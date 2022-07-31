Шикарный гол «Торпедо»! Первый после возвращения в РПЛ

Первого гола «Торпедо» в РПЛ пришлось ждать до третьего тура. В Самаре матч начался с атак «Крыльев Советов», однако счёт открыли именно гости.

На 19-й минуте Самсонов без сопротивления прошёл с мячом по левому флангу и навесил в штрафную площадь. Там в одно касание классно пробил Караев – без шансов для вратаря.

Уточним, что на счету «Торпедо» до этого уже был один гол в нынешнем сезоне, правда, забили его соперники. А точнее, защитник «Сочи» Дркушич, который головой послал мяч в свои ворота.

До этого «Торпедо» забивало в РПЛ 30 мая 2015 года. Тогда в 30-м туре в матче с «Мордовией» отличился Алексей Пугин. Та победа «Торпедо» не помогла клубу сохранить место в РПЛ, и команда осталась на 15-м месте.