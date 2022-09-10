В Грозном снова самый смешной матч тура! Игроки просто падают в ключевых эпизодах. Видео

В 9-м туре РПЛ не обходится без аномалий. Матч «Ахмата» и «Пари НН» окутала мистика – футболистам хозяев постоянно мешает мокрый газон. Это жутко и смешно одновременно. Надо признать, что везение в этот вечер было на стороне гостей.
На 13-й минуте встречи нижегородцы подарили «Ахмату» шанс выйти вперёд: Лукас Масоэро срубил в своей штрафной Лечи Садулаева, а главный арбитр матча Павел Шадыханов показал на 11 метров. Впервые за долгое время попавший в основной состав Гамид Агаларов взял мяч и поставил его на точку. А дальше разбежался, поскользнулся на мокром грозненской газоне и всё-таки пробил в девятку! Но судья отменил гол!
Дело в том, что во время неловкого падения Гамид дважды коснулся мяча – это запрещено при реализации пенальти. На повторе видно, что Агаларов целил в правую сторону ворот, но после потери равновесия попал себе же в опорную ногу – и мяч полетел в левый верхний угол.
Это полтергейст, не иначе! Ну или поражение в битве со стихией. Через 10 минут вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия выносил мяч под прессингом, но поскользнулся! И поэтому попал в Тимура Сулейманова. Форвард «Пари НН» быстро сориентировался, подобрал отскок и практически с нулевого угла парашютом запустил мяч в ворота!
Что это – тотальное невезение или технический брак? Очень странные дела! После перерыва хозяевам нужно от всего этого абстрагироваться – иначе перевернуть матч не получится.
- 10 сентября 2022
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