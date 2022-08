«В России водка была даже в клубном автобусе». Куда пропал колоритный футболист Дренте

В российском футболе было немало странных легионеров. Ройстон Дренте — один из таких. Девять лет назад голландского игрока занесло во Владикавказ, но его пребывание в России оказалось непродолжительным.

Дренте пополнил состав «Реала» в 20-летнем возрасте и не устоял перед соблазнами

Дренте ярко проявил себя на молодёжном чемпионате Европы в 2007 году. Сборная Нидерландов завоевала золотые медали, а Ройстон получил звание самого ценного игрока турнира. В финале голландская команда разгромила Сербию, за которую выступали Коларов, Иванович и Тошич. Естественно, на игру 20-летнего парня из «Фейеноорда» обратили внимание европейские топ-клубы.

«В то время мной интересовалось примерно 16 клубов, — вспоминал Дренте в интервью Four Four Two. — Я разговаривал с президентом «Барселоны» Лапортой и спортивным директором «Реала» Миятовичем. Казалось, что мне организовали встречу с высокопоставленным чиновником каждого солидного клуба. Почти все предлагали пятилетний контракт с более-менее похожими условиями. Впрочем, как только я узнал об интересе «Реала», то сразу принял решение».

В августе 2007 года Дренте перешёл в мадридский клуб. «Реал» заплатил за молодого игрока € 14 млн, хотя у того не было впечатляющей статистики (36 матчей в составе «Фейеноорда», две голевые передачи). «Я сразу почувствовал себя как дома, — отметил Дренте. — Все оказали мне тёплый приём. Мы сдружились с Робиньо. Иногда я приходил к нему домой — он превратил подвал в миниатюрный ночной клуб».

Дебют Ройстона на «Сантьяго Бернабеу» наверняка запомнился всем болельщикам «Реала». Он отличился спустя 23 минуты после начала ответного матча за Суперкубок Испании с «Севильей». Голландец забил великолепный гол ударом с дальней дистанции — мяч от перекладины опустился за линией ворот. Первый сезон в Мадриде сложился для Дренте неплохо. Он отыграл почти 30 матчей, а «Реал» уверенно выиграл чемпионат Испании. «Барселона» завершила турнир на третьем месте с отставанием в 18 очков.

Ройстон Дренте в «Реале» Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Но 20-летнему парню было сложно справиться с соблазнами, которые предоставляла столица Испании. Дренте нередко посещал казино, а ещё чаще ходил в заведение под названием Buddha Bar. По словам голландца, там он мог делать всё, что хочет. Дренте часто тусовался с Гути, Снейдером и Робиньо. «Мадрид — прекрасный город. Там много ресторанов, вечеринок и красивых женщин. Немало разнообразных искушений», — вспоминал Дренте.

Фоппе де Хан бывший главный тренер молодёжной сборной Нидерландов «После перехода в «Реал» Ройстон стал другим человеком. Раньше мы долго с ним разговаривали, а после возвращения из Мадрида он сидел молча. Я спросил, как он обустроился в Испании, но сложилось ощущение, будто перед моим носом захлопнули дверь. Дренте считал себя слишком важной персоной. Думал, что мир вращается вокруг него».

«Как-то Ройстон пришёл на тренировку и похвастался новой покупкой. «Что это такое?» — спросил я. «Часы. В мире таких всего несколько штук», — ответил Дренте. Тогда я поинтересовался, в какую сумму ему обошлась эта покупка. Когда он ответил, что потратил € 80 тыс., я не верил своим ушам. Конечно, меня это очень огорчило. Когда футболист переходит в «Реал» и на него вываливается столько денег, это может привести к негативным последствиям. К сожалению, Ройстон не справился с таким богатством. Очень жаль, ведь он был не только хорошим футболистом, но и отличным парнем. Однако таких игроков всегда нужно держать за руку, иначе что-то пойдёт не так».

Нестабильная игра футболиста плюс неудачный старт нового сезона для команды привели к недовольству со стороны болельщиков. К тому же в «Реале» появился Марсело, который выиграл конкуренцию у голландца. Сам Дренте утверждал, что пышноволосый бразилец регулярно выходил на поле по решению руководства клуба. Якобы в этом был лично заинтересован генеральный директор Хорхе Вальдано.

Голландец дважды уходил в аренду, ругался с Моуринью и Мойесом

Летом 2010 года Дренте всё-таки покинул Мадрид — его арендовал «Эркулес». В первом же туре нового сезона эта команда прибила на выезде «Барселону» (2:0), а сам Дренте получил кучу сообщений от игроков «Реала». Естественно, все благодарили его за победу над принципиальным соперником. Неуступчивость, спортивная злость (восемь жёлтых карточек за 15 матчей в основе) и общительность — именно этим запомнился голландец в «Эркулесе». Он даже организовывал мини-турниры по покеру, приглашая туда одноклубников и местных жителей.

А затем колоритный голландец оказался в центре скандала. Клуб в течение нескольких месяцев не выплачивал игроку зарплату, и тот объявил забастовку. Дренте игнорировал тренировки, чего руководство ему, конечно, не простило. Зимой у голландца появился вариант с переходом в «Ювентус» — туринский клуб согласовал условия аренды с «Реалом». Но «Эркулес» потребовал от итальянской команды € 1 млн, и переговоры прекратились. По итогам сезона испанский клуб вылетел из элитного дивизиона, Дренте вернулся в Мадрид.

