Штрафы от Джеррарда — жесть. Проблемы будут даже из-за шлёпанцев и тортика!

Перед стартом сезона-2022/2023 главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард ввёл в команде жёсткие штрафы. Например, если игрок в свой день рождения не принёс торт, то он должен будет заплатить £ 50. Так выглядит весь список из 20 нарушений по данным Marca.

· Опоздание на тренировку – £ 500

· Забыл GPS-датчик на тренировку – £ 100

· Позже вышел на тренировку – £ 200 за минуту

· Опоздал на командную встречу, прогулку или собрание в день матча – £ 1000

· Опоздал на встречу с тренером – £ 200 за минуту

· Опоздал на командную встречу – £ 200 за минуту

· Неправильный наряд в день матча (нужно носить спортивный костюм и поло, никаких шорт) – £ 100 за каждый предмет одежды

· Оставил тарелки, чашки за обеденным столом – £ 100 за каждую посуду

· Оставил форму на поле после тренировки – £ 100 за каждую вещь

· Неправильно припарковал автомобиль – £ 100

· Опоздал на коммерческие мероприятия – £ 250

· Забыл торт на день рождения – £ 50 за каждый день

· Пошёл в душ без шлёпанцев – £ 100

· Не сообщил доктору о травме или болезни до 10:00 – £ 200

· Опоздал на восстановительные процедуры – £ 200

· Оставил где попало снюс (жевательный табак) – £ 200

· Забыл леггинсы для восстановления – £ 50

· Получил карточку за ругательства – £ 200

Ещё два пункта выделены жирным:

· удалённый с поля игрок должен отвести команду на обед в течение четырёх недель после красной карточки;

· худший игрок проигравшей команды в двустороннем матче (определяется голосованием победившей команды) должен носить свитер с надписью «Я был худшим на тренировке» на разминке в течение следующей недели.

Штрафы за опоздание на тренировку есть у многих тренеров (например, каждая минута промедления стоила € 100 игрокам «Спартака» при Доменико Тедеско), но ношение свитера с надписью «Я был худшим на тренировке» – новшество. Длинный список нарушений Стивен Джеррард смягчил лояльной ценой штрафа. Когда Фрэнк Лэмпард возглавлял «Челси», то опоздание на разминку у него стоило £ 1000, а на тренировку – £ 20 000. Несвоевременное предупреждение о болезни – £ 10 000. Кроме того, если штрафы не выплачивались в течение двух недель, то сумма удваивалась.

Система штрафов в «Челси» Фото: twitter.com/EgyptianPlayers

В Англии система штрафов сильно распространена. Бывший главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч наказывал игроков, если те не приносили сладости в свой день рождения. А Хосеп Гвардиола взимал штраф за использование мобильного телефона во время тактических занятий и общекомандных собраний, но разрешил пользоваться гаджетами в раздевалке.

Российские тренеры тоже вводили в своих командах штрафы. Сергей Семак, когда работал в «Уфе», наказывал за мат на тренировке, а Леонид Слуцкий перенял из Англии наказания за симуляции: «Из Англии я взял следующее: ввёл штраф за то, что футболист валяется на поле во время тренировки и просит доктора. Если он после оказания помощи способен продолжить занятие, то должен быть оштрафован. Они же могут не валяться, не страдать и не скулить, а по-мужски тренироваться. Ведь они же из той же плоти и крови, что и англичане. Очень эффективный метод — теперь никто не валяется».