Бывшие топ-тренеры РПЛ проваливаются в Германии! Тедеско рискует потерять работу

У него и Шварца ни одной победы на двоих за восемь матчей!

С нового сезона в Бундеслиге практикуют сразу два главных тренера с положительным опытом работы в РПЛ. Доменико Тедеско после «Спартака» возглавил «РБ Лейпциг», а Сандро Шварц поменял московское «Динамо» на «Герту». Но старт чемпионата Германии они синхронно провалили. Рассказываем, что происходит.

Доменико Тедеско, «РБ Лейпциг»

Вторая половина прошлого сезона обнадёжила фанатов. Тедеско принял команду в декабре и выдал приличную статистику: 19 побед, шесть ничьих и всего пять поражений. В результате «РБ Лейпциг» добрался до полуфинала Лиги Европы, финишировал четвёртым в Бундеслиге да к тому же взял Кубок Германии.

Новый сезон «Лейпциг» открыл матчем за Суперкубок с «Баварией». Сенсации не случилось – мюнхенцы расправились с командой Тедеско со счётом 5:3. Чемпион страны вёл 4:1, но немного расслабился и чуть не упустил победу. Дальше дела «быков» только ухудшались.

Доменико Тедеско Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

В стартовом туре «РБ Лейпциг» не смог переиграть «Штутгарт» (1:1), чудом не вылетевший из Бундеслиги парой месяцев ранее (от стыков спаслись только по дополнительным показателям). После была упущенная победа над «Кёльном» (2:2). Парни Тедеско дважды вели в счёте, но умудрились получить красную и забить в свои ворота. А в 3-м туре «Лейпциг» и вовсе проиграл «Униону» (1:2), владея преимуществом по ходу всего матча.

По информации авторитетного немецкого издания Bild, у руководства возникли вопросы к Тедеско относительно результатов на старте сезона. Источник утверждает, что под Доменико «закачалось кресло». Но как минимум до матча следующего тура с «Вольфсбургом» никаких изменений в клубе не планируется. Специалист получил шанс исправить ситуацию.

Сандро Шварц, «Герта»

Шварц тоже качественно поработал в России: завоевал с московским «Динамо» бронзовые медали и достиг финала Кубка России. В межсезонье немец вернулся на родину и возглавил «Герту». Несмотря на месяц совместной работы на сборах, пока ситуация выглядит плачевно для него и команды.

Сандро Шварц Фото: Martin Rose/Getty Images

Берлинцы вылетели из Кубка Германии, проиграв «Айнтрахту» из второй Бундеслиги. «Герта» вела после первого тайма со счётом 2:0, но расслабилась, растеряла всё преимущество и проиграла в серии пенальти. Затем случилось поражение от «Униона» (1:3) в 1-м туре чемпионата Германии. Соперник «Герты» контролировал ход матча, а единственный гол футболисты Шварца забили только в концовке. Одного попадания в створ хватило «Айнтрахту» из Франкфурта, чтобы разделить с «Гертой» очки (1:1). А завершил неудачный отрезок матч с мёнхенгладбахской «Боруссией», в котором «Герта» вновь проиграла (0:1).

Не клеится пока в Германии и у сбежавшего из ЦСКА нападающего Чидеры Эджуке. За четыре матча он провёл на поле 211 минут без результативных действий. В активе Эджуке лишь забитый пенальти в проигранной кубковой встрече.