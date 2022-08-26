Команда российского тренера — в группе Лиги Европы! Черчесову даже поражение не помеха

Российский тренер будет в групповом этапе Лиги Европы! «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова одолел «Шэмрок Роверс» из Ирландии по сумме двух матчей и теперь сыграет (как минимум шесть раз) в еврокубках осенью. Путь к групповому этапу Лиги Европы для команды российского специалиста был непростым: венгерский клуб начал проходить отбор с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, выбил «Тобол» и «Слован», но уступил «Карабаху».
После поражения от азербайджанского клуба «Ференцварошу», чтобы попасть в группу Лиги Европы, нужно было выбить только «Шэмрок Роверс». И это удалось.
Победа 4:0 в домашних стенах обеспечила команде Станислава Черчесова комфортный перевес. Это было заметно уже на первых минутах ответного матча: игроки гостей не летели в атаку, по возможности сразу накрывали футболистов «Шэмрок Роверс» и не дали тем нанести ни одного удара в створ в первом тайме. У хозяев было всего полтора момента – на 28-й минуте опасно рядом со штангой пробил Джастин Феризай, а чуть позже Айдомо Эмаху ударил вдоль ворот Адама Богдана, не воспользовавшись ошибкой защитников гостей. «Ференцварош» свой единственный момент создал перед перерывом: Райан Ммаэ пробил головой в упор, но Алан Маннус потащил.
«Шэмрок Роверс» — «Ференцварош» — 1:0
Фото: Seb Daly/Getty Images
Второй тайм был совершенно не похож на первый. Сразу после перерыва защитники «Ференцвароша» чуть было не «привезли» себе гол, и Андерсон Эсити остановил атаку гостей перед своей штрафной площадью только ценой жёлтой карточки. Защитник «Шэмрок Роверс» Шон Кавана нанёс плотный удар с близкого расстояния, но вратарь команды Станислава Черчесова удачно сложился и отбил мяч. Через несколько минут игрок хозяев нанёс ещё один опасный удар с лёта, но попасть в створ не удалось. «Ференцварош» ответил лишь одним ударом через себя в исполнении Адама Траоре.
Если в середине второго тайма команда Станислава Черчесова забрала мяч под свой контроль, то под конец встречи отбивалась от натиска хозяев. На 88-й минуте «Шэмрок Роверс» создал самый опасный момент в матче – Эндрю Лайонс, вышедший на замену, нанёс удар в противоход вратарю, а через минуту всё тот же Лайонс выиграл борьбу в воздухе и замкнул подачу с углового – 1:0. У «Ференцвароша» оставались три добавленные минуты, чтобы сравнять счёт, но им это было не нужно.
Итог – поражение 0:1, но по сумме двух матчей венгерский клуб сыграет осенью в Лиге Европы. «Ференцварош» четвёртый год подряд примет участие в групповом этапе еврокубкового турнира. С кем сыграет в группе команда Станислава Черчесова, станет известно сегодня, 26 августа.
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