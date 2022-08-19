Лучший российский бомбардир играет не в топ-клубе! Снова забил, но самарцам это не помогло

Максим Глушенков – лучший российский игрок по системе «гол+пас» в РПЛ прямо сейчас (4+2). Форвард «Крыльев Советов» отлично играет у Игоря Осинькина и стал лидером команды. Если в сезоне-2021/2022 экс-нападающий «Спартака» больше находился в тени Ивана Сергеева и Владислава Сарвели, то теперь он главная действующая сила атаки самарцев.

Уже в первом матче этого сезона Глушенков заставил о себе говорить: сделал дубль и результативный пас в игре с «Оренбургом» на выезде (4:2). Затем Максим помог забить Владиславу Шитову, чей гол принёс «Крыльям Советов» одно очко с «Торпедо». Могло показаться, что Глушенков хорош только с середняками и аутсайдерами, но это не так. Да, форвард не отличился с «Зенитом» (0:3) и «Динамо» (0:2), но благодаря его голу «Крылья Советов» могли победить на выезде «Локомотив» (1:1). Железнодорожникам повезло, что Антон Миранчук в концовке не промахнулся с точки.

Максим Глушенков Фото: РИА Новости

После пяти туров Глушенков был вместе с Квинси Промесом лучшим по количеству ударов (29). Ближайшие их преследователи – Хорхе Карраскаль и Эдуард Сперцян – нанесли на девять ударов меньше.

Теперь молодой форвард принёс шестое очко «Крыльям Советов» в сезоне – Глушенков забил на 61-й минуте матча с «Факелом», быстро развернувшись в штрафной.

«Факел» ответил через четыре минуты точным ударом Максима Максимова и сохранил результат 1:1 до последней минуты, несмотря на перевес хозяев по ударам.

До личного рекорда в РПЛ Глушенкову осталось забить четыре гола. Учитывая то, как у него получается в Самаре, это может произойти до октября. В сезоне-2021/2022 Максим отметился семью голами и двумя ассистами в 28 матчах. Сейчас уже 4+2 в шести играх. Впереди встречи с «Ахматом», ЦСКА, «Химками» и «Ростовом», где «Крылья» должны набирать очки и улучшать турнирное положение. В прошлом сезоне у них было две победы после шести туров, сейчас только одна.