Камбэк команды Карпина — что-то невероятное! Круче был только вратарь «Сочи»

«Ростов» удивительным образом спасся в матче с «Сочи», проигрывая ещё за 10 минут до конца с разницей в два мяча.

Начиналось всё для ростовчан хорошо. Как же красиво играла команда Валерия Карпина на первых минутах! Один момент, второй, третий… Полоз мог забить чудо-гол, пробивая с лёта, а после удара Осипенко сочинцев спасла от пропущенного мяча штанга. Немного удивила пассивность гостей в дебюте матча. Да и в целом у «Сочи» Вадима Гаранина пока не получается стабильно показывать такой яркий футбол, каким славились его команды в низших дивизионах. Тренер только адаптируется к РПЛ. «Сочи» ещё привыкает к новому главному.

В первом тайме разницу сделали 11-метровые. Хозяева три-четыре раза просили пенальти в спорных эпизодах в штрафной Адамова, но очевидный фол случился лишь однажды: при подаче защитник Мещанинов схватил центрфорварда Комличенко за майку, а тот умело упал. Вопреки известному футбольному правилу Николай подошёл к «точке» – и проиграл дуэль Адамову.

«Сочи» до перерыва нанёс всего один удар в створ. Его и хватило для гола Нобоа с пенальти. Судья Безбородов при помощи повтора разглядел фол Чернова, ударившего локтем по лицу Дркушича. Евгений, судя по всему, даже не понял, как это случилось, тем не менее нос словенцу разбил. Нобоа исполнил 11-метровый намного лучше Комличенко.

«Ростову» восьми ударов (и трёх в створ) оказалось недостаточно для гола в эти 45 минут. Хотя мастер стандартов Уткин получил шанс забить из хорошей позиции. Но «Сочи» выстроил мощную стенку с «лежачим полицейским», благодаря которой отбился – Даниил как раз попал в одного из подпрыгнувших защитников.

Если в начале первого тайма «Ростов» переигрывал «Сочи», то в дебюте второго, наоборот, доминировали гости. Они лучше контролировали и разыгрывали мяч, успешнее прессинговали. Тем самым погасили скорость команды Карпина. В этот отрезок сочинцы должны были делать счёт 2:0. Сарвели простил хозяев, имея «стопроцентный» момент – новый нападающий южан никак не может забить после гола в 1-м туре в ворота «Торпедо». Сейчас «Сочи», безусловно, не хватает такого центрфорварда, как Кассьерра образца прошлого сезона. Есть чем заняться на трансферном рынке.

После перерыва Карпин проигрывал Гаранину нокаутом. И куда вся игра пропала? Даже тройная замена на исходе часа матча не разбудила ростовчан. Гол в ворота хозяев был делом времени, и он состоялся на 69-й минуте. Макарчук технично принял мяч, а Юсупов эффектно убрал ложным движением Глебова и положил мяч в дальнюю «девятку». Потом Безбородов мог удалить Уткина, который жёстко въехал в Ангбана. Легионера «Сочи» унесли с поля на носилках, а петербургский судья почему-то ограничился только жёлтой карточкой.

Вытаскивала «Ростов» молодёжь. Живо вышел на замену 19-летний форвард Нтумба Муамба, а 20-летний полузащитник Степан Мельников, купленный в январе у «Спартака», забил из-за штрафной.

В концовке «наевшиеся» сочинцы перестали контролировать игру. И за несколько минут «Ростов» почти превратил проигранный матч в выигранный! Сперва в очередной раз сработала связка Уткин – Комличенко: полузащитник здорово подал, а нападающий затылком переправил мяч в сетку.

А на 95-й минуте Терентьев заработал 11-метровый, но Адамов во второй раз выиграл дуэль на пенальти! Теперь у Уткина. Голкипер «Сочи» стал главным героем этой невероятной игры и лишил Карпина победы.

Ростовчане упустили возможность обойти «Спартак» – отстают от красно-белых на очко.