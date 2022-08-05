Как изменились топ-клубы АПЛ за лето? Всё, что нужно знать перед новым сезоном

Дождались, новый сезон АПЛ стартует уже сегодня, 5 августа! Как и положено в самой богатой лиге Европы, этим летом в топ-командах произошли важные изменения, о которых обязательно нужно знать, прежде чем включать трансляцию. Специально для тех, кто не уследил за всеми обновлениями, рассказываем, что английские гранды представляют собой после насыщенного межсезонья.
«Манчестер Сити»: продали нескольких звёзд, но взяли потенциального обладателя «Золотого мяча»
Начнём с чемпиона. Летом «Сити» потратил больше € 100 млн, хотя оформил всего два трансфера. Главная покупка — разумеется, Эрлинг Холанд. Нападающий пошёл по стопам отца, который тоже в своё время играл за «Сити». Ожидания от норвежца бешеные, так что придётся сразу же разрывать.
Не забыли в «Сити» и о продлении контрактов. Вратарь-ветеран Скотт Карсон остался в команде ещё на год, а Рияд Марез подписался до лета 2025-го.
Пришли:
- Эрлинг Холанд (21 год, нападающий) — «Боруссия» Дортмунд, € 60 млн
- Калвин Филлипс (26 лет, полузащитник) — «Лидс Юнайтед», € 48,75 млн
- Штефан Ортега (29 лет, вратарь) — «Арминия», бесплатно
Эрлинг Холанд
Фото: Justin Casterline/Getty Images
Ушли:
- Рахим Стерлинг (27 лет, нападающий) — «Челси», € 56,2 млн
- Габриэл Жезус (25 лет, нападающий) — «Арсенал», € 52,2 млн
- Александр Зинченко (25 лет, защитник) — «Арсенал», € 35 млн
- Педро Порро (22 года, защитник) — «Спортинг», € 8,5 млн
- Коу Итакура (25 лет, защитник) — «Боруссия» Мёнхенгладбах, € 5 млн
- Арьянет Мурич (23 года, вратарь) — «Бёрнли», € 3 млн
- Фернандиньо (37 лет, полузащитник) — «Атлетико Паранаэнсе», бесплатно
- Даниэль Арзани (23 года, нападающий) — «Макартур», бесплатно
- Рётаро Месино (24 года, нападающий) — «Гамба Осака», бесплатно
- Янхель Эррера (24 года, полузащитник) — «Жирона», аренда
- Зак Стеффен (27 лет, вратарь) — «Мидлсбро», аренда
- Диего Роса (19 лет, полузащитник) — «Визела», аренда
Рахим Стерлинг
Фото: Jacob Kupferman/Getty Images
«Ливерпуль»: сохранили Салаха и выложили гору денег за замену для Мане
У «Ливерпуля» лето получилось не менее насыщенным, чем у главного конкурента. Клуб пошёл навстречу Садио Мане и отпустил того в «Баварию», после чего купил замену — за Дарвина Нуньеса пришлось выложить € 75 млн.
Несмотря на мощный трансфер, главный успех «Ливерпуля» этим летом — новый контракт Мохамеда Салаха. С египтянином очень долго не могли согласовать условия, но после продажи Мане зарплатная ведомость расчистилась. Теперь Салах сможет радовать «Энфилд» до лета 2025-го. Заодно «Ливерпуль» уговорил старика Джеймса Милнера остаться ещё на год и продлил Джо Гомеса до 2027-го.
