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Что пишут в Италии о дубле Хвичи Кварацхелии в матче с «Монцей», видео, «Наполи» – «Монца» – 4:0

«В стиле Марадоны!» В Италии восхищены перформансом бывшей звезды РПЛ
Павел Прохоров
В Италии восхищены перформансом Кварацхелии
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Хвича феноменально стартовал в Серии А.

Хвича Кварацхелия – лучший бомбардир чемпионата Италии прямо сейчас. Экс-форвард «Рубина» с двух ног выбил дверь в Серии А, отметившись тремя голами и результативной передачей в двух турах. Во втором матче с «Монцей» грузинский футболист вывел «Наполи» вперёд на 35-й минуте, а во втором тайме сделал счёт 3:0.

Италия - Серия А. 2-й тур
21 августа 2022, воскресенье. 19:30 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
4 : 0
Монца
Монца
1:0 Кварацхелия – 35'   2:0 Осимхен – 45+2'   3:0 Кварацхелия – 62'   4:0 Джэ – 90+3'

Возможно, Кварацхелия замахнулся бы даже на хет-трик, если бы Лучано Спаллетти не заменил его за 20 минут до конца игры. Сам Хвича после своего перформанса был краток (выложил лишь фото с надписью «Дом, милый дом»).

Зато главный тренер «Наполи» не жалел добрых слов в его адрес. «У Хвичи есть качество, он прекрасный профессионал и хороший парень. У него особенная манера игры с соперниками, может бить правой ногой или левой. Он всё ещё чувствует слишком большое давление в новом клубе и знает, что ему нужно развлекать требовательную публику — такую, какой располагает «Наполи». Эти голы помогут снять с него часть давления», — приводит слова Спаллетти DAZN.

Итальянские СМИ – о дубле Хвичи Кварацхелии

Итальянские газеты после матча запестрели яркими заголовками о Кварацхелии. La Gazzetta dello Sport нашла грузинскому форварду место на обложке и упомянула в репортаже: «Грузин уже забил головой, правой и левой ногами. Решающий и красивый гол для зрителя. И он может многое улучшить». За игру с «Монцей» ведущее итальянское спортивное издание поставило футболисту восьмёрку.

Итальянские СМИ восхищаются Хвичей Кварацхелией

Итальянские СМИ восхищаются Хвичей Кварацхелией

Corriere dello Sport тоже оценила игру Кварацхелии восемью баллами, сравнив его с обладателем «Золотого мяча». «Что касается «стрельбы», то он делает это в стиле Модрича. Затем он забивает по-своему: ложное движение, ещё одно ложное движение, «удар под дых». Кстати, в отличие от La Gazzetta dello Sport, здесь экс-игрок «Рубина» стал главным героем обложки, заголовок которой происходит от его фамилии: «Кварастелла».

Итальянские СМИ восхищаются Хвичей Кварацхелией

Итальянские СМИ восхищаются Хвичей Кварацхелией

Tuttosport вынес на главную страницу Душана Влаховича, а не Хвичу. Но о грузинском футболисте написал внутри: «Чтобы взломать защиту «Монцы», нужен был не обычный гол, а нечто большее, чем простой удар с разворота. В итоге – гол, второй и победный удар с левой ноги, перед которым соперник уже сбит с толку. Рождение звезды». Туринская спортивная газета выше всех оценила игру Кварацхелии – 9/10.

Неудивительно, что неаполитанская газета Il Mattino не поскупилась на комплименты. «Он представил себя в стиле Марадоны с двумя шедеврами: выдающийся удар правой ногой, великолепный дриблинг и гол левой. Плюс десятки обработанных мячей на лету, подборов, плотных ударов, передач, отыгрышей, спринтов, чтобы в одиночку накрутить половину состава «Монцы» с постоянным преследованием Марлона и Биринделли». Новый выпуск газеты вышел с изображением Кварацхелии посередине обложки и надписью: «Кварашоу». 8 из 10 Хвиче поставили Il Mattino, Repubblica и Corriere della Sera.

Итальянские СМИ восхищаются Хвичей Кварацхелией

Итальянские СМИ восхищаются Хвичей Кварацхелией

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