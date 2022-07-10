Педро Роша уходит из «Спартака». ФИФА не дал заработать на нём в последний год контракта.

Федун влетает ещё на € 10 млн! Хуже этого трансфера была только покупка Тиля

Вы ещё не забыли такого игрока, как Педро Роша? Бразилец делит третье место в топе самых дорогих новичков в истории «Спартака»: в августе 2017 года вингера выкупили у «Гремио» за € 12 млн. Спустя пять лет его странный роман с красно-белыми, кажется, завершён.

Как сообщил бразильский журналист Фабио Алейшо, Педро Роша намерен расторгнуть контракт со «Спартаком», действующий до лета 2023-го. Официально стороны могут объявить о прекращении сотрудничества в ближайшие дни. Сейчас 27-летний вингер выступает на правах аренды за «Атлетико Паранаэнсе», куда перешёл в августе прошлого года.

Если Педро Роша не хочет возвращаться в Москву, то «Спартаку» нет смысла рассчитывать на бразильца. Ведь легионер просто воспользуется правилом ФИФА и приостановит контракт как раз до лета 2023-го. Так, например, поступил уже Джордан Ларссон. Правда, случай с Педро Рошей более обидный, поскольку клуб потерял на нём больше денег. По данным Transfermarkt, за счёт аренд вингера в «Крузейро» (€ 750 тыс.), «Фламенго» (€ 500 тыс.) и «Атлетико Паранаэнсе» (€ 700 тыс.) удалось вернуть только € 1,95 млн. Остальные € 10,05 млн улетели в трубу.

Педро Роша Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Владелец «Спартака» Леонид Федун, говоря о потерях на Педро Роше, считал в 2019 году по-своему:

«Надо учитывать, говоря о стоимости, все выплаты по сделке. Если учитывать контрактные выплаты по зарплате, то получается € 16 млн… Надеюсь ли вернуть деньги за этот трансфер? Надеюсь, верю в него. С высокой долей вероятности ожидаю, что деньги вернём».

К сожалению, надежды Федуна не оправдались. Самая запоминающаяся история, связанная с Педро Рошей за то время, что он принадлежал «Спартаку» – это, пожалуй, установка его отцом бронзовой статуи сына в полный рост. Памятник весом 200 кг находится в Порту-Алегри, откуда и переезжал в Россию бразильский вингер.

А ведь стартовал Педро Роша в «Спартаке» не так уж и плохо! В первых трёх матчах в РПЛ отметился тремя результативными действиями. Сначала отдал две голевые передачи в матче с «Тосно» в Санкт-Петербурге, а после этого забил на домашней арене «Уралу». Но потом из бразильца словно воздух выпустили. Его спартаковская статистика: 1+2 в 19 матчах.

Ещё Педро Роша поиграл за фарм-клуб «Спартака» в ФНЛ, вернувшись в команду зимой прошлого года. Принял участие в 15 матчах, забил четыре мяча в ворота «Алании», «Факела», «Шинника» и «Чертаново». Плюс отдал две голевые передачи. Но всё равно – не убедил. Его вновь отправили на родину, где у вингера получалось лучше, чем в России.

Очевидно, что у трансфера, который не готовили заранее, была достаточно высокая степень риска. В августе 2017-го руководители «Спартака» летали в Бразилию за молодой звездой «Гремио» Луаном, который годом ранее выиграл Олимпиаду в составе сборной с Неймаром. Агент Марко Трабукки, работавший тогда со «Спартаком», вспоминал:

«Двух футболистов «Гремио», которых просил Массимо Каррера, купить оказалось невозможно. Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится.

В каких-то случаях директорат имел право вето (на трансферы). Жорже Машаду, агент, давно работающий со «Спартаком», предложил Дмитрию Попову вместо Луана и Эвертона Рошу. В скором времени состоялось подписание контракта. Сделка по Роше – не Массимо и не моя. Наша ошибка в том, что Каррера одобрил приобретение Роши. С другой стороны, что ему оставалось делать, если до закрытия трансферного окна два-три дня, а выбор – между кем-то и никем?

Каррера одобрил переход Роши, зная его стоимость? Нет, он подтвердил по СМС кандидатуру, предложенную селекционной службой. И когда узнал от Федуна, какая сумма была потрачена на бразильца, расстроился».

Педро Роша и Массимо Каррера Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Атлетико Паранаэнсе» арендовал Педро Рошу с опцией выкупа, по неофициальной информации, за € 5,5 млн. Однако вингер не убедил руководство клуба из Куритибы, что стоит тех денег, которые бразильцы теоретически готовы были потратить на покупку спартаковца. Год в «Атлетико Паранаэнсе» Педро Роша отыграл нестабильно. В 43 матчах забил восемь мячей и сделал четыре голевые передачи. В основу попадал только 18 раз.

Самое яркое событие последнего года для Педро Роши – победа с «Атлетико Паранаэнсе» в Южноамериканском кубке. Втором по значимости клубном международном турнире Южной Америки после Кубка Либертадорес. В полуфиналах с «Пеньяролем» вингер забил и в гостях, и дома. Причём в обоих матчах Педро Роша выходил на замену. В финале с «Ред Булл Брагантино» он тоже сыграл мало – всего 15 минут. Сегодня вингер вряд ли доволен своим положением в «Атлетико Паранаэнсе», поэтому не факт, что, расставшись со «Спартаком», он продолжит выступать за клуб из Куритибы.

К слову, у Луана, за которого боролся «Спартак», тоже карьера пошла на спад. Из-за хронической травмы яркий бразильский полузащитник почти не играет в 29 лет. Федуна должно радовать хотя бы то, что на Педро Роше он потерял намного меньше, чем мог бы потерять на Луане.

В тексте использованы цитаты интервью для «Спорт-экспресса» и «Матч ТВ».