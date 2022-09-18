Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Локомотив». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

«Химки» — «Краснодар», нападающий Денис Давыдов почему не играет, проблемы с практикой, статистика форварда за «Химки»

«Месси» из «Спартака» загрустил в «Химках». Всё изменится при двух условиях
Павел Прохоров
«Месси» из «Спартака» Давыдов загрустил в «Химках»
Комментарии
Дело совсем не в травмах.

Этим летом «Химки» усилились Денисом Давыдовым. Воспитанник «Спартака» подписал однолетний контракт с подмосковным клубом. «Химкам» достался 27-летний форвард бесплатно – перешел из «Знамени Труда». В новом клубе Давыдову точно не скучно: вместе с ним за подмосковную команду играют друзья и бывшие партнёры по «Спартаку» и национальной сборной. Что касается игрового времени, то с этим у Дениса проблемы. Спустя два месяца после подписания контракта Давыдов так и не дебютировал за «Химки» в РПЛ.

Удар по российским тренерам. Так часто на старте их не выгоняли никогда Удар по российским тренерам. Так часто на старте их не выгоняли никогда

Почему Давыдов не играет за «Химки»

Давыдов сделал большой шаг за последний год, перескочив из Второй лиги в РПЛ. Форвард отметился девятью голами и пятью передачами за «Знамя Труда» и, открыв второе дыхание, вернулся в чемпионат России. Но пока сезон-2022/2023 у Дениса не складывается. Страйкер начал его в запасе, но потом провёл три матча подряд за дубль (выходил на 45 минут в каждой встрече). В них форвард результативными действиями не отметился, а его команда трижды уступила.

После этого Давыдова выпустили на 66 минут со «СКА-Хабаровск», а в начале сентября нападающий вернулся в основу – но уже при Спартаке Гогниеве. Вот так объяснил его отсутствие ещё в начале августа член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Роман Терюшков
Роман Терюшков
член наблюдательного совета «Химок»

«Почему не сыграл Давыдов — это тренерский вопрос. Спортивный принцип. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Денис Давыдов пока восстанавливается и к большому футболу привыкает. Опять же, это вопрос к главному тренеру. Надеюсь, что в ближайшее время футболист проявит себя и мы увидим его в игре».

Вернувшись в основной состав, Давыдов провёл в запасе матчи с «Оренбургом» и «Крыльями Советов», а 13 сентября дебютировал за «Химки» в Кубке России, выйдя на 45 минут с «Пари НН». Спартак Гогниев отдельно не комментировал действия Давыдова, но, по словам всё того же Романа Терюшкова, специалист видит экс-спартаковца в команде.

Денис Давыдов

Денис Давыдов

Фото: ФК «Химки»

«Гогниев [главный тренер «Химок»] рассчитывает на Дениса. Мы не жалеем, что подписали с ним контракт. Сам Денис полностью готов играть и очень этого хочет. В последней игре он уже был в заявке. Тренер постепенно вводит его в команду. Не рассматриваем его трансфер зимой», — сказал Терюшков перед дебютом Давыдова за «Химки».

Как Давыдов играл в Российской Премьер-Лиге за «Спартак»

РПЛ и Кубок России – два разных турнира, уровень которых несопоставим. Не каждому форварду, блиставшему в низших лигах, удаётся закрепиться в чемпионате России. Давыдову не придётся проходить этап адаптации, ведь на его счету 33 матча в высшем дивизионе страны. Все встречи форвард провёл за «Спартак» и отметился голом и четырьмя результативными передачами.

Лучший матч Давыдова в футболке красно-белых случился 25 октября 2015 года. Тогда форвард сравнял счёт в матче с «Динамо» на 70-й минуте ударом головой, а уже в добавленное время сделал результативный заброс в штрафную на Квинси Промеса, который вырвал для «Спартака» победу – 2:1. После той встречи Давыдов сыграл ещё семь матчей в РПЛ и 21 встречу провёл в запасе.

«Спартак-2» и правда не нужен? Что стало с первым набором команды «Спартак-2» и правда не нужен? Что стало с первым набором команды

Теперь 88-й номер «Химок» будет конкурировать за место в составе с Александром Руденко, Александром Долговым и Ильёй Садыговым. У двух первых – шесть голов на двоих в этом сезоне РПЛ. У чемпиона России и обладателя Суперкубка страны в составе «Спартака» ноль минут и самая низкая трансферная стоимость в команде (€ 175 тыс.). Возможно, Гогниев внедрит Дениса в энергичный и быстрый футбол, который, вероятно, тренер поставит как в «Алании». Главное, что Давыдов здоров – получается, уже скоро через тренировки он наберёт необходимую форму. И тогда, с верой тренера и при оптимальных физических кондициях, Давыдов будет близок к возвращению в чемпионат России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022