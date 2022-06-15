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Братья Березуцкие покинули ЦСКА, воспитанники, которые провалились как тренеры: Аленичев, Лэмпард, Пирло, Сульшер

Легенда не равно хороший тренер? Кого выгоняли из родного клуба в новом качестве
Полина Куимова
Воспитанники, которые провалились как тренеры
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Семь примеров, когда возвращение в команду в новом статусе закончилось неудачей.

Не так часто легендам, оставившим значимый след в истории клуба, доверяют руководить этой же командой. А историй, когда это оборачивается чем-то положительным, ещё меньше. Рассмотрим негативные примеры.

Алексей Березуцкий, ЦСКА

Прошлым летом ЦСКА странно расстался с Ивицей Оличем, а на его место назначил Алексея Березуцкого — в крайне непростой для команды период. Говорят, Алексей долго отказывался и не хотел принимать назначение на должность, но в итоге согласился – всё же родной клуб. Первые полгода Березуцкий давал результат, оправдав все возложенные на него надежды: к перерыву в чемпионате команда подошла на четвёртом месте с отставанием в восемь очков от лидера. Для ещё более мощного рывка весной команду в зимнее трансферное окно неплохо усилили: в аренду из «Лилля» взяли Юсуфа Языджи, из «Эвертона» – Жан-Филиппа Гбамена, из «Ривер Плейт» приехал Хорхе Карраскаль, а из «Нью-Йорк Сити» — Хесус Медина. Помогал Алексею в тренерском штабе его брат.

Братья Березуцкие

Братья Березуцкие

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но весной ожидаемый подъём продлился недолго: новички быстро погасли, а команда в целом выглядела потерянной – ни мотивации, ни чёткого понимания, во что она играет. Пошли серые серии из ничьих и поражений, вследствие чего ЦСКА даже в тройку не попал.

Итог: пятое место.

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Дмитрий Аленичев, «Спартак»

Легенда клуба взялся тренировать «Спартак» в 2015 году, но надолго на этом посту не задержался: спустя год Аленичева уволили. С самого начала он обещал делать ставку на футбол, который всегда привлекал болельщиков «Спартака». Правда, что под этим подразумевал, не уточнил. На деле же болельщики увидели игру в пять-семь номинальных защитников, пять пропущенных мячей от «Зенита» на выезде. Тренер, как правило, брал вину за поражения на себя. Терпение у руководства «Спартака» иссякло после вылета из квалификации Лиги Европы: контракт с Аленичевым расторгли в начале сезона-2016/2017; и. о. назначили Массимо Карреру. «Для меня это приятная новость, – прокомментировал увольнение член совета директоров клуба Андрей Федун. – На мой взгляд, он не показал себя как тренер за время, проведённое в «Спартаке». Это моё личное мнение».

Итог: невнятный стиль игры, пятое место в сезоне-2015/2016, вылет из Лиги Европы от кипрского АЕКа.

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Андрей Кобелев, «Динамо»

Кобелева вернули в «Динамо» перед сезоном-2015/2016, рассчитывая на его доскональное знание родной команды. Но получилось только хуже: на сложную финансовую ситуацию и разборки внутри клуба наслоились плохие результаты.

Кобелев находил всё новые объяснения поражениям: то команда потеряла очки из-за травм, то из-за постоянных перекроек состава, из-за чего не было сыгранности, то из-за молодости состава. «Ребята старались, претензий ни к кому нет», – повторял он из раза в раз. После очередного поражения к журналистам вышел Владимир Габулов и дал понять, что в команде не всё хорошо: «Все победы, которые были одержаны «Динамо» в этом чемпионате, — за счёт энтузиазма и индивидуальных качеств футболистов». Виталий Дьяков и вовсе жаловался, что не понимает, во что играет команда.

Итог: увольнение Кобелева за несколько туров до конца сезона и первый в истории «Динамо» вылет в ФНЛ.

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Фрэнк Лэмпард, «Челси»

Лэмпард возглавил команду, когда на клуб был наложен трансферный бан за неоднократные нарушения при регистрации игроков младше 18 лет. Без какого-либо усиления извне в первом же сезоне ему удалось вывести «Челси» в Лигу чемпионов. Фрэнк тогда доказал скептикам, что попал в клуб не за былые заслуги, а за умение работать в непростых условиях. Лэмпард органично вписал в команду молодёжь из академии «Челси», которая позволила даже при нестабильной в целом игре добиться результата. Это оказалось долгосрочным вложением в команду: Маунт, которого Лэмпс подтянул к основе, стал незаменимым игроком старта, а Абрахам и Томори были проданы в Италию (сейчас, правда, Томас Тухель хочет их вернуть).

