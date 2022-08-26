Агент игрока уже сделал заявление. А мы скрестили пальцы.

Арсен Захарян близок к переходу в «Челси»! Все подробности главного трансфера лета. LIVE

Главная новость этого летнего трансферного окна – полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси»! Информацию «СЭ» уже подтвердил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио – по его словам, «Динамо» получило официальное предложение от лондонского клуба. Бумаги пришли в московский офис накануне поздно вечером.

Что известно на данный момент?

«Челси» готов активировать опцию выкупа – это пункт в контракте, который автоматически требует от клуба принять предложение от покупателя при соблюдении определённых условий. Так, у Захаряна указано: если от европейского клуба поступает предложение от € 15 млн, то его отпускают. «Челси» именно столько и предложил.

Сделку курирует Рафаэла Пимента — девушка, которая сейчас руководит делами в агентстве Мино Райолы. Она крута: ведёт дела Генриха Мхитаряна и Эрлинга Холанда. Как это стало возможно? Цепочка ещё интереснее, чем кажется: агент Захаряна – Павел Андреев; у него есть помощник, который, как говорят, и помог установить контакт с Пиментой.

Агент Арсена – Павел Андреев, сказал «Чемпионату», что «всё очень близко».

Арсен Захарян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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