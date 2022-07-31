Какой клуб выбрать Криштиану Роналду? Быстрый разбор 35 вариантов

Самый таинственный человек на планете — Криштиану Роналду. Последние два месяца весь мир гадает: где Роналду и почему его нет в «МЮ»? Он хочет уйти или просто даёт пинка клубу, чтобы были активнее на трансферном рынке?

Инсайдеры подбрасывают в костёр слухов одну новость за другой. Роналду вместо того, чтобы закрыть вопрос и просто сказать: «Я остаюсь/ухожу», начинает строчить посты и комментарии в соцсетях, нагоняя ещё больше тумана.

31 июля «Манчестер Юнайтед» сыграет товарищеский матч с «Райо Вальекано». Учитывая, что за день до этого была игра с «Атлетико», с «Райо» выйдет резерв. И это будет первый матч Роналду под руководством Эрика тен Хага, который подтвердил: «Он будет в заявке. Посмотрим, как долго он сможет сыграть».

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Что имеем на сейчас и в чём сходятся авторитетные издания вроде The Times, The Telegraph, The Athletic:

Криштиану недоволен, что «МЮ» не попал в Лигу чемпионов. Для него принципиально соперничество с Месси по голам в ЛЧ;

Роналду считает Эрика тен Хага сильным тренером, но сомневается, что «МЮ» может составить конкуренцию «МС» и «Ливерпулю» в краткосрочной перспективе;

решения пока нет.

В ожидании решения попробуем оценить все варианты. Ниже – список из 35 клубов, которые подходят под критерии Роналду. Что необходимо:

участие в Лиге чемпионов – 2022/2023;

перспективы выигрывать трофеи: вообще, а не только ЛЧ;

опционально: место в основном составе и зарплата.

«Атлетико»

Вероятность перехода: высокая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★☆☆☆☆

Схемы: 3-5-2, 4-4-2

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Кунья, Гризманн, Мората

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

За подписание вроде бы выступает Диего Симеоне. Президент «Атлетико» Энрике Сересо заявляет, что «переход практически невозможен». И вот в этом «практически» явный намёк, что Роналду придётся поумерить аппетит в зарплате. В идеале обойтись и без компенсации «МЮ». И даже так «Атлетико» придётся кого-то продать. Впрочем, место в составе как раз освободится: если Криштиану вернётся в Мадрид, Альваро Мората уедет в Турин.



Фанаты «Атлетико» уже высказались против сделки, заявив, что даже в случае победы в Ла Лиге не примут этот титул. На фотографию баннера «CR7 not welcome» сам Роналду ответил эмодзи 😂😂😂.

«Спортинг»

Вероятность перехода: высокая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★☆☆☆

Схема: 3-4-3

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Табата, Паулиньо, Слимани

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Этот ход Криштиану, возможно, планировал под завершение карьеры — вернуться в родной клуб и устроить собственный The Last Dance. Но планы меняются.



В любом случае Роналду придётся играть почти бесплатно (по его меркам). Что, впрочем, можно обставить благородно: всё-таки «Спортинг» дал ему путёвку в спорт.



Сомнения есть у ровесника Криштиану главного тренера Рубена Аморима. У него появится очень сложный ребус как в раздевалке, так и на поле.

«Челси»

Вероятность перехода: высокая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★☆☆☆

Схема: 3-4-2-1

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Вернер, Броя, Батшуайи

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Томас Тухель в ярости от работы «Челси» на трансферном рынке. При этом переход Роналду он якобы сам и заблокировал — не хочет повторить судьбу Уле-Гуннара Сульшера. При этом нового владельца Тодда Боули очень будоражит такой шумный трансфер.



Другое дело, что «МЮ» вообще не заинтересован усиливать конкурента. Так что основная сложность в переговорах между клубами.

«Наполи»

Вероятность перехода: высокая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★☆☆☆☆

Схема: 4-2-3-1

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Осимхен, Петанья

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Глядя на презентацию Пауло Дибалы в Риме, можно представить, что будет с Неаполем после подписания Роналду. Тут уже проводят параллели с Диего Марадоной. Если Криштиану ещё и принесёт клубу первый с начала 90-х титул чемпиона или европейский кубок, пантеон богов точно расширят.



Проблема пока в финансах: «Наполи» не потянет трансфер и не сможет платить Роналду даже € 8 млн. Или не хочет: самая большая зарплата (€ 6 млн) была у Калиду Кулибали, а он как раз уехал в Англию.

