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Чемпионат России по футболу, «Зенит» – ЦСКА: история из карьеры Владимира Федотова – как его гол лишил Петербург трофея

Гол Федотова и судьи помогли «Газпрому» победить «Зенит». История из карьеры тренера ЦСКА
Анатолий Романов
Как судьи помогли «Газпрому» победить «Зенит»
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Как Владимир лишил петербуржцев шансов защитить свой первый российский титул.

Владимир Федотов здорово начал карьеру в ЦСКА. В первых четырёх турах под руководством 55-летнего специалиста армейцы ни разу не проиграли, набрали 10 очков и занимают первое место. Но в субботу, 13 августа, Федотова ждёт самое серьёзное испытание – гостевой матч с «Зенитом». Между тем новый главный тренер ЦСКА уже побеждал петербургскую команду — и не только в прошлом сезоне во главе «Сочи». Будучи игроком, Владимир однажды забил «Зениту» и лишил сине-бело-голубых шансов защитить свой первый российский титул. Вспоминаем ту историю.

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Федотов был неплохим игроком. Бóльшую часть карьеры провёл в родном «Урале» (тогда ещё «Уралмаше»), выступал на позициях флангового полузащитника и защитника. Сыграл более 150 матчей в высшем дивизионе, получил капитанскую повязку и даже поучаствовал в составе екатеринбургской команды в еврокубках – в Кубке Интертото 1996 года.

В 32 года оказался в Ижевске. Опытного футболиста пригласили в выступавший в первой лиге «Газовик-Газпром». Создатель и президент ижевского клуба Владимир Тумаев мечтал увидеть свою команду в элите. Это был колоритный персонаж, легендарный для первой лиги. В возрасте 40 с лишним лет Тумаев начал играть за «Газовик-Газпром», даже забил около десятка голов и в 2005-м вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный футболист России.

Федотов рассказывал: «То, что Тумаев футбол любил самозабвенно – без сомнения. И боксом занимался, и хоккеем. Я всегда оставался после тренировок вместе с ним. Он говорил: «Федот, подавай!». Я подавал, он целился – но бил не головой, а ногой. Говорю: «Алексеич, я же вам на голову подаю!» – «Голова – она чтобы думать!»

В октябре 1999-го в гости к Тумаеву, Федотову и компании на матч 1/16 финала Кубка России приехал «Зенит» – на тот момент действующий обладатель трофея, начинавший защиту титула. Петербуржцы привезли в Ижевск почти всю основу, за исключением трёх-четырëх важных игроков. На поле местного Центрального стадиона вышли голкипер Роман Березовский, Александр Горшков, Александр Куртиян, Алексей Игонин, Юрий Вернидуб, Андрей Кобелев (на замену) и другие. Футболистов такого уровня в Ижевске видели не каждый месяц. Двумя неделями ранее «Зенит» сыграл вничью 2:2 в ответном матче Кубка УЕФА с «Болоньей», и настроиться после этого на соперника из первой лиги сине-бело-голубым, очевидно, было непросто.

Если «Газовик» благодаря Тумаеву был «газпромовской» командой (играющий президент клуба руководил удмуртской «дочкой» «Газпрома»), то «Зенит» тогда не ассоциировался с крупнейшей газовой компанией страны. Хотя определённую спонсорскую помощь от неё уже получал: на футболках игроков красовалась надпись «Газпром Газэнергофинанс». В Ижевске к приезду обладателей Кубка России подготовились с душой – даже установили пластиковые кресла на паре секторов трибун.

Сама игра поначалу складывалась в пользу «Зенита». Незадолго до перерыва счёт красивым ударом в «девятку» из-за штрафной открыл Денис Угаров – полузащитник с уникальной статистикой: он не забил ни одного гола за более чем сотню матчей в РПЛ, но несколько раз отличился в еврокубках и в Кубке России. Тем не менее во втором тайме представителю первой лиги удалось перевернуть игру. На исходе часа матча судья Валерий Шавейко поставил пенальти в ворота «Зенита», который реализовал Юрий Гетиков. А на 76-й минуте настал звёздный час Федотова. Владимир ворвался в штрафную соперника с правого фланга, получил передачу и неотразимо пробил в дальний угол. Так будущий главный тренер ЦСКА принёс «Газовику-Газпрому» сенсационную победу. В этой встрече поучаствовал и Тумаев, вышедший на замену минут за пять до конца.

Видео гола Федотова можно посмотреть тут.

По окончании матча «Зенит» подал официальный протест на судейство. По мнению петербуржцев, Шавейко «убил» команду в Ижевске. Арбитр не поставил два пенальти при счёте 0:0 и 1:2 (похоже, на Игоре Зазулине и Александре Петухове действительно нарушали правила), а также назначил спорный 11-метровый за фол Березовского. Впрочем, признание ошибок судьи уже не изменило бы результат. «Газовик-Газпром» лишил «Зенит» возможности защитить титул, а сам, к слову, выбыл из Кубка России уже на следующей стадии турнира.

Владимир Тумаев в «Газовике-Газпроме»

Владимир Тумаев в «Газовике-Газпроме»

Фото: из личного архива Владимира Тумаева

Мечте Тумаева о высшей лиге так и не суждено было сбыться. Президент «Газовика-Газпрома» вспоминал в интервью:

«Когда Сергей Фурсенко работал в «Зените», я был в Санкт-Петербурге. В своё время бывший гендиректор «Лентрансгаза» Сергей Сердюков приглашал меня в клуб на должность президента. Отказался: «У меня своя команда не хуже». В памяти свежа была победа нашего «Газовика» над питерцами в Кубке России. 15 000 народу в Ижевске тогда на стадион пришло!

В сезоне-1996, когда узнал, что все шансы на выход в высшую лигу у «Газовика» потеряны, заплакал. У меня была мечта вывести команду в Премьер-Лигу, выйти на один-два матча, ударить по мячу и сказать: «Ребята, теперь сами разбирайтесь, а мы будем смотреть со стороны». Когда всё решалось, меня вызвали на север, в командировку. В Иркутск и Читу, откуда должны были привезти три очка, команда полетела без меня.

С экс-руководителем «Газпрома» Ремом Вяхиревым у нас тогда спор был. Если мы выходили в высшую лигу, он собирался делать из «Газовика-Газпрома» такую же команду, как нынешний «Зенит». Говорил: «Выхóдите в высшую лигу – покупаем двух-трёх игроков европейского уровня, ставим задачу – еврокубки».

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Вообще, у Федотова-игрока это единственный гол в ворота «Зенита» и единственная победа в шести матчах с петербуржцами. Федотов-тренер пока тоже лишь однажды обыграл сине-бело-голубых в восьми матчах во главе «Оренбурга» и «Сочи». Но сейчас, пожалуй, первый случай, когда «Зенит» не кажется явным фаворитом в игре с его командой – ЦСКА на старте нового сезона действительно хорош.

В тексте использованы цитаты из интервью для «Спорт-экспресса».

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