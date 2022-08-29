10 топ-игроков сидят без работы! Среди них – легенда «Реала» и экс-звезда «Анжи»

1 сентября в пяти ведущих лигах Европы закроется трансферное окно. Это значит, что клубы, которым требуется усиление, продолжат поиски на рынке свободных агентов. Несмотря на то что новый сезон в большинстве европейских чемпионатов уже стартовал, есть немало игроков, способных подойти не только командам из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, но и клубам РПЛ. Рассказываем о ценных активах, ещё оставшихся на рынке.

Андреа Белотти, последний клуб: «Торино»

Самый дорогостоящий свободный агент по данным Transfermarkt (€ 20 млн). 28-летний форвард семь лет выступал за «Торино» и за это время забил 113 голов и сделал 28 результативных передач в 251 матче. В сезоне-2021/2022 на счету итальянца всего восемь мячей в 22 играх: он трижды выпадал из состава из-за травм бицепса бедра и малоберцовой мышцы.

Андреа Белотти Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

С большой долей вероятности Белотти перейдёт в «Рому», сделка на финальной стадии. По данным инсайдера Николы Скиры, форвард подпишет контракт до 2025 года с зарплатой € 3 млн в год. Стоит отметить, что «Ницца», «Монако» и «Галатасарай» делали итальянцу более выгодные предложения.

Аднан Янузай, последний клуб: «Реал Сосьедад»

Пять лет бельгийца в Сан-Себастьяне подошли к концу. Янузай провел 168 матчей за «Реал Сосьедад», забил 23 мяча и сделал 21 ассист. Когда-то один из самых перспективных игроков планеты к 27 годам так полностью и не реализовал свой потенциал и сейчас, похоже, отправится в США или Катар. По информации AS, бельгийцем интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее издание сообщало, что к Янузаю также было внимание со стороны «Вест Хэма» и «Эвертона».

Марсело, последний клуб: «Реал»

Легенда «Реала» и пятикратный победитель Лиги чемпионов может перейти в «Ниццу». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. Пока нет каких-либо деталей переговоров относительно срока контракта, но, учитывая высокую травматичность защитника в последние сезоны, договор может быть краткосрочным.

Марсело Фото: Denis Doyle/Getty Images

В сезоне-2021/2022 Марсело травмировался пять раз: дважды получал мышечную травму, болел коронавирусом, залечивал повреждение и имел проблемы с малоберцовой костью. На счету бразильца 18 игр в прошлом розыгрыше Примеры (811 минут).

Эдинсон Кавани, последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Кавани – 35, но заканчивать он не собирается. У форварда ещё есть мотивация играть в футбол, и он хочет делать это в Испании. Там в нём заинтересованы несколько клубов: «Вильярреал», «Валенсия», «Реал Сосьедад». Но уругваец, как и Марсело, тоже подвержен травмам: в сезоне-2021/2022 у него было повреждение, воспаление сухожилия, паховое растяжение и травма берцовой кости (всего пропустил 115 дней).

Скорее всего, Кавани окажется в Испании. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нападающий достиг устной договорённости с «Валенсией» – в ближайшее время должен быть подписан контракт на два года.

Эдинсон Кавани экс-форвард «Манчестер Юнайтед» «Не знаю, за какую команду буду играть. Нужно идти туда, где тебя хотят видеть. Есть несколько предложений, но пока ничего конкретного, чтобы я мог дать чёткий ответ. Почему я нахожусь в Мадриде? На это есть множество причин. Я здесь из-за семьи и для того, чтобы тренироваться, продолжать работу. Нужно немного подождать».

Хуан Мата, последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

34-летний испанец два года сидел в запасе «МЮ». Мата появлялся на поле так редко, что в футбольном мире про него забыли. Из-за обилия атакующих игроков «Юнайтед» он ушёл в тень и в сезоне-2021/2022 сыграл всего 12 матчей во всех турнирах (409 минут). За восемь лет в «Манчестер Юнайтед» Мата провёл за клуб 285 матчей, забил 51 гол, сделал 47 ассистов и выиграл четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В последнее время слухов о будущем испанца нет, но в начале лета его отправляли в МЛС.

Виллиан, последний клуб: «Коринтианс»

Две недели назад экс-игрок «Анжи» расторг контракт с бразильским клубом и сделал важное заявление: «Я отказываюсь от всего, что должен получить по своему контракту. Я знаю, что моя игра была не такой, как я ожидал, но я никогда не был футболистом, который забивает 20 или 30 голов за сезон». У Виллиана были проблемы с результативностью: за год он провёл 45 игр и отметился лишь одним голом и шестью ассистами. В среднем вингер проводил 61 минуту в каждом матче, что не так мало.

Виллиан Фото: Wagner Meier/Getty Images

Ожидается, что бразилец пополнит состав «Фулхэма». Лондонцы рассматривают Виллиана из-за травм Манора Соломона и Харри Уилсона.

Диего Коста, последний клуб: «Атлетико Минейро»

Если вы не знали, где Диего Коста пропадал с января 2021 года, то вот вам ответ. Покинув «Атлетико», он семь с половиной месяцев искал новую команду, а потом подписал контракт с «Атлетико Минейро». Там форвард пробыл пять месяцев, стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка страны, а также отметился пятью голами в 15 матчах. С января 2022-го Коста – свободный агент и вот-вот должен перейти в «Райо Вальекано», где воссоединится с Радамелем Фалькао, с которым играл вместе в «Атлетико» и «Челси».

Аарон Леннон, последний клуб: «Бёрнли»

Помните легенду «Тоттенхэма»? 35-летний вингер сыграл 364 матча за лондонский клуб, но последние сезоны выступал за «Бёрнли» с арендной командировкой на сезон в «Кайсериспор». В прошлом сезоне Леннон забил два гола в 28 матчах АПЛ, которые стали для него первыми с сезона-2018/2019. Насчёт будущего англичанина нет никаких сведений, однако не стоит исключать, что он уедет в Турцию ­– там любят возрастных звёздных игроков.

Джейсон Денайер, последний клуб: «Лион»

С 2018 года Денайер играл за «Лион». Он провёл 139 матчей за французский клуб, но в нынешнем сезоне оказался не нужен. Месяц назад журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник близок к подписанию контракта с «Торино», но этого до сих пор не произошло. Известно одно – 27-летний защитник намерен получить достаточно игрового времени, чтобы поехать на чемпионат мира — 2022 в Катаре в составе сборной Бельгии.

Серж Орье, последний клуб: «Вильярреал»

Девять месяцев Орье был игроком «Вильярреала». Там Серж провёл 24 матча (5 – в Лиге чемпионов) и занял с командой седьмое место в Примере. Сейчас ивуариец близок к возвращению в АПЛ. 24 августа он прошёл медосмотр для «Ноттингем Форест» и заключит с клубом контракт по системе «1+1». Английский клуб принял решение укрепить фланги обороны в связи с травмой ещё одного новичка – Омара Ричардса. Для «Ноттингем Форест», вернувшегося в этом году в АПЛ, Орье станет 19-м летним приобретением. Кстати, два года назад он мог перейти в «Спартак».