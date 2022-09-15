Черчесов разрывает Европу! Даже Головин ничего не смог сделать с его командой

Этот день настал — российское противостояние в еврокубках, «Монако» Александра Головина против «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Матч, который практически на всей дистанции не оправдывал надежд, но подарил крутую развязку.

«Ференцварош» забрал мяч на первых минутах, но «Монако» впоследствии подправил процент. Показатели владения стали ровнее, хотя 56 процентов у гостей будто застыли и не менялись почти весь тайм.

С главным оружием «Ференцвароша» всё было понятно ещё после победного матча с «Трабзонспором» в 1-м туре. Команда Черчесова мастерски организует быстрые атаки и использует скоростных нападающих. На 20-й минуте получился именно такой фирменный выпад. «Монако» чуть не поплатился за высокую линию обороны: Токмак Нгуен выскочил к воротам и забил, но гол отменили из-за офсайда. Правда, момент получился тонким, и VAR изучал его целых две минуты. В итоге гол всё же не засчитали.

Откровенно говоря, эту игру невозможно было назвать острой и интересной. С середины первого тайма у «Монако» моменты совсем пропали, а быстрые атаки «Ференцвароша» проходили редко и в основном заканчивались дальними ударами.



На 34-й минуте у «Монако» наконец получилась хорошая атака. На ударную позицию вывели Головина, но удар с левой пришёлся прямо во вратаря.

Концовка первого тайма подарила надежду на интересный футбол. «Монако» и «Ференцварош» провели бодрые несколько минут, в течение которых носились от ворот до ворот. Но ситуация быстро успокоилась, и на перерыв команды ушли при счёте 0:0. Пожалуй, самым ярким хайлайтом остались фанаты. Поболеть за «Ференцварош» приехала солидная группа поддержки, и команда Черчесова будто играла дома.

Второй тайм до своей середины разочаровывал не меньше первого. Головин пытался обострять в атаке «Монако», но каждый раз что-то шло не по плану. Разнообразие впечатляет: то россиянин плохо обработал мяч, то нападающий забежал в офсайд, то партнёр отобрал мяч. На 73-й минуте Александра заменили.

Александр Головин (слева) Фото: asmonaco.com

Сразу после замены Головина «Монако» создал свой лучший момент в этом матче. От пропущенного гола «Ференцварош» спас героический бросок защитника. А спустя несколько минут забили гости! Голкипер «Монако» Александр Нюбель не справился с рикошетом и вытащил мяч уже из-за линии ворот.

Пропустив, «Монако» понёсся вперёд всеми силами. Моментами напор был таким сильным, что «Ференцварош» и не думал контратаковать — команда просто заполняла штрафную собой. Удивительно, но на последних минутах ситуация перевернулась: «Монако» устал и никак не мог довести дело до нормального удара, а «Ференцварош» выбегал забивать второй. Но два гола для такой игры было бы слишком много.

Кажется, Черчесов + Лига Европы = сенсация. Второй раз подряд «Ференцварош» побеждает номинального фаворита и просто разрывает группу: первое место, шесть очков из шести. Впереди две игры с «Црвеной Звездой», которую, раз уж так хорошо пошло, можно обыгрывать. А вот у «Монако» дела складываются не лучшим образом: команде Головина придётся рубиться с «Трабзонспором», с которым пока равенство по очкам. Ну какая же крутая группа у россиян!