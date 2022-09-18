«Месси» из «Спартака» загрустил в «Химках». Всё изменится при двух условиях

Этим летом «Химки» усилились Денисом Давыдовым. Воспитанник «Спартака» подписал однолетний контракт с подмосковным клубом. «Химкам» достался 27-летний форвард бесплатно – перешел из «Знамени Труда». В новом клубе Давыдову точно не скучно: вместе с ним за подмосковную команду играют друзья и бывшие партнёры по «Спартаку» и национальной сборной. Что касается игрового времени, то с этим у Дениса проблемы. Спустя два месяца после подписания контракта Давыдов так и не дебютировал за «Химки» в РПЛ.

Почему Давыдов не играет за «Химки»

Давыдов сделал большой шаг за последний год, перескочив из Второй лиги в РПЛ. Форвард отметился девятью голами и пятью передачами за «Знамя Труда» и, открыв второе дыхание, вернулся в чемпионат России. Но пока сезон-2022/2023 у Дениса не складывается. Страйкер начал его в запасе, но потом провёл три матча подряд за дубль (выходил на 45 минут в каждой встрече). В них форвард результативными действиями не отметился, а его команда трижды уступила.

После этого Давыдова выпустили на 66 минут со «СКА-Хабаровск», а в начале сентября нападающий вернулся в основу – но уже при Спартаке Гогниеве. Вот так объяснил его отсутствие ещё в начале августа член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Роман Терюшков член наблюдательного совета «Химок» «Почему не сыграл Давыдов — это тренерский вопрос. Спортивный принцип. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Денис Давыдов пока восстанавливается и к большому футболу привыкает. Опять же, это вопрос к главному тренеру. Надеюсь, что в ближайшее время футболист проявит себя и мы увидим его в игре».

Вернувшись в основной состав, Давыдов провёл в запасе матчи с «Оренбургом» и «Крыльями Советов», а 13 сентября дебютировал за «Химки» в Кубке России, выйдя на 45 минут с «Пари НН». Спартак Гогниев отдельно не комментировал действия Давыдова, но, по словам всё того же Романа Терюшкова, специалист видит экс-спартаковца в команде.

Денис Давыдов Фото: ФК «Химки»

«Гогниев [главный тренер «Химок»] рассчитывает на Дениса. Мы не жалеем, что подписали с ним контракт. Сам Денис полностью готов играть и очень этого хочет. В последней игре он уже был в заявке. Тренер постепенно вводит его в команду. Не рассматриваем его трансфер зимой», — сказал Терюшков перед дебютом Давыдова за «Химки».

Как Давыдов играл в Российской Премьер-Лиге за «Спартак»

РПЛ и Кубок России – два разных турнира, уровень которых несопоставим. Не каждому форварду, блиставшему в низших лигах, удаётся закрепиться в чемпионате России. Давыдову не придётся проходить этап адаптации, ведь на его счету 33 матча в высшем дивизионе страны. Все встречи форвард провёл за «Спартак» и отметился голом и четырьмя результативными передачами.

Лучший матч Давыдова в футболке красно-белых случился 25 октября 2015 года. Тогда форвард сравнял счёт в матче с «Динамо» на 70-й минуте ударом головой, а уже в добавленное время сделал результативный заброс в штрафную на Квинси Промеса, который вырвал для «Спартака» победу – 2:1. После той встречи Давыдов сыграл ещё семь матчей в РПЛ и 21 встречу провёл в запасе.

Теперь 88-й номер «Химок» будет конкурировать за место в составе с Александром Руденко, Александром Долговым и Ильёй Садыговым. У двух первых – шесть голов на двоих в этом сезоне РПЛ. У чемпиона России и обладателя Суперкубка страны в составе «Спартака» ноль минут и самая низкая трансферная стоимость в команде (€ 175 тыс.). Возможно, Гогниев внедрит Дениса в энергичный и быстрый футбол, который, вероятно, тренер поставит как в «Алании». Главное, что Давыдов здоров – получается, уже скоро через тренировки он наберёт необходимую форму. И тогда, с верой тренера и при оптимальных физических кондициях, Давыдов будет близок к возвращению в чемпионат России.