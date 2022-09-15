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Станислав Черчесов, Александр Головин, Лига Европы, «Монако» — «Ференцварош» — 0:1, обзор матча, видео, 15 сентября 2022

Черчесов разрывает Европу! Даже Головин ничего не смог сделать с его командой
Михаил Рождественский
Как сыграли Черчесов и Головин в Лиге Европы
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«Ференцварош» сотворил вторую сенсацию подряд и победил «Монако» на выезде. Первое место в группе у венгров!

Этот день настал — российское противостояние в еврокубках, «Монако» Александра Головина против «Ференцвароша» Станислава Черчесова. Матч, который практически на всей дистанции не оправдывал надежд, но подарил крутую развязку.

Лига Европы. Группа H. 2-й тур
15 сентября 2022, четверг. 19:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
0 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Вечей – 80'

«Ференцварош» забрал мяч на первых минутах, но «Монако» впоследствии подправил процент. Показатели владения стали ровнее, хотя 56 процентов у гостей будто застыли и не менялись почти весь тайм.

С главным оружием «Ференцвароша» всё было понятно ещё после победного матча с «Трабзонспором» в 1-м туре. Команда Черчесова мастерски организует быстрые атаки и использует скоростных нападающих. На 20-й минуте получился именно такой фирменный выпад. «Монако» чуть не поплатился за высокую линию обороны: Токмак Нгуен выскочил к воротам и забил, но гол отменили из-за офсайда. Правда, момент получился тонким, и VAR изучал его целых две минуты. В итоге гол всё же не засчитали.

Откровенно говоря, эту игру невозможно было назвать острой и интересной. С середины первого тайма у «Монако» моменты совсем пропали, а быстрые атаки «Ференцвароша» проходили редко и в основном заканчивались дальними ударами.

На 34-й минуте у «Монако» наконец получилась хорошая атака. На ударную позицию вывели Головина, но удар с левой пришёлся прямо во вратаря.

Концовка первого тайма подарила надежду на интересный футбол. «Монако» и «Ференцварош» провели бодрые несколько минут, в течение которых носились от ворот до ворот. Но ситуация быстро успокоилась, и на перерыв команды ушли при счёте 0:0. Пожалуй, самым ярким хайлайтом остались фанаты. Поболеть за «Ференцварош» приехала солидная группа поддержки, и команда Черчесова будто играла дома.

Второй тайм до своей середины разочаровывал не меньше первого. Головин пытался обострять в атаке «Монако», но каждый раз что-то шло не по плану. Разнообразие впечатляет: то россиянин плохо обработал мяч, то нападающий забежал в офсайд, то партнёр отобрал мяч. На 73-й минуте Александра заменили.

Александр Головин (слева)

Александр Головин (слева)

Фото: asmonaco.com

Сразу после замены Головина «Монако» создал свой лучший момент в этом матче. От пропущенного гола «Ференцварош» спас героический бросок защитника. А спустя несколько минут забили гости! Голкипер «Монако» Александр Нюбель не справился с рикошетом и вытащил мяч уже из-за линии ворот.

Пропустив, «Монако» понёсся вперёд всеми силами. Моментами напор был таким сильным, что «Ференцварош» и не думал контратаковать — команда просто заполняла штрафную собой. Удивительно, но на последних минутах ситуация перевернулась: «Монако» устал и никак не мог довести дело до нормального удара, а «Ференцварош» выбегал забивать второй. Но два гола для такой игры было бы слишком много.

Кажется, Черчесов + Лига Европы = сенсация. Второй раз подряд «Ференцварош» побеждает номинального фаворита и просто разрывает группу: первое место, шесть очков из шести. Впереди две игры с «Црвеной Звездой», которую, раз уж так хорошо пошло, можно обыгрывать. А вот у «Монако» дела складываются не лучшим образом: команде Головина придётся рубиться с «Трабзонспором», с которым пока равенство по очкам. Ну какая же крутая группа у россиян!

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