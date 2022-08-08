Самый бесполезный камбэк года! Защитник «Венеции» глупо обнулил геройство всей команды

Новый сезон Серии А ещё не стартовал, зато вовсю идёт розыгрыш Кубка Италии. Пока команды проводят первый раунд, но претендент на звание самого драматичного матча сезона у нас уже есть. Спасибо за это «Венеции» и «Асколи».
Перед первым официальным матчем сезона «Венеция» оказалась в непростом положении. Три месяца назад команда вылетела из Серии А, заняв последнее место в таблице, и летом обновила большую часть состава. Ушли звёздные ветераны вроде Нани и Серхио Ромеро, плюс истекли аренды таких ребят, как Итан Ампаду из «Челси», Маттиа Кальдара из «Милана» и Арнор Сигурдссон из ЦСКА.
На матч с «Асколи» в составе «Венеции» вышло сразу несколько юных футболистов. На замену тоже выходили далеко не опытные бойцы, а ребята 2003 и 2004 годов рождения. К середине второго тайма счёт был соответствующий: «Венеция» пропустила на 36-й и 70-й минутах и горела 0:2.
«Венеция» — «Асколи»
Фото: veneziafc.it
А потом произошёл акт чистого героизма. 88-я минута: гол 18-летнего исландского нападающего Хилмира Микаэльссона. 89-я минута: дубль. Кстати, в обоих случаях ассистировал американец Андрия Новакович.
Обычно при таком развитии событий команда, совершившая камбэк, получает дополнительный заряд. Возможно, с «Венецией» так и было, но закончилось всё трагично: на 91-й минуте 18-летний защитник Ноа Бадуан оказался не в том месте не в то время и глупо срезал мяч в свои ворота. 2:3. Самый бесполезный камбэк года!
Приключение «Венеции» в Кубке Италии закончилось на первом же матче, но кое-чего у неё точно никто не отнимет. Клуб ярко выступает в медиаполе и представляет новую форму и мерч так, что об этом знает вся Европа.
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