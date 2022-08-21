Красота от игрока сборной России! Ионов сделал победный гол в одиночку

«Краснодар», победив «Оренбург», остаётся в группе лидеров чемпионата. Отставание от «Зенита» – лишь три очка. От «Спартака» и ЦСКА – два.

В состав «Краснодара» к 6-му туру вернулся Кайо, получивший травму перед стартом сезона. Несмотря на слухи о разрыве «крестов» у легионера и информацию о поиске краснодарским клубом центрального защитника в Бразилии, 26-летний универсал восстановился менее чем за полтора месяца. Впрочем, «быкам» в любом случае не помешает ещё один сильный центрбек. Доказательство этому – сегодняшний матч с «Оренбургом». Новичок РПЛ создал проблемы команде Александра Сторожука.

«Краснодар» при счёте 0:0 с большим трудом выходил из обороны, попадая под хорошо подготовленный чешским тренером Марцелом Личкой прессинг. И раз за разом получал ответные атаки. Автором самого красивого гола тура мог стать Павловец, который круто пробил через себя, но послал мяч в руки Сафонову. Не удивило бы, если бы такой удар нанёс кто-нибудь из многочисленных американских легионеров «Оренбурга», а оказалось, что артистизм свойственен и центральному защитнику из Беларуси. По первым минутам складывалось впечатление, что игроков «Краснодара» разбудили перед самым матчем, поэтому они никак не поймают ритм игры. Да и судей на VAR тоже: странно, что Алексея Амелина позвали смотреть повтор на предмет красной карточки после фола Гойковича на Кордобе. Акцентированного удара там не было, и жёлтая карточка в этой ситуации – максимальное наказание.

Полтайма «Оренбург» лучше владел и распоряжался мячом, а потом всё-таки пропустил. Разницу сделало индивидуальное мастерство Ионова. Вингер сборной России получил мяч на углу штрафной, прошёл к центру и, не встречая особых помех, положил мяч в сетку. Защитники закрывали створ, однако не играли с Ионовым достаточно плотно. Так нельзя.

В результате к перерыву «Оренбург» в два раза превзошёл «Краснодар» по ударам в створ – 6:3! Но у «быков» был в воротах голкипер сборной России. И была удача.

Кайо отыграл в своём первом матче нового сезона всего тайм. По всей видимости, Сторожук посчитал, что проблемы команды в эти 45 минут связаны в том числе с формой бразильца. Но и после перерыва «Оренбург» мало в чём уступал «Краснодару», пока удаление не заработал форвард Мансилья. В раздевалку аргентинец уходил со слезами на глазах. Впрочем, виноват в случившемся только сам Мансилья: ещё в эпизоде с первой жёлтой карточкой он рисковал получить красную, опасно влетев в Рамиреса, так что должен был быть аккуратнее.

Приятно, что «Оренбург» из тех новичков РПЛ, которые хотят играть в футбол, а не портят лигу антифутболом. Осталось только, чтобы вклад легионеров, появившихся в летнее трансферное окно, был побольше. Вдесятером без центрфорварда команда Лички не забила и пропустила ещё. Наконец-то прервал сухую серию один из самых дорогих нападающих чемпионата России – Кордоба. Гол для колумбийца сделал Сперцян, разрезавший оборону «Оренбурга» тонкой передачей. Без линий VAR непросто определить, избежал ли Кордоба офсайда. Видеосудьи поддержали решение Амелина. Скорее всего, они правы.

Помимо Ионова и Сафонова, в герои игры можно записать и Сперцяна. Эдуард отдал пять передач под удар и сам дважды пробил по воротам «Оренбурга». По статистике, у него 75 касаний мяча (лучший результат из игроков группы атаки «быков»), 86% точных пасов, восемь из 13 выигранных единоборств, пять успешных обводок за семь попыток обыгрыша и один отбор мяча. С такими лидерами, когда они находятся в оптимальной форме, «Краснодар» вполне может бороться как минимум за серебро-бронзу, даже при не самом глубоком составе.