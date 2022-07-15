Не называйте «Зенит» чемпионом заранее! Клуб потеряет игроков на € 30-50 млн

Сегодня, 15 июля, стартует новый сезон РПЛ, победитель которого уже известен. Или всё-таки не будем вешать лавровый венок на шею действующего чемпиона до старта футбольного марафона? Пусть фактически все эксперты в один голос утверждают, что «Зенит» снова выиграет золото, в чемпионате России может быть очень крутая интрига.

Сергей Семак признался на днях: «Что касается всех преждевременных наград… Это футбол. Наша работа не говорить, а работать. Если мы будем заслуживать того места, на котором были в прошлом сезоне, значит, займём его. Если остановимся в своем развитии, нас быстро съедят. Здесь уже ничего не спасёт: ни состав, ни мастерство».

Кто-то может сказать, что это тренерское кокетство. Что Семак хочет нравиться обществу и поэтому произносит «правильные слова». Но мне кажется, что главный тренер «Зенита» действительно так думает. Он помнит, например, как его бывший клуб «ПСЖ» с Мбаппе, Неймаром и прочими звёздами в составе проиграл титул небогатому «Лиллю» в сезоне-2020/2021. Очевидно, перед тем чемпионатом Франции не нашлось бы ни одного человека в мире, который спрогнозировал бы, что «доги» «покусают» миллионеров из Парижа.

Семак выигрывал чемпионство все четыре года, что возглавляет «Зенит». В его руках команда, собранная клубом с самым большим бюджетом в лиге. Его Неймар – это Малком за € 40 млн. В сложившейся ситуации конкурентам можно принимать удобную роль: не «дога» или «бультерьера», а какой-нибудь декоративной священной собаки императора. Знать своё место, показывая иногда характер.

Сергей Семак И Малком Фото: РИА Новости

Зарема Салихова, например, уже отпела интригу в «Газпром-лиге». Но кто-то выбирает другой путь – как «Динамо» в прошлом сезоне. Команда Сандро Шварца почти весь чемпионат сидела на колесе у лидера. Ещё за пять туров до финиша динамовцы отставали от «Зенита» лишь на три очка. Если бы бело-голубые выиграли всё на финише, а не отдавали матчи «Уралу», «Крыльям Советов» и остальным, то в России, возможно, сменился бы чемпион. Этому поспособствовал бы и сам «Спартак», с которым петербуржцы играли в Москве в 29-м туре.

«Динамо», между прочим, сохранило боеспособный состав и назначило тренера, чей профайл поинтереснее профайла Шварца на момент появления немца в московском клубе. Славиша Йоканович уже выигрывал чемпионские титулы в разных странах, дважды выводил английские команды в АПЛ. Побеждать в Чемпионшипе очень непросто – спросите Леонида Слуцкого. «Динамо» нужно только приобрести пару квалифицированных центральных защитников, и после этого ничто не мешает опять включиться в борьбу за золото. С тройкой Фомин – Моро – Захарян в центре поля и с трио Макаров – Грулёв – Смолов в атаке нет нерешаемых задач в России.

«Локомотив» вообще сохранил всех ценных игроков основы за одним-единственным исключением: ушёл в аренду Ян Кухта. По итогам последних 10 туров минувшего сезона железнодорожники показали лучший результат из всех московских команд – признанных конкурентов «Зенита». Тренерский штаб летом пополнил имеющий опыт работы в Бундеслиге Йозеф Циннбауэр. Молодая команда становится опытнее, в межсезонье клуб подписал двух перспективных новичков-легионеров. Что мешает «Локомотиву» ввязаться в борьбу за золото, как молодому «Динамо» Шварца годом ранее? Ничего не мешает, если верить в свои силы. Вопрос психологии.

К потенциальным участникам «золотой» гонки стоит отнести и ЦСКА – из-за фактора главного тренера. Владимир Федотов доказал, что он топ для РПЛ. Да, армейцы потеряли много игроков, и сейчас команда кажется неукомплектованной. Особенно в сравнении с «Сочи» образца прошлого сезона, завоевавшего серебро чемпионата России. Но вспомните, где находились лидеры сочинской команды до того, как попали к Федотову. Матео Кассьерра и Родригао были игроками средних португальских клубов: первого купили всего за € 1,2 млн, а второго вообще подписали как свободного агента. От Сергея Терехова и Артура Юсупова отказывалось «Динамо», Кристиана Нобоа отправили на пенсию после тяжёлой травмы, Артём Макарчук «пылил» в ФНЛ, а про Кирилла Заику, Никиту Бурмистрова, Тимофея Маргасова, Игоря Юрганова и говорить нечего.

Федотов умеет давать результат без звёзд. ЦСКА надо добавить в состав двух-трёх индивидуально сильных игроков и подождать несколько туров, чтобы заработала система тренера. Старт чемпионата у армейцев не страшный: в первых шести турах четыре домашних матча и выезд в Нижний Новгород, где тренер в похожей ситуации – только строит команду. Проблемы обещает разве что выезд в Санкт-Петербург. Потом, к концу августа, трансферы и сыгранность должны преобразить ЦСКА.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Зенит» тоже не в сахаре. За последние месяцы, после закрытия зимнего трансферного окна, петербуржская команда лишилась игроков на € 32 млн – Юри Алберто (Transfermarkt оценивает его в € 16 млн), Ярослава Ракицкого (€ 6 млн), Артёма Дзюбу (€ 6 млн) Магомеда Оздоева (€ 2,5 млн), Станислава Крицюка (€ 1,5 млн). Если в ближайшее время чемпионы России останутся без Вендела (€ 19 млн), то суммарная стоимость потерянных футболистов возрастёт до € 51 млн.

По именам «Зенит» стал слабее – это невозможно отрицать. Крицюка в составе заменит Даниил Одоевский (собственный воспитанник), Ракицкого – Нуралы Алип (арендованный у «Кайрата») либо Родригао, Оздоева – Кирилл Кравцов (свой воспитанник, вернулся из аренды), а вместо Юри Алберто и Дзюбы теперь в распоряжении Семака есть Зелимхан Бакаев и Кассьерра. И условный размен Вендела на Нобоа точно не сделает чемпиона России сильнее.

Разгром «Спартака» в Суперкубке России не должен вводить в заблуждение, так как турнир, состоящий из одной игры – это всегда история вне сюжета. Марафон из 30 туров будет для «Зенита» гораздо тяжелее. Тем более и сам «Спартак» собираться побороться за титул. Эту цель озвучил гендиректор клуба Евгений Мележиков. Значит, внутри красно-белой команды на самом деле понимают: в «Газпром-лиге» нет заранее известного чемпиона – каждый может стать российским «Лиллем».