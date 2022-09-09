Игрок одним жестом устроил ад на трибунах — попало даже судье! А «Шериф» победил на Кипре

В группе Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом Сосьедад» букмекеры и не только считают «Омонию» и «Шериф» главными претендентами на путёвку в… Лигу Конференций. Но кто знал, что «Шериф» в прошлогодней Лиге чемпионов на старте обыграет «Шахтёр» и «Реал» и станет лидером группы? Так что, возможно, тираспольский клуб удивит и в этот раз.

Технические проблемы с билетами на матч с «МЮ»

День перед матчем для молдавских болельщиков начался не очень удачно. Как раз за несколько часов до встречи с «Омонией» в продажу поступили билеты на домашний матч с «Манчестер Юнайтед», который состоится через неделю.

Несмотря на цены ($ 20–$ 80), желающих купить заветный билет, чтобы посмотреть на 20-кратного чемпиона Англии, было чересчур много: сайт Федерации футбола Молдавии, через который продавалась часть билетов, «лёг» через несколько минут после старта продажи. Только к середине дня нашлось решение: сайт восстановили, но болельщикам предложили забронировать билет онлайн, а оплачивать его в течение 24 часов уже в кассах стадиона. Конечно, многие после работы ринулись забирать ценные «тикеты», поменяв, естественно, планы на предматчевый вечер. Но матч с «Омонией», к счастью, начался в 22:00 по местному времени – для покупки билетов тайминга должно было хватить. Но осадочек остался.

Клубы Молдавии никогда не побеждали соперников из Кипра. Но есть нюанс

Что до статистики между кипрскими и молдавскими командами, она не в пользу последних. Восемь матчей – восемь поражений, хотя, если честно, гегемон молдавского чемпионата «Шериф» до сегодняшнего дня не встречался с командами из Кипра.

В заявке не оказалось героя матча с «Пюником» вратаря Челядника, отразившего четыре пенальти из шести. Его место занял новичок клуба – 29-летний Максим Коваль, отыгравший за киевское «Динамо» 107 матчей. И он своим длиннющим пасом сделал ассист уже на второй минуте. Нигериец Аканби поборолся в атаке и был вознаграждён. Наверное, в этот момент все, кто ставил на «Омонию», захотели вернуть время назад и поставить на «Шериф».

Болельщик попал стаканом в судью — и он увёл команды с поля!

До конца тайма игра была равной, а после перерыва игрок хозяев Ланг сыграл рукой в своей штрафной, а один из нигерийцев «Шерифа» – Атимвен – реализовал пенальти. В момент празднования гола нападающий гостей показал неспортивный жест в сторону местных болельщиков, что вызвало бурю эмоций на трибунах. На поле полетели посторонние предметы, один из которых, стаканчик с жидкостью, угодил прямо в судью. Решение остановить игру последовало незамедлительно.

«Омония» — «Шериф» — 0:3 Фото: OMONOIA FC

После 10-минутного перерыва команды вернулись на поле, где почти всё оставшееся до конца время доминировали гости. Ещё один гол забил сенегалец Диоп, сняв все вопросы о победителе матча.

В другом матче группы «Сосьедад» с минимальным преимуществом победил «МЮ». А это значит, что «Шериф», как и год назад, стал лидером своей группы после 1-го тура. Команде Эрика тен Хага в Молдавии через неделю нужна будет только победа. Хотя «Реалу» после поражения в 1-м туре от «Интера» в прошлогодней ЛЧ тоже нужен был только выигрыш над «Шерифом». Все помнят, как это закончилось.