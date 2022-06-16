Чемпион мира стал лишним на «Олд Траффорд». Но карьеру Маты прикончил не трансфер в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» подтвердил расставание с полузащитником Хуаном Матой. 34-летний испанец покидает красную часть Манчестера после восьми лет в команде, с которой он взял два локальных кубка и стал победителем Лиги Европы. Клуб и отдельные футболисты очень по-доброму попрощались со скромнягой, который всегда ставил интересы коллектива выше собственных, но у фанатов «МЮ» и всего английского футбола инфоповод вызвал смешанные чувства.

Пост английского журналиста Зака Лоуи в «Твиттере» отлично объясняет природу дилеммы: «Хуан Мата провёл восемь лет в «Манчестер Юнайтед» и два с половиной года в «Челси». По какой-то причине у меня стойкое ощущение, что всё было наоборот». Новость о расставании манкунианцев с игроком не вызвала бурной реакции по простой причине: многие успели забыть, что Мата вообще ещё на контракте с «красными дьяволами».

В истории «МЮ» Хуан останется всего лишь одним из многих футболистов периода безвременья после ухода сэра Алекса Фергюсона. В фольклоре «Челси» Мата занимает гораздо более значимое место: 10 лет назад именно его подача на Дидье Дрогба на 88-й минуте финала Лиги чемпионов в Мюнхене спасла для синих главный матч эпохи Романа Абрамовича. Воспоминания фанатов лондонцев об испанском плеймейкере – это коктейль из приятной ностальгии и сожалений о том, чего так и не случилось.

Мата принёс тренды в «Челси»

Мата должен был занять центральное место в будущем «Челси» после ухода Дрогба, Фрэнка Лэмпарда и Джона Терри, но вышло иначе. Через полтора года после триумфа в Лиге чемпионов Хуан покинул «Стэмфорд Бридж». Иронично, что испанца слил архитектор первых успехов синих с Дрогба, Лэмпардом и Терри – Жозе Моуринью.

Хуан Мата с трофеем Лиги чемпионов Фото: Getty Images

Португалец вернулся в «Челси» в июне 2013 года, когда Мата закончил второй сезон подряд с наградой лучшему игроку клуба по версии фанатов. В отличие от предыдущей кампании, на этот раз к оценке болельщиков присоединились другие футболисты синих, а Профессиональная футбольная ассоциация Англии включила его в символическую сборную.

Игровой стиль и телосложение Хуана отличались от качеств типичного полузащитника Моуринью – вроде универсальности и работоспособности Лэмпарда или сумасшедшей физики Майкла Эссьена – но большинство всё же предполагало, что испанцу найдётся место в планах Особенного. Ведь он слишком хорош, так ведь? И футбол эволюционировал за время отсутствия Жозе в Лондоне.

Хуан Мата и Жозе Моуринью Фото: Getty Images

«Барселона» только-только собрала мешок трофеев с Пепом Гвардиолой, а мотором той команды была кучка мелких техничных полузащитников – намного больше похожих на Мату, чем на Эссьена. Сборная Испании в тот период выиграла два Евро и чемпионат мира, подкинув футбольному миру идею: методично раскатывать соперников – неплохой путь к победе. Хуан был периферийным игроком той национальной команды, но тогда казалось, что исполнители с набором качеств Маты будут править.

Очередная жертва Жозе

Мир вокруг него может меняться, но Моуринью упрямо остаётся прежним (хотя становится чуть раздражительнее и седее, чем в бурные молодые годы). Плевать на тактическую эволюцию, только что назначенный в «Челси» Жозе с ходу начал прессовать любимого плеймейкера «Стэмфорд Бридж».

«В данный момент Оскар — мой 10-й номер, и, если кто-нибудь скажет мне, что Оскар не был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне, я не соглашусь. Я должен доказать болельщикам, что я всё ещё хорош. Теперь [Мата] должен сделать то же самое», — сказал Жозе в сентябре 2013 года. Карьера Оскара в «Челси» закончилась так же неожиданно, как у испанца, но в первой половине сезона после прихода Моуринью он плотно задвинул Мату на скамейку.

Наблюдать за затуханием Хуана было грустно, но ещё печальнее – видеть досаду на его лице после обидных замен. Два с половиной сезона хавбека на «Стэмфорд Бридж» напоминали американские горки, но испанец стабильно выходил на поле с улыбкой. Он вызывал симпатии не только сумасшедшими проникающими передачами, но и неизменным позитивным настроем – полузащитнику нравилось творить на поле, и радостный вайб передавался на трибуны.

