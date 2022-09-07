«Ливерпуль» ждёт встреча с очень неудобным соперником. Онлайн 1-го тура Лиги чемпионов

Привет, друзья! Накануне завершился первый игровой день, а уже сегодня, 7 сентября, стартует второй.



В 19:45 мск состоятся два матча. «Аякс», распродавший летом футболистов на внушительные деньги, встретится с «Рейнджерс». А победитель Лиги Европы сразится со «Спортингом», который в прошлом сезоне вышел в плей-офф ЛЧ.



В 22:00 состоятся сразу шесть матчей. Особенно привлекают встречи с участием «Интера» с «Баварией» и «Наполи» с «Ливерпулем». Английский клуб три раза играл в Неаполе и не одержал там ни одной победы. Более того, «Ливерпуль» ни разу не забил на юге Италии. Как будет на этот раз?



Помимо этого, нас ждут первые матчи «Барселоны», «Атлетико», «Тоттенхэма». И не забудем о «Байере», где находится российский вратарь Андрей Лунёв. Правда, пока он травмирован. Присоединяйтесь к нашему онлайну Лиги чемпионов — будет интересно!