«Бавария»

Вероятность перехода: низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★★★

Схема: 4-2-3-1, 4-3-3

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Шупо-Мотинг, Видович, Зиркзе, Тиль, Мане

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

С игровой точки зрения один из лучших вариантов. Да, Юлиану Нагельсману будет тяжело (и тоже есть риск оказаться в шкуре Сульшера), но под Роналду хотя бы свободна позиция. В отсутствие Роберта Левандовского кому-то придётся восполнять процент гарантированных голов.



С точки зрения финансов у «Баварии» всё неплохо, но Роналду всё равно придётся снизить зарплату. Проблема в том, что руководители «Баварии» уже едва ли не ежедневно объясняют, что трансфер невозможен. Причём не из-за проблем с деньгами, а фундаментально. «Конечно, мы обсуждали этот вариант. Несмотря на всё наше уважение, в нынешней ситуации Роналду не впишется в философию «Баварии», — пояснил Оливер Кан. Разве что это блеф, чтобы не усложнять и без того непростые переговоры.

«Ювентус»

Вероятность перехода: низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★☆☆☆

Схема: 3-5-2

Возможная роль: запасной

Конкуренты за место в составе: Влахович, Кин

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

«Ювентус» без Роналду недосчитался почти 30 голов в прошлом сезоне — достаточный аргумент, чтобы задуматься о возвращении? В начале лета Турин фигурировал в списке Жорже Мендеша, который хотел обсудить этот вариант.



После сделок по де Лигту и Демиралу «Юве» в небольшом плюсе. Но важнее, что получилось облегчить зарплатную ведомость. Де Лигт, Кьеллини, Дибала, Бернардески, Коста — уже достойно. Взяли Погба и Ди Марию, но и Роналду может ужаться.

«Манчестер Сити»

Вероятность перехода: низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★★★

Схема: 4-2-3-1, 4-3-3

Возможная роль: запасной

Конкуренты за место в составе: Холанд, Альварес



Если вынести за скобки противостояние «Сити» — «Юнайтед», Роналду может быть полезен «Ман Сити» только как запасной. Прошлым летом Пеп Гвардиола высказал свои сомнения по поводу Роналду, которые руководство «Сити» правильно интерпретировало.

Сейчас Криштиану ещё меньше нужен «МС», ставка будет на Эрлинга Холанда. Разве что в качестве маркетингового хода: какой удар будет для «красного» Манчестера, если Роналду выиграет чемпионат или ЛЧ в составе «Сити»! Ауч! Так что теоретически переход возможен, но Роналду придётся задвинуть своё эго и уходить в конфликте с «МЮ».

«Боруссия» Дортмунд

Вероятность перехода: низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★☆☆

Схема: 3-4-2-1

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Адейеми, Мукоко, Аллер

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Учитывая период восстановления Себастьена Аллера, позиция основного форварда свободна. «Боруссия» и Роналду никогда не были замечены в симпатиях друг к другу, что, впрочем, ничего не значит. Однажды Криштиану был так впечатлён приёмом в Турине, что задумался о переходе в «Ювентус». Вдохновило бы Криштиану стать кумиром для легендарной «Жёлтой стены» местных фанатов? Очень вероятно.



Тем более «Боруссия» преобразилась. Отпустили Холанда, зато подписали Зюле, Озкана, Шлоттербека, Адейеми и того же Аллера. Серьёзный настрой, чтобы скинуть «Баварию» с трона.

«Интер»

Вероятность перехода: низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★☆☆

Схема: 3-5-2

Возможная роль: запасной

Конкуренты за место в составе: Лукаку, Джеко, Лаутаро, Пинамонти



Мендеш якобы даже выходил с предложением оформить трансфер в начале лета. Однако «Интер» уже вложился в дорогостоящую аренду Ромелу Лукаку. Так что если и брать Криштиану, нужно серьёзно облегчить зарплатную ведомость, а затем решать задачу, как уместить Роналду и Лукаку в составе.

«Милан»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★☆☆

Схема: 4-2-3-1

Возможная роль: запасной

Конкуренты за место в составе: Ориги, Жиру, Ибрагимович, Лазетич



«Милан» слишком упакован в линии атаки, а в раздевалке уже есть один нестареющий альфа-самец. Невозможно поверить, что Ибрагимович и Роналду уживутся вместе.



А ещё у «Милана» нет денег на зарплату Криштиану. Клуб взялся поправлять финансовое и менеджерское здоровье и успешно справляется.

«ПСЖ»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★★☆

Схема: 3-4-1-2, 4-3-3

Возможная роль: запасной

Конкуренты за место в составе: Мбаппе, Неймар, Экитике, Икарди



«ПСЖ» тоже вроде бы решил жить по-новому. Так что идея собрать Месси и Роналду в одной команде растаяла. Кристоф Галтье вроде бы наигрывает схему 3-4-1-2, где лидерами атаки станет тройка Месси и Неймар + Мбаппе. Криштиану место даже на скамейке вряд ли найдётся — там игроков на три состава.

