Новое приключение Дзюбы. В «Адане» он должен заменить скандального форварда сборной Италии

Артёму Дзюбе потребовалось почти три месяца, чтобы найти новый клуб. Всё лето сообщалось о разных вариантах – турецкий «Фенербахче», «Рубин», «Краснодар», «Црвена Звезда» или даже клуб из Азербайджана. Но наконец-то мы знаем, какой клуб выберет Артём: «Адана Демирспор» объявил о скором заключении контракта с 33-летним нападающим. Отличный подарок игроку на предстоящий день рождения. 22 августа Дзюбе исполнится 34. Срок соглашения – 1+1. Сумма контракта неизвестна.

Что за «Адана Демирспор», где будет играть Дзюба?

Довольно известный внутри Турции. Всё дело в том, что у них запоминающаяся история. «Адана Демирспор» – первая команда из небольшого города, которая сыграла в высшем дивизионе. До 1960 года там были только представители Стамбула, Анкары или Измира. Но потом всё изменилось, и география начала расширяться.

При этом клуб из промышленного города Аданы не был стабильным участником турецкой Суперлиги. И чаще выступал во втором или даже третьем дивизионе. В последние годы команда активно боролась за повышение в классе и всё-таки достигла желаемого. «Адана Демирспор» вышел в Суперлигу по итогам сезона-2020/2021. В клубе увеличилось финансирование, удалось пригласить нескольких статусных, пусть и возрастных футболистов, а ещё и приличного главного тренера – Винченцо Монтеллу. Того самого, который в сезоне-2016/2017 возглавлял «Милан», а ещё «Севилью», «Фиорентину» и несколько других клубов. В итоге команда забралась на девятое место. Очень неплохо для первого сезона в элите.

Стадион «Адана Демирспор» Фото: en.wikipedia.org/wiki/New_Adana_Stadium

Почему они решили позвать Дзюбу?

Видимо, на фоне слухов о возможном уходе Марио Балотелли. Скандальный 32-летний нападающий в прошлом сезоне был основным (и даже вызывался в сборную Италии), сделал один пента-трик и забивал рабоной. Всего у него 18 голов в 31 матче. И статус одного из лучших бомбардиров лиги. Но этим летом турецкий климат ему, вероятно, наскучил. Теперь он засобирался обратно в Италию. Там сообщают об интересе к нему чуть ли не «Ромы». Якобы Жозе Моуринью хочет вновь поработать с нападающим. Но куда более реальный вариант – возвращение в «Брешию», где он уже отыграл один сезон.

Именно поэтому клуб заинтересовался в его потенциальной замене. И главным преимуществом Дзюбы стал тот факт, что он свободный агент. А ещё за одного претендента – Стефано Окака Чуку – пришлось бы платить.

Кстати, любопытный сюжет: из-за Балотелли команду покинул Самет Айбаба – тренер, который вывел их в Суперлигу. Чуть ли не в первые недели пребывания в клубе нападающий подрался с ним, и руководство встало на сторону итальянца. И даже на должность главного пригласили его соотечественника.

Кто будет в команде Дзюбы?

Известно, что в Турции любят возрастных и статусных игроков, «Адана Демирспор» не исключение. Там тоже приглашают некогда мощных футболистов и продлевают им карьеру. Например, летом клуб подписал бывшего защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, ему уже 33 года.

Эльвин Керимов журналист, эксперт по турецкому футболу «Адана Демирспор» любит играть в атаку. У них очень сильный состав, тренер Винченцо Монтелла, есть отличные партнёры, которые будут создавать для Дзюбы моменты. Генри Оньекуру с этого сезона играет за «Адана Демирспор»: он становился чемпионом Турции в составе «Галатасарая» — очень хороший атакующий вингер. Есть Варгас, есть конкурент у Дзюбы — Бритт Ассомбалонга – тоже мощный нападающий. Он моложе Дзюбы на несколько лет, очень пробивной, физически крепкий. Монтелла любит играть в одного чистого нападающего: либо 4-2-3-1, либо 4-1-4-1. Они вполне могут сработаться с Дзюбой. «Адана» — команда, которая играет зрелищно, и прошлый сезон был одним из лучших в её истории: чуть было не пробились в еврокубки».

Помимо этого, в составе есть Баду Н'Диайе, который за карьеру сменил кучу клубов. Среди них «Галатасарай», «Трабзонспор», «Сток Сити» – сейчас мужчине 31 год. Есть и Биркир Бьярнасон – 34-летний исландец, который засветился в «Астон Вилле», «Сампдории» и «Базеле». Есть бывший полузащитник «Наполи» Инлер. Ну а про Балотелли вы и так хорошо знаете.

Так что Дзюба продолжит традицию поддержки возрастного культа. Но это точно не должно помешать ему забивать.