«В России Баньяц будет делать разницу». Наш топ-клуб взял большого сербского таланта

Игроки из Сербии продолжают ехать в Россию. «Краснодар» объявил о подписании полузащитника клуба «ТСЦ Бачка Топола» Михайло Баньяца. 22-летний легионер подписал контракт с «быками» на четыре года. По данным Transfermarkt, стоимость трансфера составила € 1,6 млн. Издание Sportski žurnal сообщало, что в договоре также прописаны бонусы в размере € 900 тыс.

В отличие от Милана Гайича, который перешёл в ЦСКА из «Црвены Звезды», Баньяц выступал не за топовый сербский клуб. Наверняка многие российские болельщики прежде никогда не слышали о «ТСЦ Бачка Топола». В прошлом сезоне чемпионата Сербии эта команда заняла шестое место, отстав на полсотни очков от «Црвены Звезды» и «Партизана». Михайло сыграл 36 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 10 голевых пасов. При этом выступал на разных позициях – центрального полузащитника, правого, левого и однажды даже нападающего.

В новом сезоне Баньяц успел провести только один матч в чемпионате Сербии. Вывел команду на гостевую игру с «Чукаричками» (4:1) с капитанской повязкой, отметился голом и голевой передачей. Видимо, этот перформанс молодого серба окончательно убедил руководство краснодарского клуба, что нужно подписывать центрхава.

Баньяц достаточно высок – его рост 186 см. Здорово исполняет стандартные положения. Например, в последнем матче за «Бачку» он благодаря стандартам совершил оба результативных действия: сначала выполнил идеальную подачу с углового прямо на голову партнёру, а потом заработал и сам же реализовал штрафной прямым ударом в дальний верхний угол. По статистике InStat, в прошлом сезоне «Бачка» создавала при участии Михайло 2,36 момента за 90 минут игры, а сам полузащитник наносил 2,3 удара (0,97 в створ), делал 44 передачи с точностью 73%, совершал 2,7 обводки (за 4,6 попытки) и зарабатывал на себе 2,1 фола. При этом у полузащитника маловато выигранных единоборств (всего 41%). Показатели оборонительных действий тоже не выдающиеся: 1,09 отбора, 2,2 перехвата и 4,3 подбора мяча.

Баньяц родился в городе Нови-Сад, но ни в «Войводину», ни в топ-клубы Сербии не попал. Воспитанник «Инджии» начинал на профессиональном уровне в родной команде, а летом 2020-го «Бачка» выкупила его за € 100 тыс. За сербскую сборную Михайло пока не выступал. В молодёжке был только кандидатом и официальных матчей не проводил. Раскрывался полузащитник долго, хотя сам из футбольной семьи. Отец Баньяца – Боян – тоже был профессиональным игроком, в середине 1990-х сыграл 26 матчей за «Лилль».

Полузащитник клуба «ТСЦ Бачка Топола» Михайло Баньяц Фото: fktsc.com

О новичке «Краснодара» рассказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» тот, кто, наверное, лучше всех знает Баньяца – главный тренер «Бачки» Жарко Лазетич:

«Прежде всего, Михайло фантастический человек – обладает хорошим характером и качествами игрока высокого уровня. Он был лучшим футболистом в нашем клубе, и, что не менее важно, тренировался всегда очень усердно и с позитивным настроем. По этой причине стал капитаном команды. Я убеждён, что «Краснодар» сделал очень хороший выбор. Если Баньяц почувствует доверие, то станет по-настоящему важным игроком для клуба. Будет делать разницу в чемпионате России. Как тренер я, конечно, не рад из-за отъезда Михайло, но все мы понимаем, что он заслуживает перехода на более высокий уровень, в сильную лигу.

Я бы назвал Баньяца игроком современной формации. Он может играть между линий, отдавать последние передачи. Способен атаковать вторым темпом и забивать. Кроме того, Михайло играет с высокой интенсивностью. Как любому хорошему футболисту, ему важно, чтобы до него чётко доносили информацию. Без сомнений, Баньяц будет стараться исполнять на поле то, что просит тренер. Стандартные положения? Конечно, это тоже сильное качество Михайло, но об этом и так все знают. Что касается недостатков, то его правая нога могла бы быть лучше. Обычная история для левоногих футболистов.

Какие ещё клубы хотели Баньяца? Он получал приглашения от «Црвены Звезды» и два года назад, и шесть месяцев назад. За него давали € 1,2 млн. Знаю, что Михайло интересовались «Андерлехт», «Ференцварош», «Динамо» из Загреба, ДАК, а также несколько итальянских клубов. Были варианты в Азии, в частности, в ОАЭ. Они предлагали солидные деньги, но Баньяц – умный парень, и у него есть чёткая идея по поводу развития своей карьеры».

Кажется, «Краснодар» сделал отличное приобретение, вложившись в молодого серба. Ждём дебюта полузащитника. В ближайшем туре «быки» сыграют дома со «Спартаком».