«Реал» Мадрид

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★★★

Схема: 4-2-3-1, 4-3-3

Возможная роль: запасной

Конкуренты за место в составе: Бензема, Майораль

Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Идеальный вариант для Роналду, но Криштиану уже не нужен «Реалу». Не помогла даже хитрость, когда сына Криштиану заметили в футболке «Реала».



Карим Бензема трансформировался в лучшего игрока мира, и клуб думает уже, как менять его самого, а не брать ещё одного звёздного ветерана. Кроме того, в «Реале» сомневаются, что Роналду окажет положительное влияние на раздевалку.

«Порту»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★★☆

Схема: 4-3-3

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Тареми, Эванилсон, Мартинес

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Вернуться в чемпионат Португалии и при этом не в «Спортинг»? Кажется, такой сюжетный поворот не в планах Роналду. Хотя состав у «Порту» достойный.

«РБ Лейпциг»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★☆☆☆☆

Схема: 3-4-2-1

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Силва, Поульсен, Сёрлот

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

В 2016 году главный тренер совсем молодого «РБ Лейпциг» Ральф Рангник заявил: клуб не будет претендовать на Роналду или Месси, потому что они слишком старые и дорогие. Криш и Лео за шесть лет не помолодели, зато стали куда дешевле.



Философия «Лейпцига» принципиально не изменилась: клуб исключительно редко подписывает даже свободных агентов за 30 лет. Однако в любом правиле может быть исключение. Когда-то «Лейпциг» стал подписывать дорогих новичков во второй Бундеслиге, чтобы форсировать выход в элиту. Что если именно Роналду — тот важнейший элемент, чтобы взять титул? Тройка Нкунку – Силва – Роналду — кошмар для любой защиты.



Позволить себе зарплату Роналду даже на пару сезонов «РБ» может. Этим летом клуб уже на € 55 млн в плюсе после продаж.

«Севилья»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★☆☆☆☆

Схема: 4-3-3

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Эн-Несири, Мир, Эль-Хаддади

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Роналду не рассматривает «Севилью» как вариант, потому что не считает её претендентом на титул. Хотя такой переход как раз никого бы не возмутил. Ключевой тут тоже вопрос финансовых затрат.

«Аякс»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★★☆

Схема: 4-3-3, 4-1-4-1

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Бробби

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

В «Аяксе» перестройка с новым тренером Альфредом Шрёдером. «Кэшбек» от «МЮ» в виде Роналду был бы интересной схемой по снижению стоимости того же Антони. Раз уж тен Хаг хочет перевезти в Манчестер всех своих парней.



В «Аяксе» заправляет хорошо знакомый Криштиану Эдвин ван дер Сар, что могло бы помочь сделке. Роналду придётся в разы сократить зарплату, зато гарантированы куча голов и высокий шанс победы в Эредивизии.

«Барселона»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★★★☆☆

Схема: 4-3-3

Возможная роль: запасной

Конкуренты за место в составе: Левандовски, Обамеянг



До оформления сделки по Роберту Левандовскому ещё можно было предположить такой вариант. Однако теперь «Барселона» слишком занята зарплатной ведомостью, которая тянет её на экономическое дно.

«Тоттенхэм»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★☆☆☆☆☆☆☆

Схема: 3-4-2-1

Возможная роль: основной нападающий / запасной

Конкуренты за место в составе: Кейн, Ришарлисон



Возможно, «МЮ» пошёл бы на размен «Кейн = Роналду с доплатой». Однако «Юнайтед» к Кейну охладел. Если нападающий «шпор» перейдёт в условную «Баварию», а Криштиану станет вариантом замены, «МЮ» снова включит принцип «не усиливаем конкурента».



Прошлым летом «Тоттенхэм» фигурировал среди клубов, засматривающихся на Роналду. Однако сейчас трудно представить, как 37-летний португалец впишется в энергозатратный футбол Антонио Конте.

«Байер»

Вероятность перехода: очень низкая

Перспективы на трофеи: ★★★☆☆☆☆☆☆☆

Схема: 4-2-3-1, 4-4-2

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Шик, Азмун

Стилистически команда Херардо Сеоане подходит Роналду, здесь смогут прикрыть, например, его слабый прессинг. Однако вряд ли португалец котирует «Байер» как хотя бы околотоповый клуб. Леверкузен, конечно, видел победы и трофеи, но это всё-таки солидный клуб именно для Германии. Да и только-только продлили Патрика Шика.

