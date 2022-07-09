Сборная Германии не оставила Дании и шанса. Один из голов забила удивительная футболистка!

Какой крутой матч выдала сегодня сборная Германии! Голкипер датчанок Лене Кристенсен несколько раз красиво спасала свою команду, но у немок собрался слишком сильный состав. Лучшие футболистки «Баварии» и «Вольфсбурга» показали, почему немецкая сборная — один из претендентов на победу на Евро-2022.
Лина Магулль, полузащитница «Баварии», открыла счёт, Леа Шюллер — также футболистка мюнхенской команды — удвоила преимущество немок во втором тайме, а Лена Латтвайн из «Вольфсбурга» показала топовый удар после розыгрыша стандарта и сделала счёт 3:0.
Германия — Дания — 4:0
Фото: Maja Hitij/Getty Images for DFB
Главная героиня дня – Александра Попп, нападающая «Вольфсбурга». Ей 31 год, она одна из самых опытных футболисток сборной Германии — Попп вызывается в национальную команду с 2010 года. Однако Евро-2022 — её первый чемпионат Европы. Два предыдущих ускользнули от неё из-за травм, которые она получила незадолго до старта обоих турниров. Этот Евро тоже был под вопросом — в апреле 2021 года Попп прооперировала колено, восстановление заняло почти год. Она успела вернуться к завершению этого сезона, получила вызов в сборную и наконец-то исполнила свою давнюю мечту.
Сегодня Попп не просто дебютировала на чемпионатах Европы, она забила гол! На 86-й минуте Александра сделала счёт 4:0 и упала на колени, не сдерживая эмоций.
Александра Попп
Фото: Alex Pantling/Getty Images
Вот вам ещё один классный факт про Александру: она постоянный волонтёр зоопарка Эссехоф в Германии. И она проводит там всё своё свободное время — где-то пять раз в неделю меняя бутсы на резиновые сапоги. Убирает в вольерах своих подопечных до утренних тренировок и заботится о них. Удивительное хобби для профессионального футболиста, правда?
В следующем туре сборная Германии сыграет с Испанией. Будет огненно!
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