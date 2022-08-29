10 топ-игроков сидят без работы! Среди них – легенда «Реала» и экс-звезда «Анжи»

1 сентября в пяти ведущих лигах Европы закроется трансферное окно. Это значит, что клубы, которым требуется усиление, продолжат поиски на рынке свободных агентов. Несмотря на то что новый сезон в большинстве европейских чемпионатов уже стартовал, есть немало игроков, способных подойти не только командам из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции, но и клубам РПЛ. Рассказываем о ценных активах, ещё оставшихся на рынке.
Андреа Белотти, последний клуб: «Торино»
Самый дорогостоящий свободный агент по данным Transfermarkt (€ 20 млн). 28-летний форвард семь лет выступал за «Торино» и за это время забил 113 голов и сделал 28 результативных передач в 251 матче. В сезоне-2021/2022 на счету итальянца всего восемь мячей в 22 играх: он трижды выпадал из состава из-за травм бицепса бедра и малоберцовой мышцы.
Андреа Белотти
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
С большой долей вероятности Белотти перейдёт в «Рому», сделка на финальной стадии. По данным инсайдера Николы Скиры, форвард подпишет контракт до 2025 года с зарплатой € 3 млн в год. Стоит отметить, что «Ницца», «Монако» и «Галатасарай» делали итальянцу более выгодные предложения.
Аднан Янузай, последний клуб: «Реал Сосьедад»
Пять лет бельгийца в Сан-Себастьяне подошли к концу. Янузай провел 168 матчей за «Реал Сосьедад», забил 23 мяча и сделал 21 ассист. Когда-то один из самых перспективных игроков планеты к 27 годам так полностью и не реализовал свой потенциал и сейчас, похоже, отправится в США или Катар. По информации AS, бельгийцем интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее издание сообщало, что к Янузаю также было внимание со стороны «Вест Хэма» и «Эвертона».
Марсело, последний клуб: «Реал»
Легенда «Реала» и пятикратный победитель Лиги чемпионов может перейти в «Ниццу». Об этом сообщает итальянский инсайдер Николо Скира. Пока нет каких-либо деталей переговоров относительно срока контракта, но, учитывая высокую травматичность защитника в последние сезоны, договор может быть краткосрочным.
Марсело
Фото: Denis Doyle/Getty Images
В сезоне-2021/2022 Марсело травмировался пять раз: дважды получал мышечную травму, болел коронавирусом, залечивал повреждение и имел проблемы с малоберцовой костью. На счету бразильца 18 игр в прошлом розыгрыше Примеры (811 минут).
Эдинсон Кавани, последний клуб: «Манчестер Юнайтед»
Кавани – 35, но заканчивать он не собирается. У форварда ещё есть мотивация играть в футбол, и он хочет делать это в Испании. Там в нём заинтересованы несколько клубов: «Вильярреал», «Валенсия», «Реал Сосьедад». Но уругваец, как и Марсело, тоже подвержен травмам: в сезоне-2021/2022 у него было повреждение, воспаление сухожилия, паховое растяжение и травма берцовой кости (всего пропустил 115 дней).
Скорее всего, Кавани окажется в Испании. Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что нападающий достиг устной договорённости с «Валенсией» – в ближайшее время должен быть подписан контракт на два года.
«Не знаю, за какую команду буду играть. Нужно идти туда, где тебя хотят видеть. Есть несколько предложений, но пока ничего конкретного, чтобы я мог дать чёткий ответ. Почему я нахожусь в Мадриде? На это есть множество причин. Я здесь из-за семьи и для того, чтобы тренироваться, продолжать работу. Нужно немного подождать».
Хуан Мата, последний клуб: «Манчестер Юнайтед»
34-летний испанец два года сидел в запасе «МЮ». Мата появлялся на поле так редко, что в футбольном мире про него забыли. Из-за обилия атакующих игроков «Юнайтед» он ушёл в тень и в сезоне-2021/2022 сыграл всего 12 матчей во всех турнирах (409 минут). За восемь лет в «Манчестер Юнайтед» Мата провёл за клуб 285 матчей, забил 51 гол, сделал 47 ассистов и выиграл четыре трофея (Лигу Европы, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок Англии). В последнее время слухов о будущем испанца нет, но в начале лета его отправляли в МЛС.
Виллиан, последний клуб: «Коринтианс»
Две недели назад экс-игрок «Анжи» расторг контракт с бразильским клубом и сделал важное заявление: «Я отказываюсь от всего, что должен получить по своему контракту. Я знаю, что моя игра была не такой, как я ожидал, но я никогда не был футболистом, который забивает 20 или 30 голов за сезон». У Виллиана были проблемы с результативностью: за год он провёл 45 игр и отметился лишь одним голом и шестью ассистами. В среднем вингер проводил 61 минуту в каждом матче, что не так мало.
Виллиан
Фото: Wagner Meier/Getty Images
Ожидается, что бразилец пополнит состав «Фулхэма». Лондонцы рассматривают Виллиана из-за травм Манора Соломона и Харри Уилсона.
Диего Коста, последний клуб: «Атлетико Минейро»
Если вы не знали, где Диего Коста пропадал с января 2021 года, то вот вам ответ. Покинув «Атлетико», он семь с половиной месяцев искал новую команду, а потом подписал контракт с «Атлетико Минейро». Там форвард пробыл пять месяцев, стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка страны, а также отметился пятью голами в 15 матчах. С января 2022-го Коста – свободный агент и вот-вот должен перейти в «Райо Вальекано», где воссоединится с Радамелем Фалькао, с которым играл вместе в «Атлетико» и «Челси».
Аарон Леннон, последний клуб: «Бёрнли»
Помните легенду «Тоттенхэма»? 35-летний вингер сыграл 364 матча за лондонский клуб, но последние сезоны выступал за «Бёрнли» с арендной командировкой на сезон в «Кайсериспор». В прошлом сезоне Леннон забил два гола в 28 матчах АПЛ, которые стали для него первыми с сезона-2018/2019. Насчёт будущего англичанина нет никаких сведений, однако не стоит исключать, что он уедет в Турцию – там любят возрастных звёздных игроков.
Джейсон Денайер, последний клуб: «Лион»
С 2018 года Денайер играл за «Лион». Он провёл 139 матчей за французский клуб, но в нынешнем сезоне оказался не нужен. Месяц назад журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник близок к подписанию контракта с «Торино», но этого до сих пор не произошло. Известно одно – 27-летний защитник намерен получить достаточно игрового времени, чтобы поехать на чемпионат мира — 2022 в Катаре в составе сборной Бельгии.
Серж Орье, последний клуб: «Вильярреал»
Девять месяцев Орье был игроком «Вильярреала». Там Серж провёл 24 матча (5 – в Лиге чемпионов) и занял с командой седьмое место в Примере. Сейчас ивуариец близок к возвращению в АПЛ. 24 августа он прошёл медосмотр для «Ноттингем Форест» и заключит с клубом контракт по системе «1+1». Английский клуб принял решение укрепить фланги обороны в связи с травмой ещё одного новичка – Омара Ричардса. Для «Ноттингем Форест», вернувшегося в этом году в АПЛ, Орье станет 19-м летним приобретением. Кстати, два года назад он мог перейти в «Спартак».
- 29 августа 2022
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