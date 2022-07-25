У «Зенита» неприлично большой состав. Что делать Питеру с таким обилием игроков

Летом «Зенит» взял четырёх футболистов. И каждого — в потенциальную основу. Родригао и Кассьерра уже там, а два бразильца – Иван и Мантуан — вряд ли приехали сидеть на скамейке. По планам руководства возможен трансфер ещё одного игрока – центрального защитника с левой не хуже, чем у Ракицкого. И только после этого Питер возьмёт паузу. Хотя уже есть ощущение, что у действующих чемпионов нехилый перебор мощных игроков в заявке.

Что делать Алипу и Адамову?

Семак никогда не скрывал, что для него важно иметь несколько тактических вариантов. В первых двух турах тренер использовал схему с четырьмя защитниками. Сначала в центре вышли Чистяков и Родригао, а во второй игре – Ловрен с Родригао. В обоих сочетаниях «Зенит» смотрелся неплохо. Все три игрока явно не собираются уступать своё место в старте – вот и первый опасный момент. У «Зенита» три классных центральных защитника, в запасе сидит Алип, который в такой конфигурации превращается в четвёртую опцию. Плюс стоит ждать пятого центрального защитника с мощной левой. Если это случится, то у «Зенита» возникнет немного абсурдная ситуация: при схеме с двумя центральными в запасе окажутся три защитника хорошего уровня. Такого не может позволить себе почти ни один европейский топ-клуб. При этом пока ни с кем не собираются расставаться.

В самой унылой ситуации оказался Арсен Адамов. За парня полгода назад заплатили € 5 млн, но Семак никак не может найти ему места. Тренер признаётся, что футболисту больше всего подходит схема с тремя центральными защитниками. И, видимо, не очень понимает, как использовать его в других конфигурациях. Конечно, Адамов хочет играть. Но, насколько я понимаю, тренер убеждает его, что шанс ему может представиться в будущем. Ведь сезон длинный.

Арсен Адамов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На флангах обороны у Питера тоже порядок – справа могут сыграть Караваев и Сутормин. Из-за перебора игроков недавно туда даже отправили Кузяева. Сейчас он и Караваев будут лечиться. Поэтому на какое-то время позицию займёт Сутормин. Слева – безальтернативен Дуглас. А на подстраховке сидит Круговой. При этом бразилец может сыграть и в центре обороны. Как и условный Барриос. Так что у Питера к концу трансферного окна вообще может оказаться семь игроков в центр обороны. Мощно! Может, увидим и схему с тремя центральными защитниками?

Мостовой не уйдёт, будет ли ещё нападающий?

Одна из важных особенностей Семака – тренер очень не любит расставаться с игроками обоймы. Даже если они не играют. Показательна история Кравцова – Сергей с трудом отпускал его зимой. И не особо был рад летнему трансферу. Семака можно понять – в приоритете для него интересы клуба, а не конкретных игроков. В том числе это помогло ему выиграть четыре чашки. И подписать контракт на завоевание ещё нескольких.

Именно из-за этой самой особенности из «Зенита» никуда не уйдёт Мостовой. Хотя выбора на флангах у тренера в избытке. Только посмотрите на эти фамилии – Клаудиньо, Малком, Бакаев, Мантуан – четыре игрока примерно на похожие позиции. Да, Андрей в игре с «Крыльями» вышел в стартовом составе и провёл классный матч. Но есть уверенность, что так будет целый сезон? Кто-то скажет, что в такой конкуренции он будет расти. Не исключено. Но есть риск и просто сесть на лавку. И расти в обратную сторону.

В центре полузащиты будут играть Барриос, Вендел. Рядом – Кузяев и Ерохин. Приличный выбор.

Андрей Мостовой Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

При таком выборе игроков даже удивительно, что на две важные позиции не такой шикарный количественный выбор. В воротах всего три сильные опции – Одоевский, Иван и Кержаков. А в нападении вообще грусть – только два человека – Сергеев и Кассьерра. Хотя при желании в центр может выдвинуться даже Ерохин.

С таким составом «Зенит» пойдёт за пятым титулом. Максимальная страховка даже от обезьяньей оспы. Потому что если вдруг половина состава не смогут играть, есть мощный резерв. И вряд ли Питер кого-то отпустит.