Пришли:
- Дарвин Нуньес (23 года, нападающий) — «Бенфика», € 75 млн
- Фабиу Карвалью (19 лет, полузащитник) — «Фулхэм», € 5,9 млн
- Кельвин Рэмси (18 лет, защитник) — «Абердин», € 4,9 млн
Дарвин Нуньес
Фото: Getty Images
Ушли:
- Садио Мане (30 лет, нападающий) — «Бавария», € 32 млн
- Неко Уильямс (21 год, защитник) — «Ноттингем Форест», € 20 млн
- Такуми Минамино (27 лет, нападающий) — «Монако», € 15 млн
- Марко Груич (26 лет, полузащитник) — «Порту», € 9 млн
- Бен Дэвис (26 лет, защитник) — «Рейнджерс», € 4,7 млн
- Дивок Ориги (27 лет, нападающий) — «Милан», бесплатно
- Шеи Оджо (25 лет, нападающий) — «Кардифф», бесплатно
- Бен Вудбёрн (22 года, полузащитник) — «Престон», бесплатно
- Рис Уильямс (21 год, защитник, «Блэкпул») — аренда
- Лорис Кариус (29 лет, вратарь, без клуба) — истёк контракт
Садио Мане
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
«Челси»: бесплатно упустили основных защитников и в спешке закупаются
Самый многострадальный топ-клуб Англии. Роман Абрамович вынужденно продал «Челси» американцу Тодду Боэли, затем Лондон покинул один из лучших переговорщиков Европы в лице Марины Грановской. Результаты печальные: сразу два основных защитника ушли бесплатно. Зато «Челси» купил Рахима Стерлинга и Калиду Кулибали. Правда, этого всё ещё недостаточно — даже Томас Тухель так считает.
Справедливости ради, кое-кого «Челси» всё-таки сохранил. «Барселона» в своём наглом стиле переманивала Сесара Аспиликуэту, но капитана всё же уговорили остаться в Англии. Теперь он на контракте до лета 2024-го.
Пришли:
- Рахим Стерлинг (27 лет, нападающий) — «Манчестер Сити», € 56,2 млн
- Калиду Кулибали (31 год, защитник) — «Наполи», € 38 млн
- Карни Чуквуэмека (18 лет, полузащитник) — «Астон Вилла», € 17,9 млн
- Гэбриел Слонина (18 лет, вратарь) — «Чикаго Файр», € 9,09 млн (остался в аренде)
Калиду Кулибали
Фото: Darren Walsh/Getty Images
Ушли:
- Ромелу Лукаку (29 лет, нападающий) — «Интер», аренда за € 8 млн
- Антонио Рюдигер (29 лет, защитник) — «Реал», бесплатно
- Андреас Кристенсен (26 лет, защитник) — «Барселона», бесплатно
- Джейк Кларк-Салтер (24 года, защитник) — «Куинз Парк Рейнджерс», бесплатно
- Дэниел Дринкуотер (32 года, полузащитник) — без клуба, истёк контракт
- Чарли Мусонда (25 лет, полузащитник) — без клуба, истёк контракт
- Сауль Ньигес (27 лет, полузащитник) — «Атлетико», конец аренды
Ромелу Лукаку
Фото: Marco Luzzani/Getty Images
«Тоттенхэм»: точечно усилились более чем на € 100 млн
Вероятно, лучшее межсезонье среди топ-клубов АПЛ. Антонио Конте явно заранее решил, чего хочет от этого лета. И получил! В итоге «Тоттенхэм» усилил все позиции, кроме центра полузащиты, и уверенно шагает в новый сезон.
С новыми контрактами тут всё скромно. Клуб продлил только Бена Дэвиса — до лета 2025-го.
Пришли:
- Ришарлисон (25 лет, нападающий) — «Эвертон», € 58 млн
- Ив Биссума (25 лет, полузащитник) — «Брайтон», € 29,2 млн
- Джед Спенс (21 год, защитник) — «Мидлсбро», € 14,7 млн
- Иван Перишич (33 года, полузащитник) — «Интер», бесплатно
- Фрейзер Форстер (34 года, вратарь) — «Саутгемптон», бесплатно
- Клеман Лангле (27 лет, защитник) — «Барселона», аренда
Ришарлисон
Фото: Han Myung-Gu/Getty Images
Ушли:
- Стивен Бергвейн (24 года, нападающий) — «Аякс», € 31,25 млн
- Кэмерон Картер-Викерс (24 года, защитник) — «Селтик», € 7 млн
- Джек Кларк (21 год, нападающий) — «Сандерленд»
- Джо Родон (24 года, защитник) — «Ренн», аренда
Стивен Бергвейн
Фото: Geert van Erven/Getty Images
«Арсенал»: потратили больше всех и купили двух чемпионов
Микель Артета хотел купить Габи Жезуса и Александра Зинченко — и купил. С учётом остальных усилений клуб потратил больше всех в этом списке — более € 132 млн. А заодно раскидал тех, кто был не нужен главному тренеру. Осталось только наконец заползти в Лигу чемпионов.
