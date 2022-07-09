Кто брал трофей чаще всех? А какие были неожиданные спонсоры? Проверяем знания перед главной игрой дня!

Будет ли в матче «Спартака» и «Зенита» дополнительное время? Тест на знание Суперкубка

Пока есть время до битвы «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России (матч начнётся в субботу, 9 июля в 19:00), предлагаем вспомнить историю этого турнира. Она не такая уж и длинная, не очень богатая, но интересных и забавных фактов всё-таки достаточно! Так что 10 вопросов мы всё же собрали. Есть ещё 11-й, но он бонусный: лёгкий, но на внимательность.

Так что предлагаем вам немного окунуться в историю трофея (и российского футбола), поностальгировать и проверить свои знания. Надеемся, вы получите положительные эмоции (либо от воспоминаний о прошедших временах, либо от крутых результатов опроса). Пишите в комментариях, сколько смогли набрать правильных ответов и получилось ли заработать дополнительный балл! Удачи.

Если хочется проверить знания в чём-то ещё: