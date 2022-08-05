«Он хотел остаться в Казани и закончить карьеру». Как начиналась история Семака в «Зените»

На этой неделе исполняется 12 лет с момента перехода Сергея Семака в «Зенит». Лето 2010 года. Первый сезон в Питере для Лучано Спаллетти. Руководство рассчитывает не только на очень сильных легионеров. Одной из целей было сделать клуб базовым для сборной. Поэтому Питер переподписал контракт с Кержаковым и за космические € 20 млн купил у «Рубина» Александра Бухарова. В августе «Зенит» объявил о ещё одном трансфере – за € 2 млн (неофициальные цифры) из Казани приехал Сергей Семак – 34-летний ветеран, который к тому моменту вызывался в сборную и был одним из лучших игроков чемпионата.

Почему «Рубин» отпустил Семака?

Тогда в этой загадке мало кто разобрался. Семак только-только выиграл с командой чемпионский титул, однако сразу после «золотого» сезона в Казани решили многое изменить. Якобы сам Бердыев устал от прагматичного футбола в исполнении своей команды и устроил глобальную трансформацию. Помните же историю, как из «Рубина» хотели сделать российскую «Барселону»? Под эти цели за безумные деньги приобрели, например, Карлоса Эдуардо. Процесс оказался запущен, и Семаку в этой конфигурации, видимо, не отводилось важной роли.

Вот что сам Семак рассказывал о своём переходе в интервью «СЭ» сразу после трансфера.

«Недели две назад позвонил спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев. «Есть желание играть в нашей команде?» – спросил он. «Есть», – ответил я. «Тогда начинаем с «Рубином» переговоры». Дальше от меня уже ничего не зависело. После звонка Корнеева первым делом отправился к Бердыеву и объяснил ситуацию. «Будем решать», – сказал он.

Готов был к любому развитию событий. Рассуждал так: отпустят – хорошо. Нет – буду по-прежнему играть за «Рубин», с которым связан контрактом.

Мотивов, поверьте, достаточно. И не в зарплате дело. Она такая же, как и в «Рубине». И контракт по срокам такой же. В «Рубине», который сделал для меня много хорошего, всё было замечательно. Но «Зенит» – топ-клуб. Эти клубы несопоставимы – по истории, вниманию, которое к ним приковано, отношению болельщиков. Нельзя сказать, что кто-то хуже или лучше. Они просто разные. Для меня как футболиста переход в «Зенит», уверен, шаг вперёд», – отмечал Семак.

Курбан Бердыев и Сергей Семак Фото: fc-zenit.ru

В Казани существовала и другая версия – якобы между Сергеем и Бердыевым возникли разногласия по развитию клуба и статуса игрока в команде. Публично это не подтверждалось. Но есть маркеры, которые намекают на это. Например, бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, работавший в клубе в тот период, заявил, что Сергей не хотел покидать Казань.

«Мы очень не хотели отпускать Семака. Когда были конкретные переговоры по Сергею, все в клубе были против. И знаю, что изначально он хотел остаться в Казани и закончить карьеру именно в «Рубине». Ему нравились город и клуб. В последний момент Бердыев решил, что Семак тоже перейдёт в «Зенит» с Бухаровым, и согласился на предложение. На тот момент продать игрока за такие деньги – это было шикарно для клуба», – сказал он в интервью «СЭ».

При этом за полгода до «Зенита» у Сергея был вариант с ЦСКА. Но московский клуб не стал выплачивать компенсацию за ветерана. А расторгать контракт с игроком «Рубин» отказывался. Сам футболист исключал какое-либо недопонимание с Бердыевым.

«Холодка не было. Курбан Бекиевич, как показалось, искренне пожелал удачи. Сказал, что в любой момент будет рад видеть меня в Казани», – говорил он в том же интервью.

Но громче всех в тот период выступил бывший футболист «Зенита» Александр Панов. Он заявил «Чемпионату», что Семак выбрал Петербург из-за денег. А после выступлений в «Зените» займётся вином — явная отсылка к недавней пресс-конференции, где уже главный тренер «Зенита» признался в любви к этому напитку.

«О чём думал Семак, когда переходил в «Зенит»? О деньгах. Не о чем думать больше. «Рубин» и «Зенит» являются топ-клубами нашего чемпионата, у них одни высокие цели. Сергей не так молод, для пенсии у него будет хороший статус. Мне кажется, на этой хорошей ноте можно и закончить карьеру. В «Зените» же щедры. Семак поиграет пару сезонов и будет заниматься вином. Я знаю, что Сергей любит вино», – иронизировал Панов.

После «Зенита» Семак мог вернуться в «Рубин», но уже в другом качестве

Семак отыграл в «Зените» до мая 2013 года: взял два чемпионских титула, Суперкубок России, стал капитаном. Провожали его уже как любимчика аудитории, несмотря на то что он – воспитанник ЦСКА. Да и провожать далеко не пришлось – сразу после завершения карьеры он вошёл в штаб Спаллетти, а потом и Андре Виллаш-Боаша. Параллельно Сергей работал ассистентом сначала у Фабио Капелло, а потом у Леонида Слуцкого в сборной России.

Весной 2016-го он мог вернуться в «Рубин» уже в качестве главного тренера. Известный агент Шандор Варга, сотрудничавший с Семаком-футболистом, рассказывал, что оставалось только поставить подпись в контракте. Но «Рубин» выбрал Хави Грасию. Заплатил за него компенсацию, дал приличную зарплату, а вскоре уволил.

Хави Грасия Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«В 2016-м я консультировал Ильсура Метшина по трансферным вопросам «Рубина», но самым важным было определиться с кандидатурой главного тренера. Я предлагал Сергея Семака и Виктора Гончаренко. Оба специалиста, как мне казалось, очень подходили этому амбициозному проекту. Увы, в последний момент выбор пал на другого специалиста. Семак был очень близок к подписанию контракт. Серёжа приехал с семьёй в Казань. Мы провели несколько продуктивных встреч с руководством «Рубина». Мне казалось, что осталось только поставить подпись под договором», – вспоминал Варга для «СЭ».

Прошло ещё полгода, и Семак возглавил «Уфу». А в 2018-м вернулся в «Зенит». Его дальнейшую историю вы хорошо знаете.