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Трансферы-2022: Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ» из «Манчестер Юнайтед», подробности, причины перехода

Роналду всё же сыграет с Месси в одной команде? Трансфер в «ПСЖ» был бы идеальным решением
Сергей Сорокин
Криштиану Роналду может перейти в «ПСЖ»
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Представители клуба уже вступили в переговоры с агентом португальца.

Футбольный мир потрясла новость о возможном трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По информации авторитетного португальского инсайдера Педру Алмейды, футбольный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш уже ведёт переговоры с агентом форварда Жорже Мендешем по поводу потенциального перехода.

Если он состоится, сбудется мечта миллионов любителей футбола по всему миру – феноменальный португалец и Лионель Месси будут играть за одну команду. Видимо, владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи не остановится ни перед чем в попытках выиграть Лигу чемпионов.

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Уход из «Манчестер Юнайтед» — дело времени. Первые новости об отсутствии Криштиану Роналду на сборах клуба не воспринимались всерьёз, но, когда клуб объявил состав на предсезонное турне в Таиланде, стало понятно: португалец продолжает бунтовать и провоцирует клуб. Журналисты иностранных СМИ уже «отправляли» Криша и в «Челси», и в «Барселону», и в «Рому». Теперь история с «ПСЖ» – и именно этот вариант выглядит почти идеальным вариантом для Роналду и клуба.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

— Криш может воссоединиться с Серхио Рамосом. Испанец находится на втором месте по количеству совместных матчей с нападающим – 339. А по количеству времени вместе у них 28 440 минут – это рекорд. На двоих они соорудили 15 голов. Да, последний сезон получился для Рамоса сложным. Но, судя по убойным тренировкам испанского защитника, он намерен вернуться в основу «ПСЖ».

— Роналду и Месси в одной команде – космос! На протяжении последнего десятилетия слухи об этом уже были, но они ни разу не претворились в реальность. На двоих у нападающих 12 «Золотых мячей», и собрать вместе двух самых ярких игроков века – отличный челлендж для владельца парижан. И ожидаемый (просто огромный) маркетинговый успех.

Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

— «ПСЖ» хочет избавиться от Неймара, и Роналду сможет стать ему отличной заменой. Звёздный статус, крутая результативность (если Криш много забивал в Англии, то во Франции забьёт ещё больше) + португалец менее капризен и не подвержен травмам.

— Роналду получит хороший контракт, возможность побороться за победу в ЛЧ, ещё одно чемпионство и прекрасную статистику.

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Конечно, чем дольше «МЮ» и сам Роналду будут молчать о ситуации с возможным уходом – тем больше будет слухов вокруг будущего португальца. И фантастических вариантов. Только вот вариант с «ПСЖ» выглядит менее фантастично, чем с той же «Ромой» (у Криша амбиции выше) или с «Барсой» (тяжёлое финансовое положение клуба + прошлое в «Реале»).

А как вам кажется, где Роналду стоит продолжить свою карьеру? Пишите варианты в комментарии!

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