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Второй сезон сложился гораздо хуже: в команде начался кризис, который вылился в отсутствие побед на поле. О туманном будущем Лэмпарда начали говорить всё чаще: летом ему купили игроков, но тренер как будто не понимал, что с ними делать. Английские СМИ объясняли: руководство клуба беспокоят не столько результаты, сколько адаптация новичков. Лэмпард никак не мог встроить в команду Тимо Вернера и Кая Хавертца, на приобретение которых ушло больше € 100 млн. Возможно, всё дело в том, что из шести футболистов Лэмпарду нужен был только Бен Чилуэлл (инсайд The Athletic).

Фрэнк Лэмпард

Фрэнк Лэмпард

Фото: Clive Mason/Getty Images

Перед началом сезона Фрэнк предупреждал, что думать о чемпионстве не стоит. Ему предстояло перестроить почти всю команду, чтобы найти подходящее место для дорогих приобретений. Но дополнительного времени на эксперименты Лэмпарду не дали.

Итог: увольнение спустя полтора года, несмотря на обещания клуба дать время. А Вернер, кстати, начал забивать.

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Уле-Гуннар Сульшер, «Манчестер Юнайтед»

Сульшер первое время давал результат, а команда при нём прогрессировала: «МЮ» брал серебро и бронзу, доходил до финала Лиги Европы – в совокупности такой набор достижений сложно охарактеризовать как провал. Но его третий год работы в клубе получился катастрофическим.

«Юнайтед» провалил старт сезона-2021/2022 — после 14 туров команда занимала седьмое место: пять побед, две ничьих и семь поражений. За 12 матчей «МЮ» пропустил 21 мяч, что стало абсолютным антирекордом клуба: никогда манкунианцы не пропускали на стартовом отрезке так много. Как ни странно, негативно повлияло на ситуацию и возвращение на «Олд Траффорд» Роналду: после его приезда в команде Сульшера что-то сломалось, как будто он был не готов к этому трансферу.

Итог: два пьедестала, но очень грустный финал – дошло до того, что легенду клуба освистывал родной стадион.

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Андреа Пирло, «Ювентус»

Назначение Пирло на должность главного тренера «Юве» изначально выглядело странно – всего за десять дней до этого Андреа Аньелли поздравлял легенду клуба с постом тренера молодёжки и говорил, что работу с основой надо заслужить. Пирло не успел провести с молодёжкой и матча, как клуб внезапно объявил о его повышении. Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи сказал тогда, что это назначение «вполне естественно»: «Он всегда был рядом с клубом и часто контактировал с представителями «Ювентуса». Мы также верим, что ему уготовано величие. Он был великим игроком, и мы уверены, что он может сделать то же самое как тренер».

Андреа Пирло

Андреа Пирло

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Было неясно, что Пирло, не проработав и дня главным тренером, мог дать родному клубу. Возможно, руководство рассчитывало на особые отношения с раздевалкой, мотивационные речи и скрытую гениальность, которая помогла бы Андреа решить три основные задачи: показать результаты, наладить зрелищную игру и контакт с Роналду, который откровенно не ладил с Маурицио Сарри. Для тренера без опыта этот груз оказался непосильным. Пирло с ним не справился, хотя честно пытался.

Итог: первый за девять лет сезон без чемпионства.

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Рональд Куман, «Барселона»

Голландец вернулся на «Камп Ноу» в крайне непростое время: перемены в руководстве, ухудшающееся финансовое положение клуба, уход Месси. Но болельщики надеялись, что при всех проблемах легенда сможет дать команде новый импульс и привести к трофеям. Получилось наоборот: «Барселона» Кумана зачастую показывала невнятный футбол, в котором не было чёткой мысли, и при этом сильно страдала реализация. С титулами тоже вышло так себе – голландец завоевал Кубок Испании, но потом провалился в Лиге чемпионов и загнал команду в кризисное положение в чемпионате. Лапорта в тренере разочаровался ещё на этапе первых поражений в ЛЧ, но увольнять Кумана не спешил, несмотря на призывы членов совета директоров. При досрочном расторжении голландцу полагалась компенсация в размере € 13-14 млн. Но ситуация становилась всё хуже, и президент клуба всё же решился на перемены.

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Итог: выигрыш Кубка Испании, но тотальный кризис после – провал и в ЛЧ (Хави не смог исправить ситуацию – «Барса» не вышла из группы), и в чемпионате.

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