Тренер «Реала» Жозе Моуринью остался недоволен действиями игрока. Португальцу не понравилось поведение Дренте, объявившего забастовку в «Эркулесе». «Посмотрел бы я, как он вёл бы себя в моей ситуации», — говорил Дренте. В итоге голландец тренировался отдельно от команды, а затем появился вариант с арендой в «Эвертон». Старт в новой команде получился многообещающим. Дренте поучаствовал в семи голах «Эвертона» за первые 10 матчей (в шести случаях он выходил на замену). Голландец сам признавался, что проводит лучший отрезок в карьере, но позднее радость сменилась разочарованием.

Дренте нередко отвлекался на соблазны вне поля. К примеру, устраивал вечеринки у бассейна в своём доме. Постепенно отношения игрока с главным тренером Дэвидом Мойесом ухудшались. В апреле 2012 года Дренте отжёг по полной программе. Сначала опоздал на командную встречу перед полуфиналом Кубка Англии с «Ливерпулем», а затем окончательно разругался с тренером.

Ройстон Дренте и Дэвид Мойес Фото: Julian Finney/Getty Images

«Я опоздал на командное собрание и ждал за дверью. Вероятно, мне следовало просто тихонько войти внутрь и сесть. Я всё-таки вошёл, но сделал это гораздо позже. Мойес отреагировал, как и предполагалось: «Проваливай! Иди к чёрту!». Конечно, мне следовало принять это, но я взбесился. «Что ты имеешь в виду, бро? Почему бы тебе самому не пойти куда подальше?». После этого я уехал в Нидерланды и не вернулся. Если бы мне удалось адаптироваться к требованиям тренера, то всё было бы хорошо. В начале я играл достаточно часто».

Единственный в карьере хет-трик Дренте оформил в России

Летом 2012-го у Дренте закончился контракт с «Реалом», и спустя какое-то время он оказался в России. По словам голландца, изначально у него было немало предложений, однако он сравнивал каждый клуб с «Реалом» и отказывался. Дренте рассчитывал на возвращение в «Фейеноорд», однако голландский клуб не проявил никакого интереса. Разочарованный Ройстон отказался от активных поисков нового клуба и занялся любимым делом — играл в покер и закатывал вечеринки. Он даже открыл магазин одежды, но забросил это дело через пару лет.

«Алания» знала, что у меня есть магазин в Роттердаме. Её представители постоянно туда звонили. Они никак не могли со мной связаться, поэтому однажды просто приехали туда. Мне позвонили из магазина и сказали, что русские хотят поговорить. Я тогда поправился на несколько килограммов и сказал, что не буду играть. Но они приходили снова и снова. В конце концов, я подписал контракт», — вспоминал Дренте.

Во Владикавказе Ройстон снова столкнулся с проблемой невыплаты зарплаты. Его пребывание в России получилось краткосрочным — Дренте отыграл за «Аланию» всего шесть матчей и забил три мяча. Встреча с «Мордовией» (3:1) получилась самой памятной, ведь именно тогда голландец сделал единственный в карьере хет-трик. А в 2020 году дал скандальное интервью голландским журналистам: «Владикавказ — не самый идеальный город. Он выглядел каким-то разбитым. Некуда сходить, даже если у тебя куча денег. Мы очень часто пили водку, это главный алкогольный напиток. Даже в клубном автобусе у нас была водка. Это Россия, там так принято».

Дренте в «Алании» Фото: РИА Новости

«Алания» иронично отреагировала на слова бывшего футболиста. Пресс-служба опубликовала фотографию, на которой темнокожий человек залезает на резервуар со спиртом. «Архивное фото: Ройстон Дренте заходит в клубный автобус после хет-трика в ворота «Мордовии», — гласила подпись к картинке.

Чем футболист занимался после отъезда из Владикавказа

После отъезда из Владикавказа Дренте поиграл в Англии, Турции и ОАЭ. В начале 2017 года футболист объявил о завершении профессиональной карьеры и сообщил, что уходит в рэп. Голландец вернулся в Роттердам, где на втором этаже дома оборудовал звукозаписывающую студию. Дренте сам писал тексты к песням и затрагивал в них остросоциальные темы: бедность, дискриминацию, преступность. В 2017-м футболист выпустил несколько синглов и сборник треков, записал три клипа. Всё это Ройстон сделал на собственные сбережения, оставшиеся у него после завершения карьеры. Впрочем, серьёзных успехов в музыкальной сфере Дренте тоже не добился.

За год, проведённый в отрасли рэпа, голландец заметно поправился. Он признался, что вёл неправильный образ жизни. К примеру, много ел и мало спал. В 2018-м Дренте занялся собой — посещал тренажёрный зал, играл с друзьями в любительской команде. Летом футболист подписал однолетний контракт со «Спартой» из Роттердама и впечатлил всех физической формой. Не без помощи Дренте клуб добился повышения в классе, но сам игрок предпочёл уехать в третий голландский дивизион. В течение двух сезонов Ройстон играл за клуб с причудливым названием «Козаккен Бойз», названный так в честь донских казаков.

Ройстон Дренте Фото: Johan Manders/Soccrates/Getty Images

В декабре 2020 года Дренте признали банкротом после того, как он потерял £ 3,2 млн. Через месяц он подписал контракт с клубом четвёртого испанского дивизиона «Расинг Мурсия». Тогда же в интервью Marca голландец сообщил, что у него семь детей от четырёх женщин, но теперь он стал холостяком. Ещё через год Дренте оказался в команде «Реал Мурсия», которая представляет третий дивизион. Во второй половине прошлого сезона отыграл девять матчей, но провёл на поле в общей сложности всего 89 минут. Несколько недель назад стало известно, что Дренте продолжит карьеру в мадридском клубе «Расинг».