«Спартак» страдает. Кто из легионеров не вернётся в клуб?

«Спартак» прилично, но в то же время ожидаемо страдает из-за решения ФИФА. Боссы мирового футбола разрешили игрокам приостанавливать контракты, чем некоторые с удовольствием пользуются. Поэтому в новом сезоне болельщики точно не увидят некоторых игроков, которые могли бы помочь. Но при этом большинство, вероятно, останется.

Кто уйдёт?

Первым футболистом, кто приостановил контракт, стал нападающий Джордан Ларссон. Хотя до официальной приостановки дело даже не дошло. Всем было очевидно, что после февральских событий нападающий не хотел оставаться в России. О чём прямо говорил в многочисленных интервью. Клуб пошёл ему навстречу и разорвал контракт.

Следом похожий трюк провернул Алекс Крал. Он воспользовался той самой опцией ФИФА и теперь будет искать новую команду. О чехе в спартаковской среде сложилось сложное впечатление. И в этом году оно, скорее, ушло в негатив. Парня купили за € 12 млн, а в ответ получили 60 матчей и шесть голевых передач. Его пик пришёлся на позднего Тедеско. Летом прошлого года «Спартак» отдал его в годовую аренду в «Вест Хэм», где он совсем не играл. Теперь, вероятно, окажется в другой европейской стране. Слухи отправляют полузащитника в чемпионат Германии. При этом контракт игрока с клубом действует до 2024 года. Так что, если не удастся найти клуб, который потянет его трансфер, «Спартак» на год бесплатно лишится футболиста.

Алекс Крал Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

У Гуса Тиля контракт также до 2024 года. Но в Россию, как и двое других, он возвращаться не хочет. Говорят об интересе к нему из Бельгии и Нидерландов, но непонятно, чем это закончится. Либо приостановкой контракта на год, либо полноценным трансфером. Многое будет зависеть от того, сколько «Спартак» запросит за своего футболиста.

Кто останется?

Мацей Рыбус, который подписал контракт с клубом пару недель назад, точно никуда не уйдёт. Мужчину не пугает бан от польской федерации на сборную и прочие формы давления. В России у него жена и семья. Он привык к стране и не собирается ничего менять.

Мацей Рыбус с мячом Фото: spartak.com

Кристофера Мартинса «Спартак» забрал в аренду в начале года. И, судя по тому, как полузащитник радовался этому переходу, у него нет желания возвращаться в условную Швейцарию. Тем более в начале лета клуб выкупил трансфер игрока. Если бы он хотел уйти, это вряд ли бы случилось.



Квинси Промес очень патриотично настроен в отношении «Спартака». Хотя, учитывая его национальность, могли возникнуть трудности с давлением из Нидерландов. Однако полузащитник, вероятно, очень благодарен клубу за ситуацию прошлого года, когда ему грозил тюремный срок. Так что вряд ли политические моменты теперь будут его смущать.

Под вопросом?

А вот здесь наступает самое интересное: сразу четыре игрока «Спартака» пока вряд ли уверены, что начнут следующий сезон в команде. Два футболиста до сих пор не вернулись в расположение клуба, хотя агент одного обещает, что это случится. Речь о Шамаре Николсоне – его отпуск затянулся на подозрительно долгое время. Однако агент обещает возвращение со дня на день. Для клуба будет здорово, если это всё-таки случится.

Шамар Николсон Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

С Виктором Мозесом ситуация сложнее. Клуб призывает ждать информации в ближайшее время, намекая, что она может быть негативной. Сторона футболиста воздерживается от комментариев. Так что есть немалая вероятность, что защитник не вернётся в команду. Тем более когда против этого супруга футболиста.

Два игрока могут покинуть клуб по исключительно спортивным причинам – Остона Урунова отправляют в другие российские команды, потому что он уже давно не подходит под концепцию развития. Максимилиано Кофрие за последний год вряд ли убедил руководство в своей нужности. И теперь уже «Спартак» готов его продать при наличии достойного предложения. Правда, не факт, что оно поступит.