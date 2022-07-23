Установила рекорд на своём первом Евро. Вам пора начать фанатеть от этой футболистки!

Футболистка женской сборной Германии Александра Попп забила в четырёх матчах подряд — она первая, кому это удалось в рамках одного чемпионата Европы. Нападающая отличилась в каждом матче своей команды на Евро-2022: с Данией, Испанией, Финляндией на групповом этапе и с Австрией в четвертьфинале. Немки вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары Франция — Нидерланды.
Забить в четырёх матчах Евро подряд удавалось Хайди Мор, также из сборной Германии, однако в рамках разных турниров — 1989, 1991 и 1993 года.
Эта история не была бы такой захватывающей без контекста: для опытнейшей Александры Попп это первый чемпионат Европы в жизни. А ещё она крутая личность. Рассказываем, почему вам пора начать фанатеть от футболистки «Вольфсбурга».
Попп в сборной с 2010 года, но этот Евро — первый
Александра Попп смогла войти в историю своего первого в жизни чемпионата Европы. Нападающая вызывается в сборную вот уже 12 лет, она провела более 100 матчей за сборную, участвовала в Олимпийских играх и выводила сборную Германии на поле на чемпионатах мира. Но победный для Германии Евро-2013 и Евро-2017 она пропустила из-за травм, полученных незадолго до старта турнира. Евро-2022 тоже был под вопросом — весной Александре удалось восстановиться после операции на колене, а в июне — быстро прийти в себя после коронавируса.
В матче с Данией в первом туре группового этапа Попп вышла на замену и забила гол в концовке матча. Её эмоции тяжело описать — было видно, как много для неё значит именно такой дебют на чемпионатах Европы.
Попп после первого гола на Евро-2022
Фото: Alex Pantling/Getty Images
«Попп — сильная женщина, которая задаёт настроение и является настоящим командным игроком. Она особенная личность и поэтому одна из самых известных и успешных игроков в Германии. Все знают и любят Поппи — это её прозвище в Германии», — говорит журналистка Sky Sports Лиза де Рюйтер.
Попп = харизма
«Какие у меня планы на 31 июля? Как насчёт поднять над головой кубок чемпионата Европы? Звучит как хороший план», — сказала Попп в разговоре с Deutsche Welle.
Для 31-летней футболистки Евро-2022 может стать последним шансом на этот титул, поэтому она выкладывается на полную мощность.
А ещё Попп настоящий капитан и лидер сборной Германии. Леа Шюллер, нападающая мюнхенской «Баварии», пропустила несколько матчей группового этапа Евро из-за коронавируса. После победы над Испанией Попп давала интервью и фотографировалась в футболке Шюллер, надев её фамилией вперёд. Это мило.
Сборная Германии после матча с Испанией
Фото: twitter.com/dfb_frauenteam
Попп работает в зоопарке
Она играет в одной из сильнейших команд мира (женский «Вольфсбург» — на третьем месте в рейтинге ФИФА), но при этом пять раз в неделю успевает приехать в зоопарк. На работу.
Александра прошла обучение по профессиональному уходу за дикими животными и регулярно наведывается в зоопарк Эссехоф в 20 минутах езды от Вольфсбурга, чтобы позаботиться о его обитателях. А ещё в соцсетях Попп много фотографий её пёсика — австралийской овчарки.
Александра Попп
Фото: Из личного архива Александры Попп
«Работа с животными очень важна для моего ума, в футболе мы постоянно находимся в состоянии стресса, много путешествуем, устаём физически и морально. В зоопарке я восстанавливаюсь, перезаряжаю свои батареи. Я обретаю внутренний покой, — рассказывает Попп. — В общении с животными важен язык тела, как и на поле. А ещё, глядя на них, можно увидеть командные взаимодействия со стороны».
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