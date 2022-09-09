Основной ли Кержаков и что с Одоевским? Главные вопросы по вратарям «Зенита»

При большом выборе почти во всех линиях у «Зенита» не всё так очевидно с вратарями. Удивительная история – сезон длится два месяца, но за это время у Питера сыграли три голкипера. Сначала место в основном составе получил Даниил Одоевский. Всё шло неплохо до 4-го тура, потом 19-летний юноша словил красную карточку в матче с «Ахматом», а дальше – травму. У Семака оставалось две опции: Кержаков или Иван. Играть стал первый – тем самым тренер показал, кто в его понимании на данный момент является альтернативой. Логично: у россиянина большой опыт, и тренер ему доверяет. Но и бразилец получил шанс – в кубковой игре с «Факелом». Семак также остался доволен его действиями.

Поэтому встаёт логичный вопрос: что будет дальше?

По моей информации, нынешние настроения внутри команды особенно не поменялись. Одоевский по-прежнему воспринимается как основной голкипер, у которого сейчас небольшие проблемы. А именно – совсем недавно он избавился от мышечного повреждения. Тренерский и медицинский штабы предпочитают не торопиться с возвращением и ждут лучшего момента. Но как только Даниил будет готов, он появится в основе.

Даниил Одоевский Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В первую очередь это продиктовано классной предсезонной работой, где Даниил был лучше остальных. Ещё в первой части года он дебютировал в основе и постепенно получил нужный опыт. У него нет явных вратарских минусов, а уверенность постепенно приходит.

Теперь к Михаилу Кержакову. Он заиграл в воротах после того самого удаления. За 4,5 матча – два пропущенных мяча. По одному от ЦСКА и «Спартака». Очень неплохой результат. Хоть Кержаков и не молодеет, его плюсы с ним – в первую очередь хорошая игра ногами. Это важно для нынешнего «Зенита»: вратарь должен начинать атаки через ближнего и обходиться без явных ошибок. При этом старая проблема у Кержакова никуда уже не делась – это отсутствие стабильности. Едва ли Михаил способен провести весь сезон ровно. А вот отрезки – вполне. Именно поэтому в перспективе сезона он остаётся вторым. Косвенно это недавно подтвердил Семак.

Сергей Семак главный тренер «Зенита» «На вратарской позиции у нас хорошая конкуренция. Начал Даниил, но, что касается Миши, сейчас он смотрится уверенно. Здесь кто сильнее, тот и играет. На сегодняшний день игра Михаила надёжна, он заслуженно начинает матчи в стартовом составе. Что будет дальше — посмотрим, всё зависит от конкуренции. Кто её выигрывает, тот и играет».

Семак дал чёткий посыл: пока Михаил в порядке, играть будет он. Однако без гарантий, что это место ему даётся надолго.

Третьей опцией на сезон станет Иван. Мы увидели его в игре с «Факелом», по итогам которой можно сделать несколько выводов. Бразилец хорош на выходах, на линии, но не так эффективен в игре ногами. А это важно для нынешней структуры игры. В этом компоненте трудно быстро прибавить. Плюс лимит. Так что едва ли он претендент на место в основе.

У «Зенита» была возможность усилить вратарскую позицию летом. Но клуб решил не размениваться на промежуточные варианты, а забрать Матвея Сафонова из «Краснодара» сейчас очень сложно. Так что пока – вера в Одоевского. И только от него зависит, насколько она будет долгой.