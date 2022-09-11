Новичок «Спартака» сильнее многих его защитников. Мевля достойно заменит Жиго?

Миха Мевля вернулся в Россию. 32-летний центральный защитник заключил со «Спартаком» контракт по схеме «1+1». Опция продления соглашения будет автоматически активирована, если словенец проведёт как минимум 90% матчей. Словенец перешёл в московскую команду на правах свободного агента и ради трансфера согласился на существенное понижение зарплаты (40%). Очевидно, что переход экс-защитника «Зенита», «Сочи» и «Ростова» в «Спартак» вызывает массу вопросов. Пробуем разобраться, зачем нужен Мевля красно-белым и в чём его сильные и слабые стороны.
После России Мевля уехал в Турцию. Там Миха провалился
Летом 2021 года защитник уехал в Турцию после пяти лет в России. Там Миха подписал трёхлетний контракт с «Аланьяспором», но закрепиться в основе не смог. В сезоне-2021/2022 словенец сыграл 16 матчей (чемпионат и Кубок Турции) из 43 возможных, в среднем выходя на 71 минуту в каждой игре.
«Это новый опыт для меня. Я очень рад быть здесь. Я хорошо знаю Турцию и слышал много хороших отзывов об этом клубе. Мне не терпится сыграть перед нашими болельщиками. Никто не должен сомневаться, что я сделаю всё, чтобы они были счастливы. Я полностью сконцентрирован на работе».
В этом сезоне дела у Мевли ухудшились: он провёл пять матчей в запасе, а в конце августа был отправлен в дубль, где провёл 90 минут с «Истанбулспором». «Аланьяспор» без Мевли выиграл всего одну игру из пяти и расположился на 13-м месте чемпионата Турции с пятью очками. Получается, что переход в «Спартак» для Мевли – это шаг вперёд. Защитник потерял в деньгах, но приобрёл игровую практику. Вместо запаса в турецком клубе, болтающемся внизу Суперлиги, словенец получил возможность побороться за чемпионство в России.
Мевля в России: был крут при Бердыеве и поставил личный рекорд
В России Мевля провёл 51 матч за «Сочи», 47 за «Ростов» и 43 – за «Зенит». Здесь он побеждал «Баварию», играл вничью с «Манчестер Юнайтед» и боролся со Златаном Ибрагимовичем, выиграл чемпионство с «Зенитом», а в последнем сезоне установил личный рекорд по игровому времени – 29 матчей (2579 минут). В этом же розыгрыше Миха отметился тремя голами – это лучший результат в карьере. Защитник забил «Рубину», «Арсеналу» и «Динамо».
Миха Мевля
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Чаще всего (так было в «Сочи» и в «Ростове» у Курбана Бердыева) Мевля играл одного из трёх центральных защитников. Словенец редко уступает в скорости сопернику, но неудачно выдвигается в отбор, тем самым позволяет принимать мяч перед собой, что ведёт к не всегда удачной борьбе в динамике. Получатся, Миха даёт продавить себя. Отличный пример – матч с «Рубином» в сезоне-2018/2019.
Что касается сильных качеств защитника, то он неплохо сочетает неуступчивость в борьбе с высокой мобильностью и дистанционной скоростью. Отбор мяча у Витиньо в своей штрафной отлично это демонстрирует.
Не стоит забывать про рост Мевли (190 см). Он силён в верховой борьбе в чужой штрафной и может стать полноценной заменой Самуэля Жиго по этому компоненту.
У Мевли в «Спартаке» несколько конкурентов — и Миха лучше их
«Спартак» играет в два центральных защитника, а значит, единственное место, где может оказаться Мевля – в паре с Георгием Джикией. Сезон-2021/2022 вместе с капитаном красно-белых начал Чернов, но из-за ненадёжной игры Гильермо Абаскаль в последних матчах предпочитает вместо Никиты опорника Руслана Литвинова. Если сравнивать игру Мевли в прошлом сезоне с выступлением Чернова и Литвинова в этом году, то из показателей следует, что Мевля реже нарушает правила и теряет мяч, отдаёт в среднем 45 передач за матч с точностью 93% и лучше действует в отборе.
|Миха Мевля («Аланьяспор»)
|Никита Чернов («Спартак»)
|Руслан Литвинов («Спартак»)
|Матчей сыграно
|16
|9
|10
|Всего
|Минут на поле
|78
|74
|69
|В среднем за матч
|Фолы
|0,31
|0,89
|0,5
|В среднем за матч
|Передачи
|45
|40
|45
|В среднем за матч
|Точные передачи, %
|93%
|94%
|88%
|В среднем за матч
|Ключевые передачи
|0,06
|0,11
|0,3
|В среднем за матч
|Потери мяча
|1,38
|1,67
|3,1
|В среднем за матч
|Единоборства
|7
|10
|9
|В среднем за матч
|Единоборства в обороне
|7
|9
|6
|В среднем за матч
|Единоборства в атаке
|0,62
|1,11
|2,3
|В среднем за матч
|Единоборства вверху
|3,2
|3,4
|2,6
|В среднем за матч
|Отборы
|2,3
|2,1
|1,4
|В среднем за матч
|Перехваты мяча
|4,7
|6
|4,4
|В среднем за матч
|Подборы мяча
|3,6
|3
|5,2
|В среднем за матч
Мевля, скорее всего, не является полноценной заменой Самуэля Жиго. Но если за игру словенца в обороне болельщикам «Спартака» переживать, может быть, стоит, то за помощь в атаке – точно нет. В последнем сезоне за «Сочи» защитник это доказал.
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