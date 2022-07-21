Аршавин предложил России отказаться от легионеров, но согласиться с ним просто невозможно

Экс-звезда «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин дал интервью, в котором сделал спорное заявление по поводу легионеров в нашем футболе.

«Я ставлю на то, что самый ранний вариант возвращения российских клубов в еврокубки – 2025 год. Мне кажется, у нас будут промежуточные результаты после возвращения. Если с финансами всё будет нормально, наши топы смогут усилиться. Феерии не ждите, но и полного провала не допустим. Стоит ли удерживать легионеров в период без еврокубков? По-моему, надо всех отпустить и делать ставку на своих», – сказал Аршавин («РИА Новости Спорт»).

Если бы эти слова произнёс рядовой чиновник, тренер или игрок, то на них, возможно, не обратили бы внимания. Но Аршавин – масштабная фигура для российского футбола. Поэтому высказывание Андрея обсуждают и с ним хочется подискутировать.

Что смущает?

Во-первых, сейчас просто бессмысленно рассуждать о сроках возвращения российских клубов в еврокубки. Потому что возможен любой сценарий: и бан на 10–20 лет, и быстрое возвращение в Лиги чемпионов, Европы и конференций. Даже в нынешней ситуации наших спортсменов допускали до международных соревнований по теннису, дзюдо и шахматам. Если в ближайшие полгода ситуация на Украине успокоится, то нельзя полностью исключать, что УЕФА даст добро на выступление российских клубов в еврокубках хотя бы на нейтральной территории, без зрителей и «без флага и гимна». Политика слишком сложная вещь, чтобы что-то прогнозировать со стопроцентной уверенностью. Наверное, если бы в РФС не верили в свой шанс, то не боролись бы в швейцарских судах.

Второй момент – понимание того, во что превратится наш футбол без легионеров. У клубов РПЛ останется два пути: либо снова «перекармливать» российских звёзд деньгами, чтобы удержать их от отъезда в более сильные лиги, либо соглашаться на потолок зарплат и глубоко проседать в качестве состава. Очевидно, что если зарплаты будут соответствовать европейскому рынку, то все более-менее амбициозные российские игроки устремятся туда, где достаточно высокий уровень футбола. Кому повезёт – перейдут в клубы из топ-5 лиг или Португалии. Остальные соберут чемоданы в Турцию, ещё куда-то.

Мы будем либо искусственно ограничивать рост лучших российских игроков, «убивая» деньгами, либо вовсе уничтожим наш чемпионат. Во втором случае без легионеров и сильнейших россиян РПЛ превратится в турнир уровня какой-нибудь финской Вейккауслиги, где футболисты играют для сотни зевающих на трибунах. Доходы клубов от телевидения упадут до нуля.

Что лучше сделать?

Наоборот, в сложившихся обстоятельствах, когда дорога в еврокубки закрыта, нужно создавать максимально конкурентную среду в своём чемпионате. Российские игроки должны бороться за трофеи на поле или за место в составе на тренировках с легионерами. Чувствовать, что РПЛ, несмотря на бан, остаётся солидной лигой, пусть и уступающей по среднему уровню пяти-шести ведущим европейским. Нужно ценить, что в России готовы продолжать играть футболисты класса Малкома, Вендела, Клаудиньо, Дугласа Сантоса, Барриоса, Промеса, Мозеса, Изидора, Моро, Лаксальта, Кордобы. Если есть возможность привозить сильных для РПЛ легионеров, то какой смысл от них отказываться? Качественные иностранцы едут на заработки и в Азию, понимая, что там не будет ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы.

Аршавин предложил России отказаться от легионеров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В конце концов, официально государственные лица заявляют, что Россия не закрывается от мира. Отказ от легионеров противоречит этой позиции. Есть сомнения, что тот же Аршавин или один из руководителей «Химок» Роман Терюшков, который также хочет «очистить» наш футбол от легионеров, откажутся, допустим, от приобретений иностранных автомобилей или сделанной за рубежом одежды, если им вдруг закроют дорогу за границу. Другое дело, что Россия прежде всего должна развивать собственных игроков. Но не разрушением конкурентной среды, а за счёт повышения качества обучения, чтобы из детско-юношеских школ и академий не «полуфабрикаты» выходили.

Что ещё смущает в словах Аршавина?

Небесспорным выглядит и ещё одно утверждение Андрея: «Мне кажется, сейчас есть ребята, которые могут залезть в основу «Зенита» напрямую… Собираюсь замучить Сергея Богдановича Семака, чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую».

Для «Зенита» такой во многом искусственный ввод ещё пары своих воспитанников в основу, как в случае с Одоевским, будет, по сути, означать отказ от борьбы за чемпионство. Молодёжь, естественно, нестабильна, а одна-две слабые позиции могут привести к поражению в любом матче. Даже суперталантливый Аршавин по-настоящему закрепился в основе сборной России только к 23 годам, а первый серьёзный трофей выиграл после 25. Андрей и другие воспитанники петербургского клуба, ставшие потом игроками российской сборной, росли у Юрия Морозова и Властимила Петржелы в «Зените», перед которым не стояла обязательная задача выигрывать трофеи. Поэтому имели право на ошибки, на неудачные игры. Их у молодых Аршавина, Александра Кержакова и других было не одна-две – намного больше.

У сегодняшнего «Зенита» совсем иные возможности и амбиции. Соответственно, и молодёжь должна развиваться по другой программе. Через аренды, продажи с обратным выкупом. Посмотрите на карьеры воспитанников клуба/петербургского футбола, играющих за сине-бело-голубых в последнее время: Дмитрия Чистякова, Далера Кузяева, Алексея Сутормина, Данила Кругового, Михаила Кержакова. Они уезжали в команды поскромнее, там созревали и доказывали в реальной конкуренции, что заслуживают места в «Зените». В основу за красивые глаза их никто не тянул. Для Санкт-Петербурга и всего нашего футбола будет хорошо, если тот же Одоевский окажется исключением и за год-два станет вратарём сборной России. Но более вероятно, что даже при самом радужном сценарии ему, как когда-то Вячеславу Малафееву, потребуются четыре-пять лет.

Кажется, ни российский футбол, ни «Зенит» от этих двух предложений Андрея не выиграют.