«Пишем диссертации на сборах, надо зарабатывать». Лидер Австрии вернулась после 8 операций

Женская сборная Австрии уступила Англии с минимальным счётом в первом матче чемпионата Европы. Виктория Шнадербек вывела австриек на поле и сыграла 77 минут. Прошлой осенью она восстанавливалась после очередной травмы, училась в магистратуре и искала команду для игровой практики, а её участие в Евро вообще было под большим вопросом.

Матч Англия — Австрия Фото: Naomi Baker/Getty Images

Травма — восстановление — возвращение

Этот путь хорошо знаком Виктории. На чемпионате Европы 2017 года сборная Австрии дошла до полуфинала турнира, но за последующие пять лет её капитану пришлось многое пережить.



Большую часть карьеры Шнадербек провела в мюнхенской «Баварии», а в 2018 году она перешла в лондонский «Арсенал». Из-за постоянных проблем с коленом за четыре года в Лондоне Вики смогла сыграть лишь в 40 матчах. Всего за карьеру ей пришлось сделать восемь операций! Зимой, восстановившись после дискомфорта в подколенном сухожилии, Шнадербек отправилась в аренду в «Тоттенхэм». Это помогло ей получить необходимую игровую практику (конкуренция в «Арсенале» была проиграна после долгого отсутствия) и вызов в сборную Австрии на Евро-2022.

«Я пыталась избавиться от боли в колене, делала разные процедуры и упражнения, всё, что могло быть полезно для быстрой реабилитации. Но в один день посмотрела на снимок МРТ и поняла, что становится только хуже. Был разгар локдауна, самоизоляция. Я просто лежала на диване и плакала, спрашивая себя: «Когда это прекратится?» Но мы разработали стратегию, я решилась на ещё одну операцию, после чего почувствовала улучшение. С моей историей хирургических вмешательств было страшно делать ещё одно, но это был единственный вариант, чтобы попасть на Евро, — рассказывала футболистка в интервью журналу Profile. – Я не хочу завершать карьеру. Но, когда у тебя вновь и вновь болит колено и тебе предстоит ещё одна операция, ты спрашиваешь себя: «А не повторится ли это опять?» Чем ближе возвращение в футбол, тем больше ты забываешь, как было больно. А потом плохие воспоминания проходят совсем. Но я не могу не думать о том, сколько раз надевала больничный халат, сколько раз мне приходилось начинать сначала».

Виктория Шнадербек в «Арсенале» Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Магистерская степень в бизнес-психологии

«Мы добились улучшения финансовых условий в сборной Австрии после долгих и трудных переговоров. Но нам далеко до тех денег, которые есть в мужском футболе. В «Баварии» я получала 100 или 200 евро в месяц. Сейчас, выступая в английской Суперлиге, я зарабатывала намного больше, но я не могу вложиться в недвижимость или купить яхту. Многие футболистки пишут бакалаврские диссертации на сборах, другие подрабатывают. После 30 лет твоя карьера заканчивается, и деньги сами по себе не делают тебя счастливым — поэтому важно иметь интерес к каким-то другим профессиям, кроме футбола. За пределами футбольного поля есть жизнь, мне всегда хотелось делать что-то ещё. Учеба помогла мне, особенно в те моменты, когда я выпадала из футбола из-за травм».



Играя в Мюнхене, Шнадербек отучилась на бакалавра по спортивному менеджменту, а переехав в Лондон, поступила в магистратуру по бизнес-психологии.

Виктория Шнадербек Фото: из личного архива

Во время учёбы она успевала выступать с докладами на конференциях, а затем начала зарабатывать как коуч и бизнес-психолог. Шнадербек сравнивает это с футболом:



«Мне нравится учиться и обучать. Мне было важно, чтобы меня называли не только футболисткой, но и человеком, который разбирается в чём-то ещё. Перед любым матчем ты чувствуешь адреналин, нервничаешь. Я поняла, что испытываю то же самое перед выступлениями на конференциях или перед своими лекциями. Мне нравятся эти чувства, и здорово, что я их испытываю не только на поле».

Благотворительные проекты и футбольный лагерь

Помимо профессиональной футбольной карьеры, конференций и консультирования бизнеса, Шнадербек занимается двумя масштабными проектами по поддержке девочек, играющих в футбол, — Be the One Academy в Австрии и благотворительной работой в Танзании.

Be the One — футбольный лагерь для девочек в Австрии, который Шнадербек делает вместе со своим двоюродным братом, защитником «Удинезе» и сборной Австрии Себастьяном Прёдлем. Шнадербек уверена, что в стране всё ещё мало возможностей для девушек, которые хотят играть в футбол.

«Верить, что Евро поможет развитию женского футбола, недостаточно. В Австрии женских команд нет ни в «Рапиде», ни в «Зальцбурге», хотя у них есть хорошая инфраструктура и финансы. Девочки не лишены интереса, зачастую им просто не хватает доступа. Мы хотим это исправить. Футбол — социально интегрирующий вид спорта, через игру можно научить детей важным жизненным ценностям, таким как умение работать в команде, терпимость, межкультурные различия и равноправие».

«В детстве я даже не знала, что у Австрии есть женская сборная. Все мои футбольные кумиры были мужчинами: Фигу, Зидан, Шолль, игроки «Штурма». Я не могла повесить плакат с футболисткой в своей комнате, потому что я никого не знала. Мне часто говорили, что футбол не для девочек».

Виктория Шнадербек в Танзании Фото: jambobukoba.com

В Танзании Шнадербек представляет благотворительную организацию Jambo Bukoba. Она также помогает детям и подросткам, которые хотят научиться играть в футбол и заниматься спортом: «Гендерные роли в Танзании очень традиционны, поэтому девушкам часто приходится оставаться дома и заниматься домашним хозяйством. У детей мало возможностей реализовать свои мечты. Это не только материальная бедность, но и нищета возможностей и перспектив. Я борюсь с тем, чтобы у девочек было больше прав, чтобы они как можно реже сталкивались с предрассудками и становились сильнее».

Виктория Шнадербек теперь выведет свою сборную на поле 11 июля. Австрийки встретятся с командой Северной Ирландии в рамках второго тура группового этапа.