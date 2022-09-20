«В России его приоритетом были деньги». Что стало с легендой золотого «Рубина» Ансальди

Так и не заиграл в «Зените», но выступал за лучшие клубы Испании и Италии. Сегодня Кристиану 36.

Кристиан Ансальди – одна из самых ярких личностей российского футбола. Двукратный чемпион РПЛ признавался лучшим на своей позиции в России, да и вообще считался лидером «золотого» «Рубина». А отдельные высказывания аргентинца до сих пор вызывают резонанс у болельщиков в нашей стране. Сегодня, 20 сентября, Кристиану исполняется 36 лет. Вспоминаем путь Ансальди от РПЛ к топовым командам Испании и Италии. И рассказываем, что происходит с ним сейчас.

Кристиан Ансальди начал заниматься футболом в восемь лет, а его первым тренером стал отец. Профессиональный путь игрок начинал в аргентинском клубе «Ньюэллс Олд Бойз» (именно там раскрыли талант Лионеля Месси и Габриэля Батистуты). После трёх сезонов за взрослую команду футболистом заинтересовались в России. В январе 2008 года Ансальди перешёл в казанский «Рубин» за € 3,6 млн. Курбан Бердыев с ходу нашёл применение талантам аргентинца, сделав его фланговым защитником. Кристиан мог закрыть обе бровки – славился универсальностью.

Кристиан Ансальди Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

В «Рубине» Ансальди раскрылся – стал ключевым футболистом Бердыева, дважды выиграл чемпионат России, стал обладателем Кубка и двукратным победителем Суперкубка страны. Дважды Кристиан был включён РФС в «список 33 лучших» по итогам сезона. В 2009-м старание аргентинца заметил главный тренер национальной команды Диего Марадона, и Ансальди дебютировал за сборную. Но казанскому клубу футболист признался в любви лишь однажды – когда уходил из него в 2013 году. А позже Педро Альдаве, представлявший интересы игрока, заявил, что в Россию его заставила приехать финансовая сторона вопроса: «Ансальди в своё время провёл несколько лет в России, где его приоритетом были деньги, но теперь он думает только о футболе».

Кристиан Ансальди Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

После «Рубина» Ансальди перешёл в «Зенит», но закрепиться в составе у него так и не получилось. За три года футболист провёл лишь девять матчей. Зато пробил две аренды в топ-чемпионаты – сначала Кристиан попробовал свои силы в мадридском «Атлетико» (семь матчей), где ему помешали закрепиться постоянные травмы. А затем здорово проявил себя в «Дженоа» (24 игры), заставив обратить на себя внимание лучших клубов Серии А.

В Испании аргентинец дал откровенное интервью, в котором признался, что не хочет возвращаться в РПЛ: «Я не хотел уходить в аренду на один год. В России у меня трёхлетний контракт, поэтому я хотел уйти минимум на два года. Не хочу возвращаться в Россию. Если будет такая возможность, останусь здесь, потому что чувствую себя в Испании как дома».

Кристиан Ансальди Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Старание Ансальди заметили в «Интере», куда и пригласили в 2016 году. Схема была следующей – «Дженоа» выкупил права на футболиста у «Зенита» и перепродал его в миланский клуб. Но и там Кристиан был опцией для выхода со скамейки, поэтому быстро отправился в аренду в «Торино». И именно там защитник стал своим. Проведя два сезона в аренде (49 матчей, четыре гола), аргентинец подписал с туринским клубом полноценный контракт. В общей сложности на счету Ансальди 135 матчей в «Торино» (10 голов + 21 результативная передача». А ещё игрок спас соперника от серьёзнейшей травмы, что стало одним из главных хайлайтов сезона-2019/2020.

Кристиан покинул «Торино» в 2022-м в статусе одного из лучших футболистов в истории клуба. Но завершать карьеру аргентинец пока не собирается. Он принял предложение «Пармы», за которую выступает в Серии B. Там Ансальди стал игроком ротации, в нынешнем сезоне вышел на поле трижды (со скамейки), проведя в общей сложности 115 минут.

Кристиан Ансальди Фото: Из личного архива Кристиана Ансальди

Кристиан Ансальди Фото: Из личного архива Кристиана Ансальди

Кристиан Ансальди Фото: Из личного архива Кристиана Ансальди

Судя по социальным сетям, Кристиан не расстраивается из-за недостатка игрового времени. Он стал больше времени проводить с семьёй. С 2008 года футболист женат на Люсиле Ансальди, в которую был влюблён со школьных лет. У пары трое детей – две дочери-близняшки и сын Майкл Кристофер.