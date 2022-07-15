Франция залетела в плей-офф Евро! Но понесла страшную потерю

После сумасшедшего матча в 1-м туре, когда француженки забили пять голов в ворота сборной Италии за один тайм, бельгийские болельщики готовились к худшему. Но почти обошлось.

В последнем матче 2-го тура Евро-2022, который прошёл вчера в Ротерхэме, бельгийки не помешали француженкам ворваться в четвертьфинал с первого места в группе. Однако заставили их понервничать.

Матч Бельгии и Франции Фото: Alex Pantling/Getty Images

Первая причина для серьезных переживаний — травма Мари-Антуанетт Катото в начале матча. Главная звезда сборной Франции, самая высокооплачиваемая футболистка «ПСЖ» и одна из фавориток в борьбе за «Золотой мяч» в этом году повредила колено, которое уже было затейпировано. Говорят, на вчерашней тренировке нападающая неудачно столкнулась с Эв Периссе.

Хочется верить, что травма несерьезная, иначе турнир лишится почти всех топов (вспомните про Алексию Путельяс с разрывом крестообразной связки и Вивианне Мидема с ковидом). Правда, надежды мало. Судя по послематчевым фото, передвигаться Катото сейчас может только на костылях.

Немножко исторической иронии: Мари-Антуанетт Катото получила травму в День взятия Бастилии.

Мари-Антуанетт Катото покидает поле при помощи врачей Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

События самого матча развивались стремительно: Кадидиату Диани быстро открыла счёт — Франция отмечала гол уже на шестой минуте. Затем француженки перестраивались после ухода Катото, её заменила Улеймата Сарр.

Бельгийки в первом тайме показали выдающуюся реализацию: один удар — один гол. На 36-й минуте Жанис Кайман вколотила мяч в сетку ворот Полин Пейро-Маньён после отличной передачи Тессы Вулларт. Француженки ответили в концовке тайма, когда Бати М’Бок забила гол мощнейшим ударом головой.

Франция отмечает гол Фото: Alex Pantling/Getty Images

Вторая причина для серьезных переживаний — незабитый капитаном сборной Франции пенальти. Венди Ренар (тоже одна из фавориток «Золотого мяча») упустила шанс увеличить счёт в концовке матча. Ники Эврар, вратарь сборной Бельгии, отразила пенальти во втором туре подряд. После долгого видеопросмотра главный арбитр показала вторую жёлтую карточку Эмбер Тысяк за игру рукой в своей штрафной и назначила 11-метровый.

Эврар не была основным вратарем сборной до Евро-2022, главный тренер бельгиек Ив Сернелс выбрал её вместо Жюстьен Одёр по физическим данным. Интересный факт: Эврар известна не только благодаря уверенной игре в «Генте», но и из-за своего бизнеса. Она владеет компанией, которая сдает в аренду батуты и надувные замки для детских праздников.

Ники Эврар после отраженного пенальти Фото: Alex Pantling/Getty Images

Франция — в четвертьфинале, а судьба второго места в группе D под большим вопросом. Ранее Италия и Исландии сыграли вничью — 1:1.

По итогам двух туров только сборные Ирландии и Финляндии потеряли шансы на выход в плей-офф, остальные команды продолжают борьбу.