершил её. Второй тайм «Зенит» провёл сильнее, так что вполне наиграл на победу. Но, судя по этой игре, петербургская команда ещё далека от оптимальной формы. «Спартаку» точно нечего бояться в Санкт-Петербурге 9 июля. «Црвена Звезда» даже отыграла один мяч, когда Ловрен не подстраховал Алипа.