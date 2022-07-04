«Зенит» превратил Сочи в Питер. А ещё вернул на футбол пиво

На один день Сочи превратился в дом «Зенита». Питер первым из российских клубов в новом сезоне организовал международный товарищеский матч. В город прилетела «Црвена Звезда», но не только поиграть в футбол. Руководители заключили договор о сотрудничестве, а вечером на «Фишт» около 30 тысяч человек пришли посмотреть сам матч. Мощная цифра и одновременно рекорд товарищеских матчей «Зенита» на условном выезде.

Атмосфера перед матчем удивляла. При всём специфическом уровне любви к футболу в городе, где даже на топов приходят 10 тысяч человек, «Зенит» умудрился собрать аудиторию. Чуть больше 30 тысяч человек – возможно, пиковые показатели в туристический сезон. Тем более когда рядом есть более понятные для обычных людей развлечения.

Внутри арены клуб собрал всё то, что обычно есть на их домашнем стадионе. Плюс несколько дополнительных, но важных фишек – выставка трофеев, автографы легенд. К этому добавились и типичные для стадиона истории – покрасить волосы в СБГ, поиграть в мини-футбол или в футбол на маленьком поле, сфотографироваться с клубным львом. Каждый нашёл то, что ему по вкусу. Но главный исторический момент – алкогольное пиво.

Активности на стадионе Фото: «Чемпионат»

Активности на стадионе Фото: «Чемпионат»

Большие очереди в каждую точку продаж. Людей не смущали бренды и цены (300 рублей), они набирали по паре пластиковых бокалов и пили за всё на свете – от зенитовского чемпионства до локальных поводов. И выглядели абсолютно счастливыми. Без агрессии и провокаций. Важный кейс, который может стать аргументом пересмотреть закон о продаже алкоголя на спортивных объектах, который действует с 2005 года. Пусть даже официально пиво будет называться «пенным напитком». Игра слов – не более.

Очередь на стадионе Фото: «Чемпионат»

Этот инфоповод по своей глобальности точно перебил сам матч. «Зенит» готовится к Суперкубку, поэтому результату вряд ли придавали большое значение. Хотя Семак показал прообраз стартового состава, который вряд ли глобально изменится. За исключением разве что выхода Кузяева, Ловрена и Кассьерры. Новичок «Зенита» забил через три минуты после выхода на поле – итоговый счёт 2:1 точно поддержал образ партнёрства. И братского отношения друг к другу. Кстати, не исключено, что состоится и ответный матч — уже в Белграде. Руководство готово к этому. Называются даже примерные сроки – конец ноября, во время чемпионата мира, когда клубный футбол уйдёт на паузу. Так что партнёрство «Зенита» с «Црвеной Звездой» точно будет масштабным.

Мужчина с плакатом Фото: «Чемпионат»

Теперь у Питера шесть дней до «Спартака». Дмитрий Чистяков оценил готовность в 80-90%. Так что уже в субботу будет интересно.