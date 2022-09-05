«Это катастрофа!» Любимый тренер болельщиков «Спартака» жёстко проваливается в Германии

Весной 2021 года «Спартак» во главе с Доменико Тедеско завершил сезон на втором месте в РПЛ и получил место в квалификации Лиги чемпионов. Но было понятно, что в самый престижный клубный турнир Европы красно-белые войдут с новым тренером, поскольку немец заранее уведомил, что покидает команду. Тедеско вернулся на родину и в конце 2021-го возглавил амбициозный «РБ Лейпциг».

Как «Лейпциг» играет в нынешнем сезоне

До прихода Доменико команда находилась в тяжёлом положении — 11-е место по прошествии 14 туров. «Лейпциг» заметно прибавил после тренерской перестановки и в конце сезона вскарабкался на четвёртую строчку в таблице. Помимо этого, команда обыграла «Фрайбург» в финале Кубка Германии — судьбу трофея решила серия пенальти. А Тедеско навсегда вписал своё имя в историю «Лейпцига», ведь именно под его руководством клуб завоевал первый трофей в своей истории.

Летом руководство «Лейпцига» потратило почти € 60 млн на укрепление состава. Из «Хоффенхайма» заполучили флангового защитника Давида Раума (€ 26 млн), вернули нападающего Тимо Вернера (€ 20 млн), провалившегося в Англии, укрепили центр поля футболистом сборной Австрии Ксавером Шлагером (€ 12 млн). А в самом конце трансферного окна арендовали у «ПСЖ» центрального защитника Абду Диалло, в договоре есть опция выкупа. Логично, что в такой ситуации боссы «Лейпцига» рассчитывали на успешное выступление, но пока у команды большие проблемы.

«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» — 4:0 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

В этом сезоне команда Тедеско провела уже семь матчей:

«РБ Лейпциг» — «Бавария» — 3:5. Чемпион Германии завоевал Суперкубок страны, но немного расслабился в концовке. «Бавария» забила три мяча ещё в первой половине, а до 77-й минуты выигрывала со счётом 4:1.

«Штутгарт» — «РБ Лейпциг» — 1:1. Хозяева с большим трудом сохранили место в Бундеслиге по итогам прошлого сезона. «Лейпциг» нанёс 28 ударов (9 — в створ), но не победил.

«РБ Лейпциг» — «Кёльн» — 2:2. Вернер отметился голом в первом же матче после возвращения, но хозяева не удержали победу. Второй тайм «быки» провели в меньшинстве и при счёте 2:1 забили в свои ворота.

«Унион» — «РБ Лейпциг» — 2:1. Гости забили уже при счёте 0:2 — отличился защитник Вилли Орбан. «Лейпциг» нанёс 16 ударов, но в створ попал всего три раза.

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 2:0. Первая победа команды в новом сезоне Бундеслиги. Оба мяча забил Кристофер Нкунку, второй — с пенальти на последних минутах.

«Тевтония Оттензен» — «РБ Лейпциг» — 0:8. Команда Тедеско легко прошла первый раунд Кубка Германии, Вернер оформил хет-трик.

«Айнтрахт» — «РБ Лейпциг» — 4:0. Пожалуй, худший матч команды Тедеско в этом сезоне. Гости за всю игру не нанесли ни одного (!) удара в створ ворот.

По итогам пяти туров «быки» набрали всего пять очков. Это был бы худший старт команды в Бундеслиге, если бы не прошлый сезон. Тогда «Лейпциг» под руководством Джесси Марша набрал всего четыре очка, а в декабре его заменили на Тедеско. Не повторит ли Доменико судьбу предшественника?

Сколько очков набирал «РБ Лейпциг» по итогам пяти туров за последние семь сезонов

Сезон Тренер Кол-во очков после пяти туров Итоговое место 2016/2017 Ральф Хазенхюттль 9 2-е 2017/2018 Ральф Хазенхюттль 7 6-е 2018/2019 Ральф Рангник 8 3-е 2019/2020 Юлиан Нагельсман 13 3-е 2020/2021 Юлиан Нагельсман 13 2-е 2021/2022 Джесси Марш 4 4-е 2022/2023 Доменико Тедеско 5 ?

У Доменико непростая задача, ведь впереди у команды тяжёлый домашний матч с Дортмундом, затем — выезд к другой «Боруссии». А ведь клуб из Мёнхенгладбаха проиграл всего один матч в этом сезоне. Плюс «Лейпциг» ждут матчи в Лиге чемпионов, первый — уже 6 сентября с донецким «Шахтёром».

Что сказал Тедеско после сокрушительного поражения во Франкфурте

После крайне неудачного матча во Франкфурте Тедеско не скрывал своего разочарования: «Мы потерпели заслуженное поражение. Можно говорить, что нам не повезло во встречах со «Штутгартом» или «Унионом», но сегодня в первом тайме моей команды просто не было на поле. Честно говоря, она играла без должного уровня агрессии. Футболисты очень быстро теряли мяч. Конечно, стоит отдать должное сопернику, но мы были просто ужасны. Это катастрофа! Если вы играете по разным схемам, но при этом ничего не меняется в лучшую сторону, значит, дело в менталитете. В футболе, как и в жизни, ничего не происходит само собой, нужно прикладывать усилия. Я очень разочарован. Лигой чемпионов можно наслаждаться только тогда, когда дела у вас идут хорошо. Сейчас это невозможно. Мы должны сделать правильные выводы».

Атакующий полузащитник «быков» Эмиль Форсберг солидарен с тренером: «Если мы хотим побеждать, нужно выигрывать единоборства. Необходимо показывать интенсивный и скоростной футбол. Сегодня мы играли безобразно, выглядели плохо в каждом аспекте. Наша команда полностью заслужила это поражение. Мы должны понять, что делать дальше».

Эмиль Форсберг Фото: Ronny Hartmann/Getty Images

А чемпион мира Лотар Маттеус считает, что у «Лейпцига» проблемы с командными взаимодействиями: «В составе «Лейпцига» много эгоистичных футболистов. Это не способствует улучшению командной игры. Постоянно кто-то чем-то недоволен. Так матчи не выигрывают», — Лотар Маттеус.

После игры во Франкфурте появилась информация о возможном увольнении Тедеско. По информации Sport Bild, руководство ставит перед командой серьёзные задачи, а она пока им не соответствует. Сейчас бывший тренер «Спартака» рискует остаться без работы в Германии. Подобная информация была пару недель назад, однако тогда клуб выразил поддержку главному тренеру. Сейчас уже понятно, что ближайшие матчи станут определяющими для Тедеско. Вряд ли боссы «Лейпцига» хотят ловить флешбэки из первой половины прошлого сезона.