«Спартак» и ЦСКА мучаются. Почему легионеры бегут из России быстрее, чем весной?

Когда весной ФИФА экстренно открыла трансферное окно для игроков РПЛ, многие подумали, что это конец. Из лиги уедут многие иностранцы, и она станет полностью российской. Но опасения не сбылись. Тогда сложнее всего оказалось клубам с закрытыми аэропортами – почти все иностранцы уехали из «Краснодара» и «Ростова». Однако в плане результата это глобально на них не отразилось. Остальным было проще, особенно клубам из Москвы и Петербурга.

Ожидалось, что летом будет поспокойнее. Кто хотел – ушёл. Остальные должны оставаться. Ошибочная теория. Сейчас волна уходов добралась и до двух главных городов страны. Футболистов не останавливают большие контракты и обещанная безопасность – обстоятельства после весны не особо поменялись: бан на еврокубки, давление в своих странах и семьях оказывают ещё сильнее. Плюс сейчас даже морально они чувствуют себя спокойно: сезон завершён, так что работодатель сможет найти замену.

Кто уже уехал и кто, скорее всего, уедет в летнее трансферное окно

«Зенит»: Юри Алберто по семейным обстоятельствам

В весеннее ТО клуб покинул только Ярослав Ракицкий. Украинский защитник по понятным причинам расторг контракт, Питер поблагодарил его за игру, и стороны расстались спокойно. Сейчас – новый всплеск. Нападающий Юри Алберто не вернулся в Петербург, хотя многие ожидали, что проблем не будет. Очевидная причина – влияние семьи. Хоть клуб и сделал всё, чтобы им было комфортно даже в России. Но, проведя здесь несколько месяцев, Юри и его родители отказались прилетать обратно. «Зенит» сработал здорово: договорился о годовой аренде и забрал у «Коринтианса» двух его соотечественников. Однако, возможно, ещё некоторые игроки последуют примеру Алберто.

Из очевидных вариантов – Вендел. Его знают в Европе, и некоторые клубы им даже интересуются. Понятно, что «Зенит» не отпустит его бесплатно – поэтому речь может идти либо о продаже, либо об аренде с приличной суммой выкупа. Малком и Клаудиньо пока настроены патриотично, как и Дуглас с Барриосом. Даже Ловрен не собирается отказываться от хорошего контракта, до конца которого один год. Так что при наилучшем раскладе Питер потеряет только одного футболиста.

«Динамо»: что будет с Моро, Шиманьским и Гагнидзе?

Весной клуб лишился двух игроков – Иван Ордец оставался на контракте, но не играл. А Лука Гагнидзе приостановил действие договора и на несколько месяцев уехал в «Ракув».

Сейчас ситуация глобально не изменилась. Ордец уже вряд ли когда-либо сыграет за «Динамо» и, по слухам, перейдёт в «Базель». Гагнидзе, хоть и вернулся в клуб, вероятно, хочет снова уйти в аренду. В Грузии негативно относятся к нахождению игрока в России. Ушёл из команды и Клинтон Н'Жье, но вряд ли это большая потеря в спортивном плане. Хотя клуб может сожалеть, что он покинул клуб без компенсации.

Шиманьски и Моро не хотят возвращаться даже ради тренировок. Сейчас клуб ищет им варианты. Но если не найдёт, вернуться всё-таки придётся. Несмотря на давление из польской федерации.

Также клуб покинул Сандро Шварц – однако к нему минимум вопросов. Уход был ожидаем и предсказуем.

Шиманьски и Моро Фото: ФК «Динамо»

Как «Локомотив» сохранил почти всех?

Удивительная работа менеджмента, но, несмотря на большое количество европейцев, клуб летом покинул только Ян Кухта. И его отъезд напрямую не связан с политикой. Скорее, с семейными обстоятельствами и необходимостью находиться рядом с близкими.

Все остальные футболисты в команде — тренируются и готовятся к сезону. Руководство шлёт месседж, что приостановок не будет, возможны разве что трансферы. По рыночной цене. Но пока нет явных претендентов ни на Бека-Бека, ни на Изидора, ни на остальных. Так что «Локо» пока только приобретает. Хороший пример для других клубов.

Томас Цорн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Спартак»: Мозес и Николсон пока остаются

Весной клуб отделался лёгким испугом. Айртон ушёл в годовую аренду с обязательной опцией выкупа по рыночной цене. А приостановил контракт в одностороннем порядке только швед Джордан Ларссон. Довольно быстро стало понятно, что нападающий не вернётся обратно. В последние месяцы он дал столько интервью, что в России его явно не ждали. Поэтому «Спартак» недавно расторг с ним контракт по обоюдному согласию.

Летом пошли более масштабные потери – уехал Жиго (но не по политическим причинам), Крал приостановил контракт, Тиля продали в ПСВ, а Понсе – в «Эльче». Не за самые большие деньги. Уже минус три легионера, которые теоретически могли помочь.

Были опасения за Мозеса, но он вернулся в клуб. Как и Николсон. В ближайшее время они вряд ли куда-то уйдут. Только при наличии предложений.

ЦСКА: остались только четверо сильных легионеров

Клуб потерял в летнее ТО бóльшую часть легионеров. Об этом вчера говорил грустный Владимир Федотов, описывая ситуацию. Фернандес приостановил контракт, соглашение Магнуссона закончилось, а Гбамена и Языджи не выкупили. Удалось заработать только на Бохинене, что довольно неожиданно.

А два футболиста приостановили действие контрактов. Речь об Эджуке и Сигурдссоне – неожиданное решение, которое точно не сыграет в плюс. Также может уйти Бийол. Остальные пока держатся.

Но в любом случае из сильных легионеров в команде пока только Медина, Карраскаль, Гайич и Зайнутдинов. Маловато для борьбы за чемпионство.