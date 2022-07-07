Самый смелый российский клуб? Новичок РПЛ подписывает легионеров и проводит сборы в Европе

Этим летом клубы РПЛ проводят предсезонные сборы в России и стремятся находить новых игроков на внутреннем трансферном рынке, опасаясь связываться с легионерами. Но, как известно, в каждом правиле есть исключения. Новичок элиты «Оренбург» идёт своим путём.

Несмотря на смазанную концовку прошлого сезона – потерю первого места в ФНЛ и выход в РПЛ только через стыки – клуб предложил продлить сотрудничество главному тренеру Марцелу Личке. Специалист из Европы тоже не захотел покидать Россию. Более того, чех пообещал, что его команда и в высшем дивизионе будет играть в футбол, а не «парковать автобус», как зачастую делают дебютанты элиты.

«Болельщики должны приходить на стадион и видеть, за какой футбол они платят деньги, – сказал Личка в интервью для «Матч ТВ». – Будешь «ставить автобус» – они один-два раза придут, а на третий зрителей уже не будет. Хочу, чтобы нашим болельщикам было интересно».

Готовить зрелищный футбол в Оренбурге решили подальше от глаз конкурентов. На сборы команда отправилась в Турцию – в горы центральной части страны. В июне тренировалась в Дюздже, а на июль выбрала местом дислокации Афьон-Карахисар. Там «Оренбург» провёл спарринг с местным «Газиантепом» (2:1). Так что матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» не был первым международным для российских клубов с конца февраля.

«Оренбург» на сборах в Турции Фото: ФК «Оренбург»

По ходу сборов в команде Лички растёт количество легионеров. Вернулся в «Оренбург» центральный защитник Ренато Гойкович, который ушёл по окончании прошлого сезона. Босниец решил подписать новый контракт – до лета 2023-го.

Более того, Гойкович приехал в команду не один, а вместе с соотечественником – Иваном Башичем. Этот 20-летний босниец выступает на позиции атакующего центрального полузащитника. По данным Transfermarkt, за Башича заплатили € 550 тыс., он заключил договор сразу на три года.

В прошлом сезоне Иван стал чемпионом Боснии в составе «Зриньски» из Мостара. Сыграл 31 матч, забил пять мячей и сделал шесть голевых передач. Башич прошёл юношеские сборные страны, а сейчас выступает за молодёжную (три гола в 12 играх). Обладает приличным ударом.

Марцел Личка Фото: ФК «Оренбург»

После этого руководители «Оренбурга» переключились на Америку. Следующим новичком клуба стал костариканец Джимми Марин. 24-летний фланговый полузащитник (может сыграть и слева, и справа) был приобретён у «Депортиво Саприсса» за € 170 тыс.

Марин – игрок довольно сильной сборной Коста-Рики, отобравшейся на ЧМ-2022. Правда, в последний раз в составе национальной команды выходил на поле в октябре прошлого года. Месяцем ранее забил свой пока что единственный мяч за сборную в ворота Ямайки в отборочном цикле чемпионата мира. К слову, Джимми открыл счёт, а спаслись ямайцы благодаря голу нападающего «Спартака» Шамара Николсона.

Марин выиграл несколько чемпионских титулов в Коста-Рике, а в Европе у него уже был короткий опыт в Израиле: полузащитник поиграл за «Хапоэль» из Беэр-Шевы и «Ашдод». Джимми хорош в игре на контратаках, когда есть свободное пространство. Создаёт моменты за счёт скорости, дриблинга и обостряющих передач. Отрабатывает в обороне.

Третье приобретение «Оренбурга» – самое интересное. Аргентинский левый вингер / форвард Брайн Мансилья арендован на год у «Расинга» из Авельянеды. Российский клуб получил также право выкупа 25-летнего игрока за € 1,2 млн.

Мансилья подавал большие надежды. Ещё пять лет назад стабильно играл за молодёжную сборную Аргентины, в том числе на ЧМ-2017. Однажды поразил ворота сборной Бразилии. Но на взрослом уровне до сих пор по-настоящему не раскрылся. Результативность у него не впечатляющая: в 78 матчах чемпионата забил восемь мячей и сделал три голевые передачи. Мансилья пробовал себя в Португалии – его отдавали в аренду «Витории» из Сетубала и «Фаренсе». Однако без особого успеха. Вообще, аргентинец, как и Марин, опасен на пространстве, способен убежать и обыграть один в один.

Любопытно, что благодаря травме Брайана в «Расинге» смог засверкать Лаутаро Мартинес. Вот что рассказывал, вспоминая начало своей карьеры, нынешний нападающий «Интера»:

«Мансилья получил повреждение, я вышел на поле и забил. Этот турнир изменил мою карьеру. В «Расинге» у меня было много друзей, например, тот же Мансилья. Он иногда заходил ко мне в комнату и видел, что я плачу, давал мне советы. Он один из тех, кто помог мне больше всего».

Всего же в летнее трансферное окно у «Оренбурга» уже пять новичков. Помимо Башича, Марина и Мансильи, в клуб перешли защитник Александр Павловец из «Ростова» (€ 150 тыс.) и вингер Степан Оганесян из «Спартака» (аренда до лета 2023-го с правом выкупа). Кроме того, выкуплен у «Зенита» за € 200 тыс. опорник Кирилл Капленко. Вернулся из аренды форвард Дмитрий Воробьёв, игравший за «Сочи». Личке есть из кого лепить играющую команду.