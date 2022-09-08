Поставили на уши всю Европу. Что в этом сезоне ждёт самую дерзкую команду прошлой ЛЧ

Все мы помним успех тираспольского «Шерифа» в прошлогодней Лиге чемпионов. Дебютант группового этапа в статусе аутсайдера сначала дома обыграл донецкий «Шахтёр» (2:0), а затем сотворил, пожалуй, главную сенсацию турнира – на «Бернабеу» победил «Реал» (2:1) – будущего обладателя трофея ЛЧ. Главный ньюйсмейкер прошлого лигочемпионского сезона хотел пошуметь и в этом, но кое-что в успехах команды изменилось. Да, «Шериф» вновь стал чемпионом Молдавии, но команда не прошла квалификацию ЛЧ и остановилась в третьем раунде, проиграв «Виктории» (1:2, 1:2).

Вылет из еврокубков эти поражения не означали, но для попадания в группу Лиги Европы команда должна была побеждать «Пюник». Оба матча закончились нулевой ничьей, а в серии пенальти благодаря единственному гражданину Молдавии в составе – вратарю Дмитрию Челяднику – «Шериф» прошёл дальше. Голкипер отразил четыре из шести послематчевых 11-метровых! Видео этой серии в одной из соцсетей местных медиа за пару дней набрало более трёх миллионов просмотров.

Сам Челядник – один из немногих, кто остался в тираспольской команде с момента выступления в Лиге чемпионов. Почти все, кто побеждал «Реал», ушли:

Основной голкипер того розыгрыша грек Гиоргиос Атанасиадис, которого с игры в Мадриде не пробил ни Бензема, ни Винисиус, вернулся из аренды в родной АЕК.

Автор победного гола в той встрече Себастьен Тилль, который ранее успел отыграть восемь матчей за «Тамбов», перешёл в немецкую «Ганзу».

Бразилец Фернандо Костанца пока травмирован и после перехода в «Крылья Советов», увы, в РПЛ за самарцев ещё не выходил.

Лучше всех пока дела обстоят у забившего «Шахтёру» и «Интеру» Адама Траоре: за «Ференцварош» Черчесова он положил 11 голов в 13 встречах.

Коллега Станислава Саламовича, Юрий Вернидуб, вернулся на Украину, где тренирует «Кривбасс».

Сейчас же «Шерифом» руководит хорват Степан Томас, имеющий, помимо выигранных трофеев в родном и турецком чемпионатах (вместе с «Фенербахче» и «Галатасараем») в качестве игрока, два титула с «Рубином» (2008 и 2009). Карьера тренера у него пока только начинается. До «Шерифа» он пару лет работал с середняками турецкой лиги.



Пока неясно, что у Томаса и «Шерифа» получится в Лиге Европы. Хорват всего лишь третий месяц рулит командой, основной состав которой ещё предстоит наиграть. За восемь матчей текущей еврокампании команда забила мало (четыре мяча), но и мало пропустила (тоже четыре). Возможно, это не так уж и плохо.

Матч «Шерифа» Фото: Getty Images

Кажется, тактика на этот еврокубковый сезон у «Шерифа» будет похожа на прошлогоднюю – играть с фаворитами группы от обороны. Действовать первым номером с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом Сосьедад» практически нереально. Но грамотно обороняться и искать шанс в контратаках – проверенный метод. «Шахтёр» с «Мадридом» подтвердят. А сегодня в 22:00 по московскому времени «Шериф» сыграет с «Омонией» – думается, это неплохой шанс взять очки уже в стартовом матче группового этапа Лиги Европы.