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«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в сезоне чемпионата России

«Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в сезоне чемпионата России
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28 апреля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором столичное «Динамо» нанесло поражение лидеру чемпионата — «Зениту» из Санкт-Петербурга с минимальным счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    

Таким образом, «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча в сезоне чемпионата России – нынешний сезон 28-й, в котором встречаются эти две команды.

После минувшего игрового дня команда Марцела Лички набрала 47 очков после 26 матчей и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» потерпел второе поражение кряду, остался с 50 очками после такого же количества игр и продолжает лидировать в чемпионате, однако у идущего следом «Краснодара» 49 очков и матч в запасе.

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