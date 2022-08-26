Арсен Захарян близок к переходу в «Челси»! Все подробности главного трансфера лета. LIVE
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Агент игрока уже сделал заявление. А мы скрестили пальцы.
Главная новость этого летнего трансферного окна – полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Челси»! Информацию «СЭ» уже подтвердил авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио – по его словам, «Динамо» получило официальное предложение от лондонского клуба. Бумаги пришли в московский офис накануне поздно вечером.
Что известно на данный момент?
- «Челси» готов активировать опцию выкупа – это пункт в контракте, который автоматически требует от клуба принять предложение от покупателя при соблюдении определённых условий. Так, у Захаряна указано: если от европейского клуба поступает предложение от € 15 млн, то его отпускают. «Челси» именно столько и предложил.
- Сделку курирует Рафаэла Пимента — девушка, которая сейчас руководит делами в агентстве Мино Райолы. Она крута: ведёт дела Генриха Мхитаряна и Эрлинга Холанда. Как это стало возможно? Цепочка ещё интереснее, чем кажется: агент Захаряна – Павел Андреев; у него есть помощник, который, как говорят, и помог установить контакт с Пиментой.
- Агент Арсена – Павел Андреев, сказал «Чемпионату», что «всё очень близко».
Арсен Захарян
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
За дальнейшим развитием событий следите в нашем онлайне!
Live Максим Пахомов
И ещё ночные подробности от нашего инсайдера Андря Панкова. Рассказывает, кто конкретно ведёт сделку!
01:59 Максим Пахомов
Если не до конца верите в трансфер – вы не одни. Вот реакция нашего автор Гриши Телингатера на главную новость лета:
Комментарии
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