«Олимпик Марсель»

Вероятность перехода: нулевая



История, сравнимая с «Байером», хотя баттл между «Марселем» Роналду и «ПСЖ» Месси точно подогрел бы интерес к Лиге 1. Однако силы очевидно неравны, Хорхе Сампаоли ушёл из «Марселя», потому что устал ждать усиления. «ОМ» не потянул даже запрос на Саншеша или Гризманна, какой тут Роналду.

«Айнтрахт»

Вероятность перехода: нулевая



Победитель Лиги Европы и просто команда с громадной армией фанатов. Во Франкфурте Роналду встретят как мессию. Но и играть придётся в первую очередь за любовь. «Айнтрахт» с трудом может платить даже € 2,7 млн лидеру и капитану Филипу Костичу. Шансы на трофеи тоже невысоки.

«Ливерпуль»

Вероятность перехода: нулевая

Стычка между Робертсоном и Роналду Фото: Getty Images

В 2022 году осознаёшь, что в мире возможно всё. Но тут без вариантов. В последний раз трансфер между «МЮ» и «Ливерпулем» состоялся в 1964 году. Роналду — вообще мимо стиля Юргена Клоппа. Да и € 100 млн за Дарвина Нуньеса заплатили не ради скамейки.

«РБ Зальцбург»

Вероятность перехода: нулевая



Роналду отказался от горы денег, которые ему предлагали в Саудовской Аравии. Вряд ли у «Зальцбурга» даже при всех бюджетах «РБ» найдётся сумма, способная убедить Криштиану.

«Шахтёр»

Вероятность перехода: нулевая



Сложно представить, какими аргументами можно убедить Роналду уехать в чемпионат Украины. Даже с перспективой играть в ЛЧ. Плюс к этому общая политическая ситуация.

«Брюгге»

Вероятность перехода: нулевая



Если Роналду в принципе купит «Брюгге», почему бы и нет.

«Селтик»

Вероятность перехода: нулевая



Или купит «Селтик».

Какие ещё варианты

Можно взять паузу до конца лета (потратить время, например, на расторжение контракта) и присмотреться, кто попадёт в Лигу чемпионов через квалификацию. Добавятся шесть команд: четыре через «Путь чемпионов» и ещё парочка через «Путь представителей лиг». Хотя и там тоже не то чтобы большой выбор.



Кроме топовых для своих стран (Дания, Бельгия, Греция и так далее), но всё-таки скромных на общем уровне клубов, есть «Монако», «Бенфика», ПСВ и «Трабзонспор». Из них, вероятно, лишь французский клуб способен предложить Роналду интересный проект.

«Монако»

Вероятность перехода: низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★★☆☆☆☆

Схема: 4-2-3-1

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Бен-Йеддер, Эмболо, Боаду

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Схема под Роналду, выгодные условия и вообще Лазурный берег. Плюс то самое противостояние с «ПСЖ» Месси. Ну и, будем честны, нам особенно хочется увидеть, как Роналду забивает с передач Александра Головина.

Без Лиги чемпионов

Если Роналду всё-таки дойдёт до стадии принятия и согласится провести сезон-2022/2023 вне Лиги чемпионов, есть клубы в Лиге Европы. Но тут тоже выбор невелик. «Арсенал» исключаем сразу: Роналду не подходит Микелю Артете, а нападение укомплектовано максимально.

«Рома»

Вероятность перехода: низкая

Перспективы на трофеи: ★★★★★☆☆☆☆☆

Схема: 3-4-1-2, 4-3-1-2, 4-2-3-1, 4-3-3

Возможная роль: основной нападающий

Конкуренты за место в составе: Абрахам, Шомуродов

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Один из вариантов состава с Криштиану Роналду

Обсуждалось, что в трансфере Роналду заинтересован персонально Жозе Моуринью. Но у Рима уже есть новая икона — Дибала. Хотя было бы интересно увидеть и их обновлённую связку с Роналду. Да и Франческо Тотти наконец-то мог бы пристроить №10.

«Манчестер Юнайтед»

Вероятность, что Роналду останется: высокая

Перспективы на трофеи: ★★★★★☆☆☆☆☆

Схема: 4-2-3-1, 4-3-3

Возможная роль: основной нападающий / запасной

Конкуренты за место в составе: Марсьяль, Рашфорд (и, возможно, новый форвард)

Криштиану Роналду выходит на замену Фото: Getty Images

Судя по предсезонному турниру, «МЮ» готов успешно атаковать без Роналду. Однако Эрик тен Хаг неоднократно подчёркивал, что хочет видеть Криштиану в команде.



Есть большая вероятность, что Роналду будет чаще, чем прежде, начинать матчи в запасе. Однако и такие условия и поддержку ему не дадут больше нигде.