Шикарный гол «Торпедо»! Первый после возвращения в РПЛ
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Первого гола «Торпедо» в РПЛ пришлось ждать до третьего тура. В Самаре матч начался с атак «Крыльев Советов», однако счёт открыли именно гости.
Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
31 июля 2022, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Караев – 20' 1:1 Шитов – 68'
На 19-й минуте Самсонов без сопротивления прошёл с мячом по левому флангу и навесил в штрафную площадь. Там в одно касание классно пробил Караев – без шансов для вратаря.
Уточним, что на счету «Торпедо» до этого уже был один гол в нынешнем сезоне, правда, забили его соперники. А точнее, защитник «Сочи» Дркушич, который головой послал мяч в свои ворота.
До этого «Торпедо» забивало в РПЛ 30 мая 2015 года. Тогда в 30-м туре в матче с «Мордовией» отличился Алексей Пугин. Та победа «Торпедо» не помогла клубу сохранить место в РПЛ, и команда осталась на 15-м месте.
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