Из-за этого метаморфоза в Мате после прихода Моуринью выглядела даже более зловеще. В первый день 2014 года «Челси» играл на выезде с «Саутгемптоном», а Хуан уступил место на поле Оскару. Испанец блёкло провёл тайм, так же вяло начал вторую половину и вынудил Жозе выпустить на позицию плеймейкера своего нового любимчика – раздосадованный хавбек понуро затрусил к боковой линии и уступил место конкуренту. Бразилец всего через пару минут зарядил в штангу, а до конца встречи оформил «гол+пас».

Хуан Мата и Оскар Фото: Getty Images

Оскар и Моуринью выжили Мату со «Стэмфорда» – ещё до конца месяца Хуан перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 44,7 млн. По данным Transfermarkt, на тот момент дороже испанца «красным дьяволам» обошёлся только Рио Фердинанд, за английского защитника манкунианцы отвалили на € 1,3 больше. Ещё совсем недавно считавшийся незаменимым полузащитник ушёл из-за ненужности.

Спад Маты в «Манчестер Юнайтед» и закат «десятки»

В последние годы было много дискуссий о футболистах, чей талант проглядели в «Челси» – у Мохамеда Салаха, Кевина Де Брёйне и Ромелу Лукаку после ухода из лондонской команды были куда более успешные сезоны. Мата в период выступлений за синих был популярнее всех троих вместе взятых, но со временем его уход стал восприниматься гораздо менее трагично. Причина очевидна: в «Манчестер Юнайтед» Хуан сверкал только редкими вспышками.

С эпохи гегемонии «Барсы» и сборной Испании многое изменилось, футболисты с набором скиллов, как у Маты, больше не управляют игрой. Произошло как раз обратное. Классический 10-й номер (Хуан – архетипичный образец) постоянно фланирует в финальной трети поля в поисках пары свободных метров и выжидает идеальный момент для убийственного паса, отрезающего всю оборону – теперь это вымирающий вид. Пространство и время, необходимые олдскульному плеймейкеру, стали дефицитными товарами.

Хуан Мата на скамейке запасных «МЮ» Фото: Getty Images

Влияние «Барселоны» и Испании конца нулевых и начала 10-х не сводилось к удушению соперников через тотальное владение. После потерь команды Гвардиолы и составы сборной, находящиеся под большим влиянием «блауграны» Пепа, старались как можно быстрее забрать мяч обратно. Если этого не удавалось сделать в течение пяти секунд, игроки отступали в компактную оборону.

Юрген Клопп из «Ливерпуля» и другие современные тренеры переняли эту фишку, но выкрутили интенсивность давления за все мыслимые пределы. Появилось понятие «контрпрессинга» или «гегенпрессинга», применительно к командам Клоппа. В 2016 году Юрген идеально объяснил, почему футболисты профиля Маты больше не сверкают, как раньше.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля» «Гегенпрессинг позволяет забрать мяч ближе к воротам соперника. В такой ситуации всего один пас отделяет вас от по-настоящему острого момента. Ни один плеймейкер в мире не может быть так же хорош, как качественный гегенпрессинг, именно поэтому он так важен».

Мата признаёт перемены, но остаётся неисправимым романтиком. «Я понимаю, что футбол изменился. Когда мы побеждали с Испанией, все старались копировать наш стиль, но мы были лучшими. Знаю, сейчас люди уверены: футбол стал более физическим, быстрым, интенсивным. Это происходит не только в «Юнайтед». Но я всё же чувствую, что главное неизменно: принятие решений, чтение игры, скорость мышления и качество исполнения остаются ключевыми скиллами. Я бы хотел иметь вокруг таких партнёров. На месте любого тренера я бы никогда не изменил этому приоритету», – рассказал Хуан в интервью The Athletic за пару месяцев до ухода с «Олд Траффорд».

«У нас были разные векторы развития, разные типы тренеров, это факт. Возможно, мой стиль футбола не на 100 процентов соответствовал их стилю. Кто знает, если бы пять лет назад в «Манчестер Юнайтед» пришёл кто-то другой, тренер, чьё представление об игре полностью соответствовало моим качествам, возможно, мы бы вели другой разговор», – рассуждает испанец.

В его тезисах кроется очевидное противоречие: за эти годы через «Олд Траффорд» прошло несколько коучей, но ни один из них не решился строить игру вокруг низкорослого технаря.

Полузащитник не готов признать, что «десятка» навсегда ушла в прошлое. По слухам, «МЮ» предлагал испанцу неигровую роль в клубе, но 34-летний футболист не собирается заканчивать с футболом – он открыт к предложениям и от других работодателей в Премьер-лиге. Любому нейтральному зрителю будет приятно, если Мата найдёт правильную команду и снова раздаст жары на английских полях, но прогресс не стоит на месте, а Хуан, похоже, безнадёжно отстал.