«Ослепительный Головин!» Россиянин забил «Интеру» и восхитил французов

Российские легионеры продолжают проявлять себя в спаррингах межсезонья. Несколько дней назад Алексей Миранчук сделал хет-трик за «Аталанту» в матче с «Раппресентатива Валь Сериана». А теперь полузащитник «Монако» Александр Головин забил топ-команде Италии – миланскому «Интеру».

Монегаски готовятся к новому сезону, который начинается для команды Головина 2-3 августа. В этот день «Монако» должен сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. А 6-го числа обладатели бронзы чемпионата Франции проведут выездной матч Лиги 1 со «Страсбургом». Напомним, в минувшем сезоне монегаски в последнем туре отдали второе место «Марселю». Иначе выступали бы в ЛЧ с группового этапа.

На летних сборах «Монако» до этого провёл четыре контрольных матча – победил «Серкль Брюгге» (1:0), сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1) и «Аустрией» (2:2), а неделю назад переиграл в Португалии «Портимоненсе» (2:0). Головин результативных действий не совершал. С «Интером» российский полузащитник вышел в основе и набрал 1+1 за полчаса.

На седьмой минуте монегаскам удалась контратака три в три после того, как провалился прессинг «Интера». Виссам Бен-Йеддер дотащил мяч почти до штрафной и сделал пас налево набегавшему Головину. Александр первым касанием подработал мяч, а вторым пробил мимо вратаря Самира Хандановича. На 30-й минуте российский полузащитник отдал проникающую передачу из центра поля на Бен-Йеддера, который убежал один на один и увеличил преимущество «Монако».

Впрочем, удержать победу команда Филиппа Клемана не смогла. Ещё перед перерывом Роберто Гальярдини сократил отставание, а на исходе часа матча Кристьян Асллани сделал счёт 2:2. Но, конечно, результат спарринга не имеет значения, поэтому Клеман вряд ли пожурит игроков.

Александр Головин Футболист «Монако» «Получился отличный спарринг с серьёзным, статусным соперником. Такие игры очень нужны во время подготовки, чтобы по-настоящему проверить себя. Думаю, мы смотрелись достойно. Как ни крути, личные показатели тоже важны, поэтому, конечно, я рад и забитому мячу, и голевой передаче. Тем более в ворота такого противника».

Головин по-прежнему в «Монако», несмотря на интерес «Ньюкасла», который зимой предлагал за российского полузащитника € 40 млн. Кстати, сами монегаски в летнее окно купили двух форвардов – Такуми Минамино у «Ливерпуля» за € 15 млн и Бриля Эмболо у мёнхенгладбахской «Боруссии» за € 12,5 млн. Линию атаки монегасков должен усилить и Андреа Белотти из «Торино», который находится в статусе свободного агента. Заработал же клуб на трансферах Орельена Тчуамени в «Реал» (€ 80 млн), Страхини Павловича в «Ред Булл Зальцбург» (€ 7 млн), Пьетро Пеллегри в «Торино» (€ 5 млн) и Жана-Эде Аолу в «Страсбург» (€ 3 млн), кроме того, свободными агентами ушли Джибриль Сидибе и «старичок» Сеск Фабрегас.

Александр Головин Фото: asmonaco.com

Болельщики в соцсетях отреагировали на игру Головина с «Интером». Вот некоторые комментарии:

Emmanuel Trumer: «Очень хороший тренировочный матч… По содержанию было интересно. Головин – ослепительный».

Freestar Lemon: «Жаль, что был пропущен этот гол перед перерывом… В остальном ничего не меняется. Головин в роли «десятки» более чем приятен».

StephC: «Больше всего меня впечатляет выбор Головиным позиции и его точность».

Cruyffisime: «Интересное выступление с нашей стороны… Головин, Фофана и Бен Йеддер топовые».

Part time: «Вандерсон, Кайо, Бен Йеддер, Головин, Фофана в отличной форме».

Ryan.M: «Кажется, Головин давно не проходил такую полноценную подготовку с командой без травм. Это хорошо».

Couby.06: «Головин очень-очень силён, когда травмы не беспокоят его».

Полузащитник сборной России уже старожил «Монако». Сыграл 131 матч за монегасков, забил 17 мячей и сделал 25 голевых передач. В новом сезоне, если всё сложится хорошо, Головин должен сверкнуть в Лиге чемпионов.