«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в сезоне чемпионата России

28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором столичное «Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата — «Зениту» из Санкт-Петербурга с минимальным счётом 1:0.

Таким образом, «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в сезоне чемпионата России – нынешний сезон 28-й, в котором встречаются эти две команды.

После минувшего игрового дня команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.