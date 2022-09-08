«Баварии» хорошо и без Левандовского. Убрали итальянского топа на классе

«Группа смерти» в действии. В 1-м туре Лиги чемпионов встретились «Интер» и «Бавария». Ждали победы мюнхенцев? Вы были правы!

«Бавария» начала оправдывать статус фаворита с первых же минут. Мюнхенцы насели на ворота «Интера», причём завершителем атак внезапно оказался Йозуа Киммих, который дважды за минуту проверил Андре Онану издали.

«Интеру» при таком сценарии оставалось только контратаковать, чем команда Симоне Индзаги и занялась. После первой десятиминутки «Бавария» слишком поверила в себя, и на некоторое время хозяева даже завладели преимуществом. «Интер» смотрелся бодрее, здорово отбирал мяч и много двигался. Но продлилось это недолго. Как только вспышка закончилась, «Бавария» продолжила давить и заставила Онану включаться.

«Интер» — «Бавария» Фото: Inter/Inter via Getty Images)

Вряд ли Индзаги не ожидал, что у «Баварии» будет игровое преимущество, но кое-что его наверняка пугало: «Интер» давал сопернику бить и никак не накрывал мюнхенцев. Результат — гол «Баварии». Причём забит он был в нетипичном для этого матча стиле. Вместо привычной обороны в низком блоке защитники «Интера» оказались высоко. Киммих это заметил и забросил на Лероя Зане, а тот обвёл Онану и покатил в пустые.

Ярких вспышек, как в начале, у «Интера» в первом тайме больше не было. Статистика красноречива: 57 процентов владения мячом у «Баварии», преимущество по ударам — 14:5 (9:1 — в створ).



На второй тайм «Интер» вышел со свежими силами и попёр вперёд. Команда Индзаги быстро создала два момента, один из которых имел все шансы закончиться голом, но Эдин Джеко пробил прямо в Мануэля Нойера.

А потом в игре добавилось веселья. Сначала Нойер вспомнил молодость и заложил пару финтов, а потом Киммих грозно заорал на оставшегося без мяча Лаутаро Мартинеса. Аргентинец повёлся и пошёл пихаться, пока Йозуа занимался своими делами с максимально безразличным лицом. Ещё один хайлайт: ошибка Онаны, который не смог поймать лёгкий мяч и чуть не уронил его в ворота — спасла штанга.

«Баварии» счёт 1:0 явно надоел, поэтому она снова показала класс. Зане и Кингсли Коман устроили такую карусель, что у Данило Д’Амброзио закружилась голова и он срезал в свои. Действительно красивый автогол!

Второй гол на время отправил «Интер» в нокаут. «Бавария» куражилась и была близка к третьему мячу, но начала усложнять атаки до безобразия. «Интер» же пришёл в себя ближе к концовке и даже создал несколько моментов. Лучший был у Хоакина Корреа, которому оставалось попасть в угол после обреза защитника. Но он простил. В итоге «Интер» так и не сообразил гол. Заслуженная и ожидаемая победа «Баварии».



«Бавария» в этом матче снова доказала, что ей хорошо и без Роберта Левандовского. Креатив при построении атак никуда не делся, а в некоторых моментах, видимо, даже возрос — раз соперник готов забивать в свои. Победить «Интер» в гостях на классе — это в любом случае элитный результат.