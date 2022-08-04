«Пора убрать политику с поля». Игроки АПЛ не будут вставать на колено перед каждым матчем

Перед стартом нового сезона английская Премьер-лига выкатила пресс-релиз по поводу акции против расизма. Клубы принимали в ней участие начиная с 2020 года. Теперь футболисты не будут преклонять колено перед каждым матчем.

Согласно пресс-релизу, капитаны всех команд АПЛ подтвердили желание бороться с расизмом и другими формами дискриминации. Однако теперь футболисты будут становиться на колено только перед определёнными играми, а не в течение всего сезона, как было раньше. Итак, на каких же матчах мы всё-таки увидим привычный жест?

Перед играми первого тура.

Перед специальными матчами, посвящёнными борьбе с расизмом. Они состоятся в октябре 2022-го и марте 2023-го.

Перед матчами Boxing Day, которые пройдут по окончании чемпионата мира в Катаре.

Перед встречами заключительного тура АПЛ.

Перед финалом Кубка Англии.

Перед финалом Кубка английской лиги.

Футболисты считают, что постоянное преклонение колена в течение последних двух сезонов заметно ослабило эффект от этого жеста. Они надеются, что его выборочное использование вызовет больший резонанс в массах.

А вот что сказал первый исполнительный директор Профессиональной футбольной ассоциации Махета Моланго:

«Вставать на колено или нет — личное решение каждого человека. Мы беседовали на эту тему с игроками и поняли, что они рассчитывают на баланс. Футболисты не хотят, чтобы этот жест стал рутиной, поскольку тогда он потеряет свою ценность. При этом они продолжат привлекать внимание к чрезвычайно важной теме».

Акция в поддержку движения BLM перед матчем АПЛ Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Кто из футболистов АПЛ отказался вставать на колено

Игроки клубов АПЛ впервые преклонили колено в 2020 году в знак поддержки движения Black Lives Matter. Оно приобрело широкую известность после гибели темнокожего американца Джорджа Флойда во время задержания полицейским. Впервые акция состоялась в июне 2020 года перед матчем «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Её целью были привлечение внимания к проблеме и последующая победа над расизмом.

В марте 2021 года темнокожий нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха отказался вставать на колено. Это произошло перед матчем с «Вест Бромвичем». Когда все остальные футболисты преклонили колено, ивуариец просто остался стоять, держа руки за спиной. «Почему я должен вставать на колено, чтобы доказать, что наши жизни важны? Это просто унизительно!» — кипятился после матча игрок. При этом Заха подчеркнул, что уважает футболистов, которые продолжают вставать на колено.

Через несколько месяцев традицию нарушил защитник «Челси» Маркос Алонсо. «Я выступаю против расизма и любых видов дискриминации, но предпочту указать пальцем на значок, надпись на котором гласит «Нет места расизму», как это делают футболисты в разных странах и другие спортсмены», — заявил испанец Sky Sports.

Маркос Алонсо Фото: Michael Steele/Getty Images

Несколько аналогичных случаев было в Чемпионшипе. К примеру, от предматчевого ритуала отказались футболисты «Куинз Парк Рейнджерс». Генеральный директор клуба Лес Фердинанд осенью 2020 года назвал этот жест пиар-ходом, потерявшим свой исконный смысл Впрочем, позднее команда всё-таки вернулась к акции.

Футболисты «Миллуолла» сдались под давлением собственных болельщиков. Те освистывали игроков, когда они вставали на колено. В итоге команда отказалась от ритуала. «Брентфорд», выступая в Чемпионшипе, тоже не хотел вставать на колено. Правда, в АПЛ команда не отказывалась от акции. А вот «Борнмут» не вставал на колено в Чемпионшипе и не планирует этого делать и в элитном дивизионе.

Как в Англии отреагировали на решение футболистов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что игроки подавали хороший пример молодёжи: «Не знаю, как к этому относиться. Молодёжи публично демонстрировали, что их герои борются с неравенством. 12-летние дети подмечали/комментировали это перед каждой игрой. А теперь, видимо, вернёмся к тому, чтобы один раз за сезон надеть футболку «Нет расизму».

Британская телеведущая Доминик Самуэльс полагает, что акция с преклонением колена уже превратилась в политический инструмент: «Эта акция давно себя дискредитировала. Это уже политический элемент. Игроки сами не знают, кого и что они поддерживают. Пора убрать политику с поля».

Журналист The Sun Келвин Маккензи доволен решением игроков АПЛ: «Звёзды Премьер-лиги не хотят вставать на колено (аллилуйя), полагая, что этот жест потерял значимость. Но при этом они намерены проводить акции перед определёнными матчами. Почему? Есть ли доказательства, что это снизит расовую напряжённость или, наоборот, увеличит её? Нам должны дать ответ».

«Сработала ли акция с преклонением колена? — пишет журналист Daily Mail Мартин Сэмюэл. — Кто-то скажет, что нет. На самом деле, этот жест изжил себя, стал бесполезным. Теперь каждый сам решает, как противостоять расизму. Возможно, использование жеста только перед определёнными матчами повысит его ценность и позволит сделать более весомым».