С новыми контрактами у «Арсенала» ситуация такая же, как у соседей по Северному Лондону. Продлён только Мохамед Эльнени — до лета 2023 года.
Пришли:
- Габриэл Жезус (25 лет, нападающий) — «Манчестер Сити», € 52,2 млн
- Александр Зинченко (25 лет, защитник) — «Манчестер Сити», € 35 млн
- Фабиу Виейра (22 года, полузащитник) — «Порту», € 35 млн
- Мэтт Тёрнер (28 лет, вратарь) — «Нью-Инглэнд Революшн», € 6,36 млн
- Маркиньос (19 лет, нападающий) — «Сан-Паулу», € 3,5 млн
Габриэл Жезус
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
Ушли:
- Маттео Гендузи (23 года, полузащитник) — «Марсель», € 11 млн
- Бернд Лено (30 лет, вратарь) — «Фулхэм», € 3,6 млн
- Костас Мавропанос (24 года, защитник) — «Штутгарт», € 3,2 млн
- Александр Ляказетт (31 год, нападающий) — «Лион», бесплатно
- Нуну Тавареш (22 года, защитник) — «Марсель», аренда
- Остон Трасти (23 года, защитник) — «Бирмингем», аренда
Маттео Гендузи
Фото: Lars Baron/Getty Images
«Манчестер Юнайтед»: распустили половину старого состава и приютили Эриксена
Главное изменение в «МЮ» — новый главный тренер. Эрик тен Хаг сразу же привёз из Нидерландов двух новичков и подписал Кристиана Эриксена, вернувшегося в игру после проблем с сердцем. А ещё клуб отпустил целую толпу футболистов. Кто-то из них в Манчестере явно пересидел, но бесплатно упустить Поля Погба — это явно недочёт. Transfermarkt оценивает француза почти в € 50 млн, а покупали его вообще за € 105 млн.
Последняя интрига для болельщиков «МЮ» перед новым сезоном — судьба Криштиану Роналду. Португалец явно не горит желанием играть в Лиге Европы, но, кажется, никто из других клубов не спешит брать его на жирный контракт.
Пришли:
- Лисандро Мартинес (24 года, защитник) — «Аякс», € 57,37 млн
- Тирелл Маласиа (22 года, защитник) — «Фейеноорд», € 15 млн
- Кристиан Эриксен (30 лет, полузащитник) — «Брентфорд», бесплатно
Лисандро Мартинес
Фото: Jan Kruger/Getty Images
Ушли:
- Андреас Перейра (26 лет, полузащитник) — «Фулхэм», € 9,5 млн
- Поль Погба (29 лет, полузащитник) — «Ювентус», бесплатно
- Джесси Лингард (29 лет, полузащитник) — «Ноттингем Форест», бесплатно
- Неманья Матич (33 года, полузащитник) — «Рома», бесплатно
- Алекс Теллес (29 лет, защитник) — «Севилья», аренда
- Дин Хендерсон (25 лет, вратарь) — «Ноттингем Форест», аренда
- Альваро Фернандес (19 лет, защитник) — «Престон», аренда
- Эдинсон Кавани (35 лет, нападающий) — без клуба, истёк контракт
- Хуан Мата (34 года, полузащитник) — без клуба, истёк контракт
- Ли Грант (39 лет, вратарь) — завершил карьеру
Поль Погба
Фото: Ethan Miller/Getty Images
Кто из английских топов, по-вашему, провёл лето лучше всех? Пишите в комментариях!
- 5 августа 2022
-
09:33
-
09:11
-
09:02
-
09:00
-
08:35
-
08:31
-
08:06
-
08:05
-
07:48
-
07:35
-
07:25
-
07:01
-
06:07
-
05:58
-
05:57
-
05:45
-
05:39
-
05:01
-
04:49
-
04:43
-
04:21
-
03:49
-
03:30
-
02:54
-
02:53
-
02:32
-
02:05
-
01:45
-
01:25
-
01:23
-
01:06
-
01:03
-
01:01
-
00:35
-
00:19