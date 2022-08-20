Ещё один Роша собирается в Россию. Будущий новичок ЦСКА так же плох, как спартаковский?

ЦСКА продолжает поиск центрального защитника. В четверг, 18 августа, «Чемпионат» первым сообщил о переговорах армейцев по Виллиану Роше из «Портимоненсе». Теперь же возможный переход своего клиента в московский клуб подтвердил агент игрока Игорь Кампеделли.

«Да, ЦСКА правда интересуется Виллианом. Больше ничего пока не могу сказать», – приводит слова представителя 27-летнего бразильца Sport24.

Виллиан Роша мог оказаться в России ещё два года назад. Летом 2020-го сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Зенита», который не договорился о выкупе Йордана Осорио и искал нового центрального защитника. Но по каким-то причинам тогда переход не состоялся. То ли в петербургском клубе в конце концов отказались от кандидатуры Виллиана Роши, то ли просто не договорились по деньгам. Издание O Jogo написало, что «Портимоненсе» потребовал за бразильца € 20 млн. Естественно, даже «Зенит» не стал бы столько платить за игрока, который в тот момент, по сути, был ноунеймом – всего год отыграл в Примейре.

До этого центральный защитник два сезона провёл во втором португальском дивизионе и выступал на родине за фарм-клуб «Гремио». Кстати, «Портимоненсе» подписывал его свободным агентом, да и сейчас, когда Виллиан Роша уже намного более опытный футболист, Transfermarkt оценивает его всего в € 1,5 млн (как раз столько и предлагает ЦСКА). Очевидно, для армейцев выгоден тот факт, что контракт бразильца с клубом из Портимау завершается уже летом 2023-го. Не продадут игрока – может уйти через год бесплатно.

«Если мной интересуется «Зенит», значит, я хорошо делаю свою работу, – признавался Виллиан Роша два года назад. – Доволен тем уровнем, которого достиг в последнее время. Всегда верил в свой труд и потенциал. У меня есть мечта – выступать за большую европейскую команду».

Виллиан Роша Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Когда «Зенит» вёл переговоры по трансферу Виллиана Роши, «Портимоненсе» находился в катастрофическом состоянии. В том сезоне команда заняла 17-е место и должна была вылететь из Примеры, но повезло, что клуб, финишировавший на 16-й позиции, не смог получить лицензию на следующий чемпионат. «Портимоненсе» остался в элите и потом чуть-чуть улучшил результаты: 14-е место в сезоне-2020/2021 и 13-е место в сезоне-2021/2022. Так что Виллиан Роша привык решать совсем не те задачи, что игроки ЦСКА. За три с небольшим года в «Портимоненсе» он провёл 76 матчей в Примейре, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач, а кроме того, заработал 32 жёлтые карточки и две красные. Многовато «горчичников» у потенциального новичка ЦСКА.

Виллиан Роша действительно жёсткий защитник. А ещё – универсальный. Примерно треть матчей за «Портимоненсе» бразилец отыграл на позиции опорного полузащитника. Очевидно, обладает лидерскими качествами: в прошлом сезоне часто выходил на поле с капитанской повязкой.

Потенциальный новичок ЦСКА достаточно высок (его рост 193 см), хорош на стандартах, не медлителен для своих физических данных и силён в игре один в один. Может вырезать хорошую длинную передачу, хотя не всегда она получается акцентированной.

В прошлом сезоне Виллиан Роша вошёл в топ-7 центральных защитников Примейры по оценкам Whoscored.com. А по статистике InStat он был лучшим или одним из лучших в «Портимоненсе» по целому ряду показателей. Например, по вовлечённости в игру (75 ТТД в среднем за 90 минут), по перехватам – 7,0, выигранным единоборствам – 65%. Бразилец делал 5,4 подбора мяча и 1,98 отбора. Пасовал с точностью 83%.

Бразильские СМИ писали этим летом, что Виллиан Роша может и готов вернуться на родину. Центральным защитником интересовались «Сантос», «Сан-Паулу» и «Ботафого». Однако, как можно судить по комментариям руководителей клубов, они не потянули финансовые запросы игрока «Портимоненсе». В числе претендентов на Виллиана Рошу назывались также французский «Бордо», итальянская «Специя» и клуб немецкой Бундеслиги.

Наверное, у российских болельщиков фамилия Роша ассоциируется прежде всего с бывшим вингером «Спартака». Но в истории с трансфером Виллиана риск ниже, нежели с трансфером Педро. Всё-таки речь идёт о покупке не молодого игрока, который переезжает в Москву прямо из Бразилии, а об адаптированном к европейскому футболу игроке с подтверждённом Примейрой уровнем. Тут лучше провести параллель с Родригао, который играл у Владимира Федотова в «Сочи». Бразилец сразу стал выделяться в РПЛ, и через год его выкупил «Зенит».